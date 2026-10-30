Cao nguyên đá Đồng Văn, Tà Xùa tranh giải du lịch thế giới 2026
Hồng Minh
30/10/2026 4:09 PM (GMT+7)
Cao nguyên đá Đồng Văn và Tà Xùa cùng xuất hiện trong các đề cử cấp thế giới của World Travel Awards 2026. Bên cạnh cảnh quan núi đá, biển mây, những bản làng thì sản vật vùng cao cũng đem đến nhiều trải nghiệm cho du khách khi khám phá hai điểm đến này.
Theo danh sách của World Travel Awards (WTA), Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) được đề cử Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới năm 2026. Cùng với đó, Tà Xùa (Sơn La) góp mặt ở hạng mục Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới trong Giải Du lịch Thế giới thường niên lần thứ 33.
Từng giành danh hiệu ở hạng mục này năm 2025, Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục tranh giải cùng Kansai của Nhật Bản, Oaxaca của Mexico và vùng Attica của Hy Lạp. Với những người yêu thích khám phá miền núi phía Bắc, đây là vùng đất có thể dành nhiều ngày để tìm hiểu cảnh quan và đời sống cộng đồng.
Dọc quốc lộ 4C qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, du khách lần lượt đi qua những đoạn đường uốn lượn với rừng thông và thung lũng tươi đẹp. Những dãy núi đá xuất hiện nối tiếp, xen giữa là các bản làng, nương ngô và những khoảng đất canh tác của người dân.
Theo Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch, cao nguyên nằm ở độ cao trung bình 1.000-1.600m. Quá trình phát triển địa chất lâu dài tạo nên nhiều dạng cảnh quan, từ núi đá vôi đỉnh nhọn đến hang động, “vườn đá”, “rừng đá”, đem lại những góc nhìn khác nhau trên mỗi chặng đường.
Trong các điểm tham quan được website du lịch quốc gia Vietnam.travel giới thiệu, Mã Pí Lèng nổi bật với cung đường men theo núi phía trên sông Nho Quế. Du khách cũng có thể ghé dinh thự họ Vương ở Sà Phìn, đến cột cờ Lũng Cú hoặc dành thời gian khám phá những phiên chợ vùng cao.
Đi giữa địa hình núi đá, du khách sẽ nhìn thấy hình ảnh hàng rào được người dân dựng lên để giữ đất và trồng ngô trên những khoảng đất nhỏ. Theo cơ quan bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, cao nguyên là nơi sinh sống của 17 dân tộc. Phong tục, sinh hoạt và kinh nghiệm canh tác qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên nét riêng của vùng đất.
Vào tháng 10-11, hành trình khám phá của du khách còn có thêm sắc hoa tam giác mạch. Đây là mùa hoa phù hợp để du khách kết hợp ngắm cảnh với tìm hiểu văn hóa địa phương.
Cùng có tên trong vòng đề cử thế giới năm nay, Tà Xùa bước tiếp từ danh hiệu Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026. Điểm đến của Sơn La nằm trong danh sách 10 ứng viên, bên cạnh những địa danh như Kotor, Melaka, Braga, Okinawa và Hà Nam của Việt Nam.
Ở độ cao khoảng 1.500-1.800m, Tà Xùa có khí hậu mát mẻ cùng cảnh quan núi, thung lũng và ruộng bậc thang. Nhiều du khách đến đây để chờ biển mây, khi các lớp mây phủ xuống thung lũng, chỉ còn những đỉnh núi nhô lên phía xa.
Tại “sống lưng khủng long”, tuyến đường men theo sống núi mở ra tầm nhìn rộng ra xung quanh. Còn Đỉnh Gió là điểm dừng để ngắm hoàng hôn, bổ sung một trải nghiệm khác cho chuyến đi ngoài những buổi sáng săn mây.
Tháng 1 đến tháng 3 là khoảng thời gian thuận lợi để săn mây ở Tà Xùa. Du khách có thể dành thêm thời gian tìm hiểu đời sống người Mông, các nghề dệt lanh, nhuộm chàm và vẽ sáp ong.
Trong những sản vật địa phương, nhìn nhắm những đồi chè Shan tuyết cổ thụ hay thưởng thức hương vị chè nơi đây cũng đáng để du khách dành thời gian khám phá. Theo thống kê, Tà Xùa có khoảng 300ha chè đã cho thu hoạch, khoảng 200 cây chè tại các bản Bẹ, Tà Xùa, Chung Chinh có tuổi đời 200-300 năm, được công nhận là quần thể cây di sản Việt Nam.
Hiện các hạng mục cấp thế giới vẫn đang trong thời gian bình chọn, vòng bình chọn diễn ra từ ngày 6/10 đến 9/11/2026. Việc được lọt vào top các đề cử của WTA, hình ảnh vùng đất Cao nguyên đá Đồng Văn và Tà Xùa có thêm cơ hội đến với du khách nhiều nơi trên thế giới.
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