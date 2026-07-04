Cao tốc chậm vì thiếu vật liệu: Thị trường xây dựng phía Nam đang phát tín hiệu gì?

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực phía Nam đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, kéo theo nhu cầu cát, đá, đất đắp và vật liệu xây dựng tăng mạnh.Trong khi nguồn cung chưa theo kịp, nhiều công trình phải đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ. Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang trở thành một ví dụ điển hình cho bài toán này.

Tuyến đường được kỳ vọng mở thêm trục kết nối từ TP.HCM qua khu vực công nghiệp Bình Dương cũ, hướng về Bình Phước và Tây Nguyên. Tuy nhiên, tiến độ dự án đang bị “ghìm” bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là thiếu vật liệu đắp nền, đá xây dựng, chi phí đầu vào cao và mặt bằng chưa thật sự thông suốt.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, dự án có chiều dài gần 70km, tổng mức đầu tư khoảng 21.000 tỷ đồng. Riêng đoạn qua Bình Dương cũ dài hơn 52km, được khởi công từ đầu năm 2025, thiết kế trước mắt 4 làn cao tốc cùng làn dừng khẩn cấp, vận tốc 100km/h. Tuyến này kết nối với Vành đai 3 TP.HCM và tiếp tục liên thông với cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa, tạo hành lang vận tải mới lên Tây Nguyên.

Nhìn từ góc độ thị trường, việc cao tốc chậm không chỉ là câu chuyện kỹ thuật thi công. Nó phản ánh tình trạng nguồn cung vật liệu xây dựng tại khu vực phía Nam đang chịu sức ép lớn. Khi các dự án như Vành đai 3 TP.HCM, sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc liên vùng và nhiều công trình đô thị cùng bước vào giai đoạn thi công cao điểm, nhu cầu cát san lấp, đất đắp, đá xây dựng tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Một số dự án khác tại TP.HCM cũng đã ghi nhận nguy cơ trễ hẹn vì thiếu vật liệu. Dự án Vành đai 3 TP.HCM từng được các địa phương báo thiếu cát, thiếu đá; riêng đoạn qua Tây Ninh còn thiếu khoảng 124.000m3 cát và 148.000m3 đá các loại vào thời điểm tháng 4/2026. Dự án này cũng được ghi nhận chậm do mưa nhiều và thiếu vật liệu, cho thấy tình trạng thiếu nguồn cung không chỉ xảy ra cục bộ ở một tuyến đường.

Nhiều dự án trọng điểm phía Nam đang trong hoàn cảnh thiếu vật liệu. Ảnh: Gia Linh

Điểm đáng chú ý là giá nhiên liệu dù có thời điểm hạ nhiệt, nhưng giá vật liệu xây dựng chưa giảm tương ứng. Với nhà thầu, đây là áp lực kép: vừa khó tìm nguồn cung, vừa phải chịu chi phí đầu vào cao hơn dự toán. Trong các dự án hạ tầng có thời gian thi công dài, biến động giá vật liệu có thể làm thay đổi đáng kể phương án tài chính, nhất là với các gói thầu đã ký trước đó.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành vì vậy không chỉ chậm do “thiếu cát, thiếu đá”, mà còn cho thấy một vấn đề rộng hơn: thị trường vật liệu chưa được chuẩn bị tương xứng với quy mô đầu tư công và đầu tư hạ tầng đang tăng mạnh. Khi nguồn mỏ, thủ tục cấp phép khai thác, vận chuyển liên tỉnh và năng lực cung ứng chưa theo kịp, tiến độ thi công dễ rơi vào thế bị động.

Bên cạnh vật liệu, mặt bằng vẫn là một biến số lớn. Đoạn tuyến qua TP.HCM cần giải phóng mặt bằng khoảng 45,7km, ảnh hưởng đến 1.655 trường hợp, diện tích thu hồi hơn 327ha. Một số địa phương đã hoàn thành thu hồi 100% mặt bằng, nhưng vẫn còn trường hợp chưa đồng thuận giá bồi thường, đất đang thế chấp ngân hàng hoặc chưa có nền tái định cư phù hợp.

Ở góc độ kinh tế, mặt bằng bàn giao không đồng bộ làm tăng chi phí thi công. Nhà thầu không thể tổ chức thi công liên tục trên toàn tuyến, máy móc và nhân lực phải chia nhỏ theo từng đoạn. Điều này làm giảm hiệu suất, kéo dài thời gian và có thể làm đội chi phí quản lý công trường.

Theo một số chuyên gia, tác động của việc chậm tiến độ còn lan sang thị trường bất động sản công nghiệp, logistics và đô thị ven tuyến. Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển từ các khu công nghiệp phía Bắc TP.HCM mới về trung tâm logistics, cảng biển và sân bay. Khi dự án chậm, lợi thế kết nối vùng cũng bị trì hoãn, ảnh hưởng đến kỳ vọng khai thác quỹ đất, phát triển khu công nghiệp và thu hút dòng vốn đầu tư.

Vấn đề đặt ra không chỉ là đẩy nhanh một dự án cụ thể, mà là cần có cơ chế điều phối nguồn vật liệu cho cả vùng. Với các công trình trọng điểm, việc chuẩn bị mỏ vật liệu, phương án vận chuyển, giá tham chiếu và quỹ tái định cư cần được xem là một phần của kế hoạch đầu tư, thay vì xử lý sau khi dự án đã khởi công.