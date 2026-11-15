Giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư

Tiến độ giải phóng mặt bằng đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng tổ chức thi công liên tục của Dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Theo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương, đến nay toàn dự án đã bàn giao khoảng 98% diện tích đất thu hồi. Khoảng 2% còn lại đang được đơn vị phối hợp với UBND xã An Long và xã Phước Hòa tập trung vận động người dân, doanh nghiệp đồng thuận bàn giao.

Đáng chú ý, mục tiêu của đơn vị là hoàn thành 99% mặt bằng trong tháng 11/2026 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trước ngày 15/12/2026.

Đây là áp lực tiến độ không nhỏ trong bối cảnh dự án đã khởi công các hạng mục xây lắp. Những vị trí chưa được bàn giao, đặc biệt tại phạm vi thi công đường công vụ, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận công trường, tổ chức thi công và tiến độ chung.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã đạt khoảng 98% diện tích thu hồi. Ảnh: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương





Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM tại cuộc họp ngày 6/10/2026 và Văn bản số 12360/BQLDAGT-DA5 ngày 6/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các đơn vị liên quan phải tập trung đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng, ưu tiên xử lý những vị trí còn vướng trong phạm vi thi công đường công vụ.

Hiện Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương đang phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp tiếp xúc, tuyên truyền và giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi.

Ở góc độ đầu tư, mặt bằng được bàn giao đúng thời điểm giúp nhà thầu chủ động bố trí nhân lực, máy móc và tổ chức thi công theo dây chuyền. Ngược lại, tình trạng mặt bằng bị chia cắt hoặc bàn giao không liên tục có thể làm giảm hiệu suất khai thác thiết bị, tăng chi phí chờ đợi và gây áp lực lên tiến độ thực hiện dự án.

Vì vậy, mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng không chỉ là yêu cầu về thủ tục hành chính mà còn gắn trực tiếp với hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và khả năng đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch.

Cao tốc mở thêm dư địa kết nối kinh tế phía Bắc TP.HCM

Theo Thông báo khởi công số 48A/2026/HTC-TB ngày 19/10/2026 của Công ty Cổ phần Đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, gói thầu XL01, thi công đoạn Km6+500 - Km28+240 thuộc Dự án thành phần 2 đã chính thức khởi công.

Nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc và thiết bị để triển khai các hạng mục. Trong bối cảnh này, tiến độ bàn giao mặt bằng tại các khu vực còn vướng có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì nhịp độ thi công.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa TP.HCM với khu vực phía Bắc. Ảnh: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương

Về dài hạn, tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa TP.HCM với khu vực phía Bắc, tạo thuận lợi hơn cho lưu thông hàng hóa, vận tải và liên kết các khu vực kinh tế.

Đặc biệt, khi hệ thống hạ tầng giao thông được cải thiện, khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, khu đô thị và các trung tâm kinh tế sẽ có thêm điều kiện phát triển. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và mở rộng dư địa tăng trưởng cho TP.HCM mở rộng.

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương xác định việc hoàn tất bàn giao mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những vướng mắc còn lại, hướng đến mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 15/12/2026.