Cặp đôi người Anh chia sẻ mẹo tiết kiệm hàng nghìn đô la khi đi nghỉ nhờ trao đổi nhà với người lạ

Henry Vanderpump và vợ là Elliw rất thành công trong việc đổi nhà khi đi du lịch. Ảnh: BBC.

Trong mỗi trường hợp, họ đều ở nhà của một gia đình khác, trong khi gia đình đó ở nhà của họ, một ngôi nhà 5 phòng ngủ ở Tarporley, vùng nông thôn Cheshire.

Cả hai bên đều không phải trả bất cứ khoản phí nào cho chỗ ở của mình, mặc dù họ phải trả phí thành viên hàng năm cho Home Link, trang web đặt chỗ du lịch mà họ sử dụng.

Cho đến nay, gia đình Vanderpump đã ở trong những chỗ nghỉ có quy mô tương tự ở Hamburg và Copenhagen, và Henry cho biết họ đã tiết kiệm được khoảng 2.500 bảng Anh cho chỗ ở mỗi chuyến đi, cộng thêm 700 bảng Anh cho chi phí đi lại, vì họ cũng dùng chung xe với nhau.

"Trước đây chúng tôi chỉ có một kỳ nghỉ hè, giờ thì có hai (nhờ tiết kiệm được từ việc trao đổi nhà). Và bọn trẻ rất thích ý tưởng được sống trong nhà người khác trong khi người đó cũng đang sống trong nhà của chúng" - họ cho biết.

Những người chủ nhà người Đan Mạch của gia đình Vanderpump đã cho họ mượn xe đạp điện. Ảnh: BBC.

Hình thức trao đổi nhà ở đã xuất hiện ít nhất từ những năm 1950, nhưng ngày càng nhiều người lựa chọn hình thức này do chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, hoặc đơn giản là để trải nghiệm một loại hình du lịch mới, theo nhận định của các chuyên gia.

'Chúng tôi sống như một gia đình người Đức'.

Henry nói rằng điều tuyệt vời nhất khi đổi nhà không phải là tiết kiệm tiền mà là được đến thăm những nơi không nằm trong tuyến du lịch chính và có một "trải nghiệm thực sự chân thực".

Khi gia đình đến thăm Hamburg vào năm 2024, họ ở tại một vùng ngoại ô và sống "như một gia đình người Đức" trong một tuần, khám phá những hồ nước ở rìa thành phố theo lời giới thiệu của chủ nhà.

Năm ngoái, họ ở trong một "ngôi nhà rất kiểu Scandinavia" ở ngoại ô Copenhagen, "tất cả đều nằm trên một tầng và rất gọn gàng".

"Họ cũng để lại cho chúng tôi vài chiếc xe đạp điện để dùng" - Henry nói. "Chúng tôi đạp xe đến bãi biển, bơi ở biển Baltic và thử các nhà hàng mà họ giới thiệu".

Một số người không thoải mái với ý tưởng người lạ ở lại nhà mình, và đối với những người thoải mái hơn, họ cần chuẩn bị và dọn dẹp rất nhiều trước khi khách đến.

Những người trao đổi nhà cũng có thể phải linh hoạt hơn về thời gian đi du lịch - Home Link cho biết các thành viên thường gửi 10-15 tin nhắn trước khi nhận được lời đề nghị.

"Đặt phòng vào phút chót không phải lúc nào cũng hiệu quả" - May Burrough, 38 tuổi, giám đốc điều hành Home Link đến từ London, người đã thực hiện 34 giao dịch trao đổi nhà trong 3 năm qua bằng HomeExchange, cho biết.

Cô đón tiếp mọi người tại căn hộ ở trung tâm London của mình trong thời gian cô ở nước ngoài cùng bạn đời tại Pháp.

Bằng cách này, May sẽ tích lũy điểm trên nền tảng và có thể sử dụng điểm đó để đặt các chuyến đi vào những thời điểm khác.

May ước tính cô đã tiết kiệm được khoảng 5.000-8.000 bảng Anh nhờ các giao dịch trao đổi ở những nơi như Barcelona và dãy núi Alps của Thụy Sĩ.

Cô yêu thích "cảm giác cộng đồng" của việc trao đổi nhà ở và nói rằng cô chỉ từng có một "trải nghiệm hơi tiêu cực" khi đặt phòng mà cô ấy nghĩ là cả một căn hộ hóa ra lại là một phòng trong căn hộ ở chung.

Về khâu chuẩn bị trước khi khách đến, cô cho biết mình luôn cố gắng đảm bảo căn hộ sạch sẽ và dọn dẹp bớt đồ đạc trong tủ quần áo. "Tôi chuẩn bị sẵn ga trải giường và khăn tắm sạch. Tôi cất giữ đồ vật có giá trị ở nơi an toàn".

Cách trao đổi nhà thành công

Home Link đưa ra vài lời khuyên để trao đổi nhà thành công:

Nếu bạn đăng nhà của mình lên nền tảng đặt phòng, hãy tạo mô tả rõ ràng, đầy đủ thông tin và hình ảnh hấp dẫn.

Hãy giữ liên lạc trước và trong suốt quá trình trao đổi để xây dựng lòng tin và tránh hiểu lầm.

Dọn dẹp và tạo thêm không gian trong tủ quần áo, ngăn kéo và tủ đựng đồ mà khách của bạn sẽ sử dụng.

Hãy để lại một cuốn hướng dẫn đầy đủ cho khách, bao gồm các thông tin như hướng dẫn sử dụng thiết bị, thu gom rác và thông tin khẩn cấp.

Chia sẻ những gợi ý địa phương để giúp họ tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn nhất.

Cất giữ những vật dụng có giá trị ở nơi an toàn để tránh bị hư hỏng.

Hãy kiểm tra xem hợp đồng bảo hiểm nhà của bạn có bao gồm phạm vi bảo hiểm cần thiết hay không.



Các nền tảng đăng tin trao đổi nhà ở chính đều kiểm tra kỹ lưỡng các thành viên của mình và mời họ đánh giá lẫn nhau.

Tuy nhiên, Hiệp hội các công ty bảo hiểm Anh khuyên các chủ nhà nên kiểm tra xem bảo hiểm nhà cửa và tài sản của họ có đáp ứng đủ nhu cầu trước khi đón khách.

Họ cũng khuyên nên kiểm tra bảo hiểm du lịch trước khi ở nhà người khác để xem có bao gồm thiệt hại do tai nạn hay không.

Petra Novak, người sử dụng trang trao đổi nhà Kindred, cho biết chính sách bảo vệ thiệt hại của nền tảng này đã bồi thường cho cô trong một vài lần đồ đạc bị hư hỏng trong căn hộ ở London của cô.

Người phụ nữ 34 tuổi, sử dụng nền tảng này khi làm việc từ xa khắp châu Âu, cho biết cô đã tiết kiệm được khoảng 18.000-20.000 bảng Anh thông qua việc trao đổi nhà.

Cô ấy nói ban đầu cô ấy rất lo lắng khi phải đổi nhà với người lạ nhưng chưa bao giờ gặp phải trải nghiệm tồi tệ nào.

Tuy nhiên, để yên tâm hơn, cô ấy thích kiểm tra các trang mạng xã hội của những khách tiềm năng, và cho rằng sự tiếp xúc cá nhân có thể giúp xây dựng lòng tin trước khi bắt đầu giao dịch.

"Tôi thích nhất là khi ai đó gửi yêu cầu đặt phòng kèm theo một lá thư giới thiệu hay, kể về bản thân và lý do họ muốn đến thăm London".