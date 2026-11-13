Jensen Huang đã từ chức CEO của Nvidia. Ảnh: GI.

Theo CNN, mức độ nghiêm trọng của vụ việc này vô cùng lớn. Việc làm sáng tỏ ai đã nói dối ai có thể quyết định số phận của hàng nghìn tỷ đô la.

Dan Ives, đối tác kiêm giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives & Co. ước tính, ông Jensen Huang được xem là yếu tố then chốt đối với sự thành công của Nvidia đến mức giá trị của nhà sản xuất chip này sẽ giảm khoảng 1 nghìn tỷ USD nếu không có ông lãnh đạo.

“Đây là một cú sốc lớn đối với Nvidia và ngành công nghệ Mỹ” - Ives nói

Ban giám đốc của Nvidia đang điều tra xem liệu Huang có phải là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.

Theo CNN đưa tin, cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận trong một bản ghi nhớ mật được ban hành hồi tháng 5 rằng Alice Huang, một giám đốc điều hành tại Megaspeed, khách hàng của Nvidia có trụ sở tại Singapore, là một điệp viên tình báo của Trung Quốc.

Điều quan trọng cần lưu ý là Megaspeed đang bị điều tra liên bang vì bị cáo buộc chuyển hướng các chất bán dẫn được săn đón bậc nhất của Mỹ sang các thực thể ở Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Jensen Huang có lừa dối hội đồng quản trị không?

Gary Gensler, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cho biết cuộc điều tra của hội đồng quản trị Nvidia phải xác định xem vị CEO nổi tiếng của họ có trung thực với họ hay không.

Việc đánh lừa hội đồng quản trị không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là trong trường hợp này. Việc không tiết lộ mối quan hệ tình cảm hiện tại với một khách hàng lớn có thể bị coi là che giấu xung đột lợi ích nghiêm trọng.



Cổ phiếu Nvidia lao dốc vào tối thứ Tư sau khi tờ New York Times đưa tin rằng ông Huang đã ngoại tình với một nhân viên cấp dưới của ông. Đợt bán tháo tiếp tục diễn ra vào thứ Năm khi Phố Wall cân nhắc về tương lai của Nvidia sau khi Huang rời đi. Thậm chí đang có thông tin về vụ ngoại tình thứ ba của ông Huang.

Ông Gensler cho biết những cáo buộc này đặt ra câu hỏi liệu ông Huang có lừa dối hội đồng quản trị về vấn đề này hay không.



Sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ doanh nghiệp

Một câu hỏi quan trọng khác là liệu Nvidia và Huang có trung thực với công chúng và các nhà đầu tư khi các nhà báo đang điều tra câu chuyện này hay không.

"Ông ta có tham gia cùng nhân viên của mình trong việc đánh lừa các nhà đầu tư công chúng không?" - Gensler hỏi.

Mặc dù ngoại tình có thể được xem là vấn đề cá nhân, nhưng việc đưa ra tuyên bố sai sự thật trước công chúng sẽ khiến Nvidia đối mặt với cáo buộc đưa ra thông tin sai lệch nghiêm trọng về mặt doanh nghiệp.

Khó có thể phủ nhận tầm quan trọng của vấn đề này. Giá cổ phiếu của Nvidia đã giảm mạnh tới 9% trong phiên giao dịch hôm thứ Hai sau khi Huang thừa nhận ngoại tình và hội đồng quản trị mở cuộc điều tra.



Một vụ kiện của cổ đông, được đệ trình hôm thứ Hai tại một tòa án ở California, cáo buộc Nvidia và Jensen Huang đã lừa dối các nhà đầu tư trong phản hồi của họ đối với các báo cáo truyền thông về vụ việc.

“Theo luật liên bang, bạn có thể có bao nhiêu mối quan hệ tình ái với gián điệp Trung Quốc tùy thích, chỉ cần không được nói dối về điều đó” - Ann Lipton, giáo sư tại Trường Luật Colorado thuộc Đại học Colorado, Boulder, cho biết.

Ban quản trị biết những gì và biết điều đó từ khi nào?

Một câu hỏi khác là liệu hội đồng quản trị của Nvidia có lừa dối các nhà đầu tư về vấn đề này hay không.

Khoảng một năm trước, các đặc vụ liên bang đã báo cáo với các nhà lập pháp rằng họ nghi ngờ Huang là "mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài".

Điều chưa rõ ràng là công ty biết được bao nhiêu về những nghi ngờ này.

Nhưng nếu hội đồng quản trị của Nvidia biết điều đó, các cổ đông có thể lập luận rằng hội đồng quản trị đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách không tiết lộ thông tin.

Một câu hỏi quan trọng khác là liệu Nvidia và CEO của họ có biết – hoặc lẽ ra phải biết – rằng Megaspeed bị cáo buộc buôn lậu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu hay không.

“Tùy thuộc vào những gì đã được nói trong phòng ngủ, điều này có thể leo thang thành khiếu nại theo điều khoản 10b-5 (một quy định của SEC cấm gian lận chứng khoán, khai báo sai lệch nghiêm trọng và các âm mưu lừa đảo) và thậm chí có khả năng dẫn đến trách nhiệm hình sự nếu ông ta cố ý tiếp tay cho hành vi vi phạm các hạn chế thương mại” - Whitehead nói.



Hôm thứ Ba, hội đồng quản trị của Nvidia thông báo đã thuê Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, một công ty luật danh tiếng ở phố Wall, để “tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và độc lập”.

Giáo sư Lipton đến từ Colorado cho biết hội đồng quản trị hiện đang ở trong một tình thế "rất khó xử".

“Điều này thật kỳ lạ đối với họ bởi vì ngay cả khi họ muốn điều tra một cách kỹ lưỡng nhất có thể,” Lipton nói, “những điều tồi tệ hơn mà họ phát hiện ra, thì công ty và Huang càng có nguy cơ bị kiện vì gian lận cổ đông.”