Cầu Thủ Thiêm 4 thêm bước tiến, mở trục kết nối mới cho hai vùng kinh tế của TP.HCM

Một trục kết nối mới giữa khu Nam và Thủ Thiêm đang tiến gần hơn khi TP.HCM chính thức chọn phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Không chỉ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Sài Gòn.

UBND TP.HCM đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, thuộc Dự án thành phần 2 của dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Theo kết quả, phương án mã số TT42 của liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 (TECCO1), Công ty TNHH T.Y.Lin International Engineering Consulting (T.Y.Lin) và Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương (CUBIC) giành giải nhất.

Phương án TT41 được trao giải nhì, trong khi phương án TT43 xếp thứ ba. Đơn vị có phương án đạt giải nhất sẽ tiếp tục hoàn chỉnh thiết kế theo kết luận của Hội đồng thi tuyển, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Cầu Thủ Thiêm 4 được quy hoạch bắc qua sông Sài Gòn, dài khoảng 2,16km, quy mô 8 làn xe. Điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực cầu Tân Thuận 2 và điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hạ tầng mở đường cho không gian kinh tế mới khi TP.HCM phê duyệt kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: hochiminhcity.gov

Giá trị của cầu Thủ Thiêm 4 không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm một công trình vượt sông Sài Gòn. Cây cầu còn tạo thêm trục giao thông trực tiếp giữa khu Nam với Thủ Thiêm, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận khu vực trung tâm TP.HCM.

Hiện kết nối trực tiếp giữa Thủ Thiêm với khu vực Tân Thuận và khu Nam còn hạn chế, khiến dòng phương tiện phải phụ thuộc vào một số tuyến đường và cầu hiện hữu. Khi cầu Thủ Thiêm 4 hình thành, áp lực giao thông trên các trục này được kỳ vọng sẽ giảm, đồng thời thời gian di chuyển giữa hai khu vực cũng được rút ngắn.

Ở góc độ kinh tế, kết nối giao thông thuận lợi hơn có thể thúc đẩy lưu chuyển người, hàng hóa và dịch vụ giữa khu Nam với Thủ Thiêm - khu vực đang được định hướng trở thành một trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ mới của TP.HCM.

Đáng chú ý, tác động của một dự án hạ tầng quy mô lớn thường không dừng lại ở giao thông. Khả năng tiếp cận được cải thiện có thể làm thay đổi dòng dịch chuyển dân cư, hoạt động thương mại - dịch vụ cũng như khả năng khai thác quỹ đất tại những khu vực hưởng lợi từ hạ tầng.

Khu Nam TP.HCM hiện tập trung nhiều khu dân cư, trung tâm thương mại và dịch vụ, trong khi Thủ Thiêm đang tiếp tục thu hút các dự án phát triển đô thị và thương mại quy mô lớn. Việc tạo thêm một kết nối trực tiếp giữa hai khu vực vì vậy được kỳ vọng hình thành một hành lang phát triển mới hai bên sông Sài Gòn.

Với việc phương án kiến trúc đã được lựa chọn, cầu Thủ Thiêm 4 có thêm một bước tiến trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Khi được triển khai, dự án không chỉ góp phần giải bài toán giao thông mà còn được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian kinh tế của TP.HCM.