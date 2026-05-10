Cây chanh ở Cẩm Tân có thêm “bệ đỡ” mới từ mô hình tổ hội nông dân nghề nghiệp

Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Vũ Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Công tác nông dân Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân xã Cẩm Tân đã công bố quyết định thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cây chanh với 10 thành viên tham gia, gồm 1 tổ trưởng và 2 tổ phó. Hiện tổ hội đang canh tác trên diện tích 7ha chanh, bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Vũ Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Công tác nông dân Thanh Hóa phát biểu tại lễ ra mắt.

Sau lễ ra mắt, tổ hội đã thông qua quy chế hoạt động với mục tiêu tăng cường liên kết giữa các hội viên trong sản xuất; hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Thanh Xuân ghi nhận tinh thần chủ động của địa phương trong việc xây dựng các mô hình tổ hội nghề nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng thời đề nghị tổ hội phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu cây chanh của địa phương.

Tại buổi lễ ông Lê Doanh Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Tân đã trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Ban điều hành tổ hội.

Tại lễ ra mắt, đại diện Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cây chanh xã cẩm Tân đã phát biểu nhận nhiệm vụ, cam kết đoàn kết, duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.