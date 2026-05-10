Cây chanh ở Cẩm Tân có thêm “bệ đỡ” mới từ mô hình tổ hội nông dân nghề nghiệp
Hữu Dụng
10/05/2026 3:48 PM (GMT+7)
Chiều 8/5, Hội Nông dân xã Cẩm Tân (Thanh Hóa) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cây chanh nhằm tập hợp hội viên liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây chanh.
Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Vũ Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Công tác nông dân Thanh Hóa.
Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân xã Cẩm Tân đã công bố quyết định thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cây chanh với 10 thành viên tham gia, gồm 1 tổ trưởng và 2 tổ phó. Hiện tổ hội đang canh tác trên diện tích 7ha chanh, bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Sau lễ ra mắt, tổ hội đã thông qua quy chế hoạt động với mục tiêu tăng cường liên kết giữa các hội viên trong sản xuất; hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.
Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Thanh Xuân ghi nhận tinh thần chủ động của địa phương trong việc xây dựng các mô hình tổ hội nghề nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng thời đề nghị tổ hội phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu cây chanh của địa phương.
Tại lễ ra mắt, đại diện Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cây chanh xã cẩm Tân đã phát biểu nhận nhiệm vụ, cam kết đoàn kết, duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.
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