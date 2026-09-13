CEO công ty AI kêu gọi giảm tốc độ phát triển giữa lo ngại về số phận loài người, Elon Musk và Sam Altman cũng đồng ý

Dario Amodei - Giám đốc điều hành của công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic. Ảnh: Reuters.

Giám đốc điều hành của công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đã kêu gọi làm chậm lại tốc độ phát triển của các mô hình trí tuệ nhân tạo và giám sát chặt chẽ hơn.

Dario Amodei đã viết trong một bài luận trực tuyến có tựa đề "Chúng ta phải dẫn đầu kỷ nguyên" phát hành hôm thứ Bảy 13/9, rằng việc phát triển trí tuệ nhân tạo không phải là vấn đề cần bàn cãi, nhưng những rủi ro liên quan đến nó là "nghiêm trọng" và các công ty cũng như chính phủ cần được cho thời gian để giải quyết chúng.

Cả Sam Altman của OpenAI và Elon Musk, lãnh đạo của hai công ty AI đối thủ, đều cho biết họ đồng ý với Amodei.

Gần đây, ngày càng có nhiều lo ngại về những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này. Một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo từng làm việc tại Anthropic đã nói với BBC rằng "nếu chúng ta không giảm tốc độ phát triển hiện tại, rất có thể tất cả chúng ta sẽ chết trong tương lai gần".

Theo Jacob Coxon, những người làm việc tại các công ty trí tuệ nhân tạo "thực sự sợ hãi... thực sự lo ngại về số phận của nhân loại trong hai năm tới".

"Không hề phóng đại khi nói rằng những người tham gia sáng lập các công ty này và phát triển công nghệ đều tin rằng loài người có khả năng tuyệt chủng" - Coxon nói.

Trong bài luận, Amodei đề xuất một kế hoạch 3 điểm bao gồm giám sát độc lập các mô hình AI trong quá trình phát triển, quy định trên toàn ngành và quy định toàn cầu.

Khi đề xuất của ông được lan truyền rộng rãi, ngay cả các đối thủ cạnh tranh cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng về việc có các bên thứ ba giám sát để đánh giá độ an toàn của các mẫu sản phẩm trong quá trình phát triển.



"Tôi đồng ý với Dario rằng chúng ta cần phải dẫn đầu trong lĩnh vực này" - CEO của OpenAI Sam Altman, viết trên X. Ông gọi việc thành lập các đơn vị đánh giá độc lập là "một ý tưởng tuyệt vời".

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Fortune, Altman cũng bày tỏ những lo ngại tương tự về vấn đề an toàn, cho rằng các tiêu chuẩn hiện tại "chưa đủ" để thúc đẩy khả năng của trí tuệ nhân tạo tiến xa hơn nữa.

Ông nói thêm rằng ông tin trí tuệ nhân tạo vượt ngoài tầm kiểm soát của con người là "hoàn toàn" khả thi.

Trong khi đó, Musk, người sáng lập xAI, nhà sản xuất Grok, cho biết ông chủ của Anthropic đã "đúng".

Những lời cảnh báo đã thúc đẩy các lời kêu gọi hành động, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đến nay vẫn bác bỏ những lo ngại đó. Ông phát biểu hôm thứ Năm rằng ông lo ngại rằng "nếu chúng ta không thắng trong cuộc chiến chống trí tuệ nhân tạo, chúng ta sẽ rơi vào tình thế rất tồi tệ".

Mối lo ngại về an ninh mạng ngày càng gia tăng khi các mô hình mới thể hiện khả năng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Anthropic đã tạm ngừng cung cấp mô hình Mythos cho công chúng khi họ thông báo vào tháng 4 rằng mô hình này có thể tự thoát khỏi môi trường thử nghiệm, được gọi là sandbox.

Trước khi phát hành mô hình Astra mới nhất, OpenAI đã viện dẫn những lo ngại về an ninh mạng để giải thích lý do tạm dừng một số khía cạnh trong quá trình phát triển mô hình.

Amodei cho biết, các tác nhân của OpenAI "về cơ bản đã hoạt động như một tập thể tận tụy cuồng nhiệt". OpenAI cho biết họ đang làm chậm quá trình huấn luyện một số mô hình và công cụ AI tiên tiến vì lý do này.

An toàn cũng trở thành yếu tố trọng tâm trong cuộc cạnh tranh giữa Anthropic và OpenAI.

Amodei, người từng giữ chức phó chủ tịch tại OpenAI, cho biết ông đồng sáng lập Anthropic vào năm 2021 để xây dựng các mô hình AI an toàn và đáng tin cậy hơn.

Trong bài luận của mình, ông chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển "nhanh hơn đáng kể", bao gồm cả "khả năng xây dựng thế hệ AI tiếp theo" - và đề cập đến một sự cố liên quan đến đối thủ OpenAI, trong đó tiết lộ rằng các tác nhân đã tấn công các mục tiêu mà chúng không được yêu cầu tấn công vào tháng 7.

Amodei kêu gọi "phát triển trí tuệ nhân tạo với tốc độ cân bằng, nhằm đảm bảo tính an toàn đồng thời vẫn đạt được những lợi ích mà nó mang lại".

Điều này không có nghĩa là "ngừng đào tạo mô hình hoặc tiến bộ kỹ thuật, mà là đảm bảo các công ty dành đủ thời gian để điều chỉnh và bảo vệ mô hình của họ, và để các bên đánh giá thứ ba xác nhận điều này".



Amodei cho biết ông nhận thấy rằng việc điều chỉnh pháp lý có thể không theo kịp tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo, và do đó kêu gọi các công ty AI "tự nguyện hợp tác để thiết lập các tiêu chuẩn" song song với các quy định đó.

Ông nói, bất kỳ sự chậm lại nào cũng phải được hạn chế để tránh cho phép Trung Quốc vượt lên dẫn trước.

Ông kêu gọi chính phủ Mỹ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc bán chip trí tuệ nhân tạo của các công ty Mỹ cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, cựu nhân viên của ông, Jacob Coxon, nói với BBC rằng sáng kiến làm chậm lại phải vượt ra ngoài phạm vi Mỹ - "cần phải có một số hình thức làm chậm lại phối hợp với Trung Quốc nếu chúng ta muốn tránh một cuộc chạy đua trên quy mô quốc tế".

Bài đăng của Amodei đã gây ra nhiều phản hồi trái chiều.



