CEO Mark Zuckerberg bất ngờ bỏ túi thêm 25 tỷ USD chỉ trong một ngày, lý do là đây
Phương Đăng (theo Forbes)
23/09/2026 9:56 AM (GMT+7)
Làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu Meta Platforms đã đưa tài sản của nhà sáng lập Mark Zuckerberg tăng vọt, bỏ xa mọi đối thủ khác trong danh sách tỷ phú thế giới, theo Forbes.
Vào ngày thứ Hai (theo giờ Mỹ), cổ phiếu của Meta Platforms đã ghi nhận mức bứt phá gần 12%, được châm ngòi bởi việc Wells Fargo nâng giá mục tiêu của cổ phiếu này cùng niềm tin của giới đầu tư vào trợ lý AI tự động mới mang tên Muse. Đợt bùng nổ này đã nâng tổng tài sản ròng ước tính của nhà sáng lập Mark Zuckerberg lên mức 253,6 tỷ USD, đánh dấu mức tăng khổng lồ 25 tỷ USD chỉ trong một ngày duy nhất.
Ngày giao dịch thăng hoa kỷ lục
Ban đầu, đà tăng vào sáng thứ Hai đã giúp tài sản của ông Zuckerberg cơi nới thêm 12,9 tỷ USD. Tuy nhiên, đà hưng phấn tiếp tục được duy trì đến giữa ngày khi cổ phiếu tiếp tục leo dốc, đẩy mức lãi trong ngày lên tròn 25 tỷ USD.
Con số này vượt xa mọi mức biến động tài sản của bất kỳ tỷ phú nào khác trong top 10 bảng xếp hạng Tỷ phú thời gian thực của Forbes trong phiên giao dịch đó, vượt cả mức tăng 12 tỷ USD của người đứng đầu danh sách là Elon Musk. Với bước nhảy vọt này, Zuckerberg giữ vững vị trí số 6, áp sát vị trí số 5 của Sergey Brin với khối tài sản 268,1 tỷ USD.
Động lực chính đằng sau đà tăng của cổ phiếu Meta đến từ việc ngân hàng Wells Fargo nâng mục tiêu giá của cổ phiếu này từ 640 USD lên 796 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị khả quan trước thềm hội nghị Meta Connect. Giới đầu tư đang đặc biệt theo dõi sát sao các số liệu sử dụng của Muse làm thước đo chủ lực.
Kỳ vọng lớn vào "siêu trí tuệ cá nhân" và trợ lý Muse
Đầu tháng này, Meta đã chính thức cho ra mắt Muse - một trợ lý AI tự động có khả năng đặt lịch trình du lịch, gửi email và quản lý các thiết bị nhà thông minh. Mark Zuckerberg mô tả bước đi này là tiền đề quan trọng hướng tới mục tiêu cung cấp "siêu trí tuệ cá nhân" trên toàn bộ các nền tảng của hệ sinh thái Meta.
Sự kiện Meta Connect 2026 diễn ra vào ngày 23 và 24/9 tới đây dự kiến sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý khi công ty dịch chuyển trọng tâm từ thực tế ảo sang trí tuệ nhân tạo, phần mềm tác nhân và các thiết bị đeo thông minh.
Thị trường đang đồn đoán Meta sẽ hé lộ một dòng kính thông minh mới không tích hợp camera, đồng thời cập nhật các tính năng mới cho Muse, bao gồm việc tích hợp trực tiếp vào tròng kính để AI có thể "nhìn" và "nghe" các hoạt động của người dùng.
Hành trình dài hơi của chiến lược AI
Thành quả này là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc kéo dài hơn một thập kỷ qua của Meta vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từ việc thành lập bộ phận Nghiên cứu AI Facebook vào năm 2013 cho đến việc ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn Llama vào năm 2023 để cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT.
Năm ngoái, Meta đã tích hợp mô hình AI vào cốt lõi các ứng dụng chủ lực (WhatsApp, Instagram, Messenger và Facebook), tiếp cận hàng trăm triệu người dùng.
Ông Zuckerberg cũng không ngần ngại rót hàng chục tỷ USD để săn lùng các dòng chip siêu mạnh từ Nvidia, đồng thời tự phát triển dòng chip tùy chỉnh riêng từ đầu. Hiện tại, Meta đang sở hữu một trong những hạ tầng siêu máy tính AI tư nhân lớn nhất thế giới và đang tiến sâu vào các phần cứng tích hợp AI như kính thông minh, vòng tay và tai nghe.
Samsung dự báo lợi nhuận quý 3 đạt mức kỷ lục
Ngày 8/10, Samsung Electronics báo cáo lợi nhuận hoạt động sơ bộ quý III đạt 107,40 nghìn tỷ won (80,2 tỷ USD), lần đầu tiên vượt mốc 100 nghìn tỷ won trong lịch sử công ty nhờ nhu cầu bùng nổ đối với trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy mảng kinh doanh chip của hãng.
“Không còn AI nữa”: Tỷ phú Elon Musk tuyên bố "nóng" khiến giới công nghệ chấn động
Tỷ phú Elon Musk vừa gây chú ý khi đưa ra tuyên bố hưởng ứng đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thay thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” bằng “siêu trí tuệ”, đồng thời xác nhận sẽ đổi tên hoạt động AI của SpaceX thành SpaceXSI.
ChatGPT lấn sân sang mảng mua sắm với tính năng thử đồ ảo: AI giúp bạn chọn quần áo trước khi xuống tiền
OpenAI đang đưa ChatGPT tiến sâu hơn vào lĩnh vực mua sắm với tính năng thử đồ ảo, cho phép người dùng hình dung quần áo và phụ kiện sẽ trông như thế nào trên chính mình trước khi quyết định mua.
Google đặt cược vào vũ trụ: Starship phải bay 1.800 lần để đưa trung tâm dữ liệu lên trời
Google đang đặt cược vào ý tưởng xây dựng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo Trái đất, nhưng chính công ty này cho rằng tham vọng đó sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng giảm mạnh chi phí phóng của SpaceX và tần suất hoạt động của Starship, theo Techcrunch.
Anthropic lỗ sốc 42 tỷ USD, Google và Amazon bất ngờ là “thủ phạm” phía sau
Bản cáo bạch IPO bị rò rỉ cho thấy Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude, ghi nhận doanh thu 4,6 tỷ USD nhưng lỗ lên tới 42 tỷ USD trong năm qua. Phần lớn khoản lỗ khổng lồ này không đến từ việc công ty “đốt tiền” cho AI mà liên quan đến cách các khoản đầu tư của Google và Amazon được hạch toán.
Bitcoin trên đà lao lên mốc 215.000 USD khi lấy lại các mức giá quan trọng trên thị trường?
Một kịch bản mới dự báo Bitcoin có thể tăng lên vùng 185.000-215.000 USD trong chu kỳ này, sau khi đồng tiền số lớn nhất thế giới lấy lại hàng loạt ngưỡng kỹ thuật quan trọng.
Samsung dự báo lợi nhuận quý 3 đạt mức kỷ lục
“Không còn AI nữa”: Tỷ phú Elon Musk tuyên bố "nóng" khiến giới công nghệ chấn động
ChatGPT lấn sân sang mảng mua sắm với tính năng thử đồ ảo: AI giúp bạn chọn quần áo trước khi xuống tiền
Google đặt cược vào vũ trụ: Starship phải bay 1.800 lần để đưa trung tâm dữ liệu lên trời
Anthropic lỗ sốc 42 tỷ USD, Google và Amazon bất ngờ là “thủ phạm” phía sau
Bản cáo bạch IPO bị rò rỉ cho thấy Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude, ghi nhận doanh thu 4,6 tỷ USD nhưng lỗ lên tới 42 tỷ USD trong năm qua. Phần lớn khoản lỗ khổng lồ này không đến từ việc công ty “đốt tiền” cho AI mà liên quan đến cách các khoản đầu tư của Google và Amazon được hạch toán.