CEO Mark Zuckerberg bất ngờ bỏ túi thêm 25 tỷ USD chỉ trong một ngày, lý do là đây

Vào ngày thứ Hai (theo giờ Mỹ), cổ phiếu của Meta Platforms đã ghi nhận mức bứt phá gần 12%, được châm ngòi bởi việc Wells Fargo nâng giá mục tiêu của cổ phiếu này cùng niềm tin của giới đầu tư vào trợ lý AI tự động mới mang tên Muse. Đợt bùng nổ này đã nâng tổng tài sản ròng ước tính của nhà sáng lập Mark Zuckerberg lên mức 253,6 tỷ USD, đánh dấu mức tăng khổng lồ 25 tỷ USD chỉ trong một ngày duy nhất.

Ngày giao dịch thăng hoa kỷ lục

CEO Mark Zuckerberg. Ảnh Forbes

Ban đầu, đà tăng vào sáng thứ Hai đã giúp tài sản của ông Zuckerberg cơi nới thêm 12,9 tỷ USD. Tuy nhiên, đà hưng phấn tiếp tục được duy trì đến giữa ngày khi cổ phiếu tiếp tục leo dốc, đẩy mức lãi trong ngày lên tròn 25 tỷ USD.

Con số này vượt xa mọi mức biến động tài sản của bất kỳ tỷ phú nào khác trong top 10 bảng xếp hạng Tỷ phú thời gian thực của Forbes trong phiên giao dịch đó, vượt cả mức tăng 12 tỷ USD của người đứng đầu danh sách là Elon Musk. Với bước nhảy vọt này, Zuckerberg giữ vững vị trí số 6, áp sát vị trí số 5 của Sergey Brin với khối tài sản 268,1 tỷ USD.

Động lực chính đằng sau đà tăng của cổ phiếu Meta đến từ việc ngân hàng Wells Fargo nâng mục tiêu giá của cổ phiếu này từ 640 USD lên 796 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị khả quan trước thềm hội nghị Meta Connect. Giới đầu tư đang đặc biệt theo dõi sát sao các số liệu sử dụng của Muse làm thước đo chủ lực.

Kỳ vọng lớn vào "siêu trí tuệ cá nhân" và trợ lý Muse

Đầu tháng này, Meta đã chính thức cho ra mắt Muse - một trợ lý AI tự động có khả năng đặt lịch trình du lịch, gửi email và quản lý các thiết bị nhà thông minh. Mark Zuckerberg mô tả bước đi này là tiền đề quan trọng hướng tới mục tiêu cung cấp "siêu trí tuệ cá nhân" trên toàn bộ các nền tảng của hệ sinh thái Meta.

Sự kiện Meta Connect 2026 diễn ra vào ngày 23 và 24/9 tới đây dự kiến sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý khi công ty dịch chuyển trọng tâm từ thực tế ảo sang trí tuệ nhân tạo, phần mềm tác nhân và các thiết bị đeo thông minh.

Thị trường đang đồn đoán Meta sẽ hé lộ một dòng kính thông minh mới không tích hợp camera, đồng thời cập nhật các tính năng mới cho Muse, bao gồm việc tích hợp trực tiếp vào tròng kính để AI có thể "nhìn" và "nghe" các hoạt động của người dùng.

Hành trình dài hơi của chiến lược AI

Thành quả này là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc kéo dài hơn một thập kỷ qua của Meta vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từ việc thành lập bộ phận Nghiên cứu AI Facebook vào năm 2013 cho đến việc ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn Llama vào năm 2023 để cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT.

Năm ngoái, Meta đã tích hợp mô hình AI vào cốt lõi các ứng dụng chủ lực (WhatsApp, Instagram, Messenger và Facebook), tiếp cận hàng trăm triệu người dùng.

Ông Zuckerberg cũng không ngần ngại rót hàng chục tỷ USD để săn lùng các dòng chip siêu mạnh từ Nvidia, đồng thời tự phát triển dòng chip tùy chỉnh riêng từ đầu. Hiện tại, Meta đang sở hữu một trong những hạ tầng siêu máy tính AI tư nhân lớn nhất thế giới và đang tiến sâu vào các phần cứng tích hợp AI như kính thông minh, vòng tay và tai nghe.