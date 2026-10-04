CEO Mark Zuckerberg “chơi lớn”, vung tiền săn nhân tài AI, Meta thắng đậm, nhà đầu tư gặt quả ngọt

Trong gần một năm qua, CEO Meta Mark Zuckerberg được cho là đang vận hành công ty theo cái gọi là “founder mode” - trạng thái mà nhà sáng lập trực tiếp can thiệp sâu vào hoạt động và tập trung gần như tuyệt đối vào việc thực hiện tầm nhìn dài hạn.

CEO Meta Mark Zuckerberg. Ảnh Tom Williams/Getty Images

Theo Brian Sozzi, biên tập viên điều hành của Yahoo Finance, với ông Zuckerberg, “founder mode” không đơn giản là xuất hiện trong những buổi giới thiệu sản phẩm với phong cách thoải mái. Cốt lõi của nó là sự ám ảnh với công việc, tốc độ thực thi và đặc biệt là quyết tâm tìm đúng người để xây dựng những dự án quan trọng.

Với nguồn lực tài chính khổng lồ, ông Zuckerberg có thể đưa ra những lời đề nghị mà các đối thủ khó cạnh tranh. Người đó đang làm việc ở đâu không phải vấn đề; nếu phù hợp và có khả năng tạo ra kết quả, Meta sẵn sàng chi tiền để đưa họ về.

Ông Zuckerberg trực tiếp “săn” CEO

Động thái mới nhất cho thấy mức độ quyết liệt của ông Zuckerberg. Tuần qua, Meta đã tuyển CJ Desai, CEO của MongoDB, để hỗ trợ phát triển và đưa các công cụ AI của Meta tới khách hàng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thương vụ diễn ra chỉ một ngày trước sự kiện dành cho nhà đầu tư của MongoDB, khiến cổ phiếu công ty này lao dốc. Tuy nhiên, theo bài viết, điều đó không làm Zuckerberg chùn bước.

Cựu CTO lâu năm của Meta Mike Schroepfer, hiện vẫn là cố vấn cho ông Zuckerberg, cho biết Zuckerberg sẵn sàng làm mọi thứ để có được những nhân sự phù hợp. Theo Schroepfer, Zuckerberg hiểu rằng nhân tài chính là yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp.

Đây không phải lần đầu ông Zuckerberg thực hiện những thương vụ nhân sự quy mô lớn.

Năm 2025, Meta chi khoảng 14,3 tỷ USD để mua phần lớn nhân sự của startup AI Scale AI. Thương vụ đưa nhà sáng lập Scale AI Alexandr Wang về Meta, với khoản lợi ích được cho là khoảng 5 tỷ USD. Sau đó, Meta tiếp tục chi những gói đãi ngộ rất lớn để thu hút hàng loạt chuyên gia AI và các bộ óc hàng đầu tại Silicon Valley.

Những khoản đầu tư bắt đầu cho “trái ngọt”

Giờ đây, chiến lược này dường như đang bắt đầu mang lại kết quả.

Một trong những sản phẩm AI mới của Meta là Muse AI, trợ lý AI được Wang tích cực quảng bá, đã đạt hơn 5,1 triệu lượt tải chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra mắt.

Meta cũng đang đẩy mạnh chiến lược kết hợp AI với phần cứng.

Tại sự kiện Meta Connect, ông Zuckerberg giới thiệu Muse Charm, thiết bị bỏ túi được thiết kế chủ yếu để tương tác bằng giọng nói với trợ lý Muse.

Công ty đồng thời trình diễn bước chuyển hướng sang khái niệm “personal superintelligence” – siêu trí tuệ cá nhân, kết hợp AI với thiết bị đeo.

Một trong những sản phẩm đáng chú ý là kính thực tế không gian Meta VR Glasses. Thiết bị chỉ nặng khoảng 100 gram, tương đương khoảng một phần năm trọng lượng Quest 3, có màn hình micro-OLED 5K, bộ xử lý dạng thiết bị rời cùng khả năng theo dõi mắt và tay.

Ở mảng kính thông minh, Meta cũng ra mắt thế hệ thứ ba của Ray-Ban Meta, với giá khởi điểm 249 USD. Công ty đồng thời giới thiệu dòng Ray-Ban Meta Audio không có camera, tập trung vào nghe âm thanh mở và tương tác với AI bằng giọng nói.

Nhà đầu tư bắt đầu lấy lại sự lạc quan

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu Meta từng chịu áp lực mạnh vì nhà đầu tư lo ngại công ty đang chi quá nhiều tiền cho AI.

Tuy nhiên, tình hình gần đây đã thay đổi đáng kể. Cổ phiếu Meta tăng khoảng 25% trong vòng một tháng, sau khi trước đó từng giảm hai chữ số trong năm do lo ngại về chi phí đầu tư AI.

Theo bài viết, sự thay đổi tâm lý của nhà đầu tư có thể đến từ việc Meta giờ đây đã có thể cho thấy những khoản đầu tư khổng lồ đang tạo ra sản phẩm cụ thể và mở ra những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn.

Từ AI, trợ lý cá nhân cho đến kính thông minh và thiết bị đeo, Meta đang cố biến khoản chi khổng lồ cho AI thành một hệ sinh thái sản phẩm mới.

Và với CEO Zuckerberg, chiến lược “trạng thái nhà sáng lập” dường như đang được kiểm chứng bằng kết quả trên thị trường: tập trung quyết liệt vào tầm nhìn dài hạn, chi mạnh để có nhân tài và tự mình thúc đẩy những thương vụ quan trọng.