CEO Nvidia tuyên bố AI "không có khả năng" hủy diệt thế giới vào năm 2030

CEO Jensen Huang của Nvidia cho biết những dự đoán về một sự kiện tuyệt chủng quy mô lớn do trí tuệ nhân tạo gây ra là "không có cơ sở khoa học". Ảnh: Manami Yamada/Reuters

Lãnh đạo Nvidia cho rằng AI sẽ không phát triển đến mức dẫn tới sự tuyệt chủng của loài người trong vài năm tới, đồng thời bác bỏ những cảnh báo theo hướng này là các “kịch bản ngày tận thế” quá đà.

Ông Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm CEO của Nvidia – hãng sản xuất chip AI có vốn hóa khoảng 5.000 tỷ USD – cho rằng tuyên bố của Jacob Coxon, cựu nhà nghiên cứu tại Anthropic, về khả năng AI trở nên “siêu phàm” và tiêu diệt loài người trong thập kỷ này là “vô trách nhiệm”.

“2030 sẽ không phải là ngày tận thế. Có 0% khả năng đó sẽ là ngày tận thế. Việc khiến mọi người sợ hãi là không cần thiết. Đó là hành động vô trách nhiệm”, ông Huang nói trong cuộc phỏng vấn với CBS News.

Những phát biểu của Coxon, được hai nhà nghiên cứu khác tại Anthropic – công ty đứng sau hệ thống AI Claude – ủng hộ, đã châm ngòi cho cuộc tranh luận quốc tế về những rủi ro của AI cũng như tình trạng thiếu cơ chế giám sát khi các công ty đang chạy đua phát triển những mô hình ngày càng mạnh.

Các nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích các công ty AI về những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Trong khi đó, Anthropic từng công bố một báo cáo tình báo về mối đe dọa, trong đó mô tả cách các đối tượng tội phạm, nhóm được nhà nước hậu thuẫn, nhà cung cấp phần mềm gián điệp, giới khoa học và các nhóm tuyên truyền tìm cách khai thác những mô hình AI mạnh để thiết kế tên lửa, bom, tạo mầm bệnh chết người và theo dõi những người bất đồng chính kiến.

Dario Amodei, CEO Anthropic; Sam Altman, CEO OpenAI – công ty phát triển ChatGPT – và tỷ phú Elon Musk đều từng kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump bác bỏ những lo ngại về tốc độ phát triển AI, gọi chúng là một “trò lừa bịp” và “thuyết âm mưu”. Ông cho rằng việc Mỹ giảm tốc có thể giúp Trung Quốc giành lợi thế.

Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý thiết lập một cơ chế đối thoại về AI, nhằm cảnh báo lẫn nhau và góp phần kiểm soát những nguy cơ tiềm ẩn từ công nghệ này.

CEO Nvidia bác bỏ kịch bản AI hủy diệt nhân loại

Ông Huang cho rằng những dự đoán về một thảm họa do AI gây ra ở quy mô tuyệt chủng “không dựa trên cơ sở khoa học”.

CEO Nvidia đồng thời cho rằng những lời kêu gọi gần đây của các công ty AI về việc ban hành các quy định an toàn ở cấp quốc gia và quốc tế thực chất có thể nhằm né tránh những quy định pháp luật hiện hành có khả năng buộc họ phải chịu trách nhiệm.

Huang dẫn lại một số vụ việc gần đây, trong đó Anthropic và OpenAI gặp các sự cố an ninh mạng trong quá trình thử nghiệm AI. Theo ông, hệ thống pháp luật hiện tại đã có nhiều quy định đủ để xử lý những vấn đề này.

“Các bạn có luật về hành vi truy cập trái phép trong lĩnh vực an ninh mạng, có các quy định về trách nhiệm đối với thiệt hại... Nếu sản phẩm của bạn gây ra thiệt hại, nếu sản phẩm không hoạt động như những gì bạn cam kết, hoặc nếu bạn ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các công ty kèm thỏa thuận về mức độ dịch vụ, thì đã có rất nhiều luật liên quan”, ông Huang nói.

AI có thể thay đổi thế giới chỉ trong một thập kỷ

Cũng trong ngày thứ Hai, Viện Tony Blair (TBI) công bố một báo cáo cảnh báo các quốc gia có nguy cơ phải đối mặt với “bất lợi sâu sắc và ngày càng chồng chất” nếu không nhanh chóng ứng dụng AI và để các nước khác vượt lên.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo rằng những thể chế vốn được xây dựng để hỗ trợ các nhà lãnh đạo đưa ra quyết sách chưa được trang bị đầy đủ để đối phó với những thay đổi sắp tới.

“Cuộc cách mạng công nghiệp trước đây đã biến đổi thế giới qua nhiều thế hệ, còn AI sẽ làm điều đó trong vòng một thập kỷ”, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair viết trong lời tựa của báo cáo.

“Những năng lực mới đang xuất hiện với tốc độ đáng kinh ngạc, kéo theo những tác động sâu sắc đối với nền kinh tế, giáo dục, khoa học, thị trường lao động, dịch vụ công và an ninh quốc gia. Nhưng những rủi ro cũng sâu sắc và ngày càng gia tăng, cùng với mối lo ngại của công chúng", ông Blair nhấn mạnh.

Theo ông Blair, các nhà lãnh đạo chính trị hiện nay phải đưa ra những quyết định khó khăn có thể thay đổi đáng kể quỹ đạo phát triển của quốc gia.

“Tuy nhiên, các thể chế của nhà nước hiện đại vốn được thiết kế để hỗ trợ các nhà lãnh đạo chính trị đưa ra những lựa chọn này đơn giản là chưa được trang bị để đối phó với những gì sắp xảy ra", ông Blair cho biết.