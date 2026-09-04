Chăm chỉ nấu ăn tại nhà, thà chết cũng không uống Starbucks: Nữ triệu phú tiết lộ bí quyết làm giàu hiệu quả
Phương Đăng (theo Fortune)
04/09/2026 10:45 AM (GMT+7)
Dù là triệu phú, Suze Orman vẫn tự nấu ăn ở nhà và coi việc đi ăn tiệm là một trong những cách ném tiền qua cửa sổ lớn nhất, theo Fortune.
Chuyên gia tài chính cá nhân Suze Orman sở hữu khối tài sản lên tới hàng triệu USD, nhưng bà vẫn giữ lối sống tiết kiệm bằng cách kiên quyết không ăn tiệm hay mua cà phê Starbucks.
Bà Suze Orman đã dành hàng thập kỷ để viết sách bán chạy và làm người dẫn chương trình truyền hình, dạy mọi người cách đầu tư, tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu và quản lý tiền bạc. Bản thân bà cũng tự gây dựng một gia tài đồ sộ với giá trị tài sản ròng lên tới hàng chục triệu USD. Thế nhưng, có một khoản chi tiêu luôn khiến bà gai mắt: đi ăn nhà hàng, thứ mà bà từng gọi là một trong những sự lãng phí tiền bạc lớn nhất.
"Cho đến tận ngày nay, chúng tôi vẫn ăn uống ở nhà", Orman chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Wall Street Journal.
Vào thời điểm đó, bà Orman cho biết vợ bà đã chuẩn bị cháo gạo cho bữa trưa và thịt viên nướng cho bữa tối. Cả hai thỉnh thoảng vẫn đi ăn ngoài, nhưng chủ yếu không phải vì "thích" mà do nghĩa vụ xã hội khi gặp gỡ bạn bè. Ngay cả khi đó, Orman thổ lộ bà thường lo lắng hóa đơn sẽ ảnh hưởng đến tài chính của bạn bè mình.
"Nếu chúng tôi đi ăn ngoài, quy tắc là chúng tôi phải trả tiền, vì tôi không đời nào để những người mà tôi biết rõ không có nhiều tiền như chúng tôi phải lãng phí vào việc ăn tiệm", bà nói.
Triết lý về việc ăn uống bên ngoài của bà Orman càng trở nên cực đoan hơn khi giá cả nhà hàng leo thang. Theo Chỉ số Giá tiêu dùng Mỹ (CPI), trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025, giá thực phẩm "mang đi hoặc ăn ngoài" đã tăng 4,1%, so với mức tăng 2,4% của thực phẩm mua về tự nấu ở nhà. Giá tiêu dùng chung tăng 2,7% trong cùng kỳ.
"Hãy nhìn giá tại McDonald's hay Taco Bell xem. Các bạn đùa tôi đấy à? Mất tận 23, 30 USD chỉ cho một bữa ăn tại McDonald's", Orman bức xúc.
Noài ra bà Suze Orman cũng thà chết cũng không bao giờ mua cà phê Starbucks - bà muốn đầu tư số tiền đó vào tài khoản hưu trí Roth IRA.
Triết lý tiết kiệm của Orman không dừng lại ở các nhà hàng truyền thống. Nữ chuyên gia 75 tuổi này cho biết bà cũng từ chối chi tiền tại các quán cà phê.
"Tôi tự pha cà phê Cafe Bustelo mỗi sáng", bà chia sẻ vào năm 2024. "Tôi thà chết đi còn hơn bỏ tiền mua một ly cà phê ngoài tiệm. Tôi chỉ uống đúng một tách mỗi ngày và thế là đủ".
Lập luận của bà là những khoản chi tiêu tưởng chừng nhỏ nhặt có thể cộng dồn thành những khoản tiền khổng lồ theo thời gian - và số tiền đó hoàn toàn có thể đem đi đầu tư. Ví dụ, chi 100 USD cho cà phê mỗi tháng nếu được bỏ vào tài khoản hưu trí Roth IRA có khả năng sinh sôi thành hàng trăm nghìn USD sau vài thập kỷ.
"Bạn cần phải nghĩ theo cách này: Bạn đang vứt thẳng 1 triệu USD xuống cống rãnh trong lúc uống ly cà phê đó. Bạn thực sự muốn làm vậy sao? Không đời nào".
Tuy nhiên, bà Orman không phải là người duy nhất có quan điểm này. Kevin O'Leary, nhà đầu tư triệu phú trong chương trình Shark Tank, cũng từng nhấn mạnh việc những khoản chi tiêu nhỏ nhặt có thể gây ra cú sốc lớn cho tài chính cá nhân thế nào.
"Một ly cà phê giá 5,5 USD. Bạn đi làm và tốn thêm 15 USD cho một chiếc bánh mì", O'Leary nói vào năm 2024. "Bạn bị điên à?".
"Hầu hết mọi người, đặc biệt là những người làm việc ở các thành phố lớn, mới đi làm và kiếm được 60.000 USD đầu tiên, lại nướng sạch khoảng 15.000 USD mỗi năm vào những thứ vớ vẩn", ông bổ sung.
Đi ăn tiệm hay uống latte sẽ không làm sụp đổ tài chính của bạn - miễn là bạn đủ khả năng chi trả
Các nhà phê bình cho rằng việc quá kỹ tính đến mức né tránh mọi bữa ăn nhà hàng hay ly Starbucks có thể làm mất đi bản chất lớn hơn của tài chính cá nhân: hiểu rõ tiền của bạn đến từ đâu, đi về đâu và các khoản chi có khớp với mục tiêu tài chính hay không.
Nếu một ly latte hằng tuần là thứ bạn thích và đủ tiền chi trả – hãy đưa nó vào ngân sách.
Mục tiêu không phải là cắt bỏ mọi chi phí không thiết yếu, mà là đảm bảo các khoản chi đó phù hợp với kế hoạch tài chính tổng thể của bạn.
Bản thân bà Orman cũng không hẳn miễn nhiễm với việc vung tay cho những thứ mình thích. Bà từng thừa nhận mình tiêu mạnh tay cho dịch vụ máy bay phản lực riêng – và sở hữu bất động sản tại Manhattan, Bahamas và Nam Phi. O'Leary cũng chi rất nhiều tiền cho đồng hồ thiết kế, trang sức và các phụ kiện xa xỉ khác.
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