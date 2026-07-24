Châu Âu bất ngờ giáng đòn chí mạng vào Google, phạt 1 tỷ USD vì lạm dụng Play Store và công cụ tìm kiếm

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Theo Ủy ban châu Âu (EC), Google đã lợi dụng vị thế thống lĩnh của Google Play và công cụ tìm kiếm Google để ưu tiên các dịch vụ và ứng dụng của chính mình, gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh và hạn chế quyền lựa chọn của người tiêu dùng.

Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch kiểm soát các tập đoàn công nghệ toàn cầu của Brussels. EU nhiều năm qua liên tục áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với các công ty công nghệ lớn từ Thung lũng Silicon đến Trung Quốc nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng hơn trên thị trường số.

Quyết định được đưa ra bất chấp nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump trước đây từng nhiều lần chỉ trích các quy định kỹ thuật số của EU và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp công nghệ Mỹ bị xử phạt.

Google cũng vừa thất bại trong nỗ lực kháng cáo khoản phạt chống độc quyền trị giá 4,5 tỷ USD mà EU áp đặt trước đó liên quan đến hệ điều hành Android. Theo cơ quan quản lý châu Âu, Google đã sử dụng sự thống trị của Android để bóp nghẹt cạnh tranh và hạn chế sự lựa chọn của người dùng.

Lần này, sau quá trình điều tra, Ủy ban châu Âu kết luận Google đã thiết kế Google Play và công cụ tìm kiếm theo hướng dẫn người dùng đến các dịch vụ của hãng, thay vì tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng cho các ứng dụng và nền tảng khác.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Teresa Ribera cho biết, những sản phẩm tốt nhất phải chiến thắng nhờ chất lượng, chứ không phải vì thuộc sở hữu của doanh nghiệp đang kiểm soát công cụ tìm kiếm hay cửa hàng ứng dụng.

Bà cũng nhấn mạnh người tiêu dùng châu Âu có quyền được biết về những ưu đãi tốt nhất từ các nhà phát triển ứng dụng, ngay cả khi chủ sở hữu kho ứng dụng không được hưởng hoa hồng từ các giao dịch đó.

Phản ứng trước quyết định của EU, Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Google Kent Walker chỉ trích mức phạt là kết quả của "một nhóm nhỏ các bên có lợi ích riêng", đồng thời cho rằng quy định của EU sẽ làm suy giảm chất lượng sản phẩm và gây bất lợi cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng châu Âu.

Theo ông Walker, Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU buộc Google phải loại bỏ nhiều tính năng tìm kiếm theo thời gian thực mà người dùng yêu thích, như hiển thị tức thì giá phòng khách sạn, vé máy bay, nhà hàng hay tình trạng còn chỗ. Ngoài ra, Google cũng cho rằng các quy định mới sẽ làm suy yếu các cơ chế bảo mật trên Google Play.

Theo EU, Google cùng Amazon, Apple, Meta, Microsoft và ByteDance (công ty mẹ TikTok) đều được xếp vào nhóm các "người gác cổng" (gatekeepers) của nền kinh tế số vì nắm quyền kiểm soát điểm truy cập của hàng tỷ người dùng.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Thomas Regnier khẳng định các doanh nghiệp có quyền cạnh tranh công bằng, trong khi các "người gác cổng" có trách nhiệm bảo đảm sân chơi bình đẳng để người tiêu dùng được tự do lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ có giá tốt hơn.

Theo báo cáo tài chính, Alphabet – công ty mẹ của Google – đạt doanh thu khoảng 403 tỷ USD trong năm 2025.