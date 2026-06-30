Châu Âu nắng nóng kỷ lục, các nhà sản xuất điều hòa ở châu Á kiếm bộn tiền

Một người đi đường mang theo máy điều hòa không khí trên phố trong đợt nắng nóng ở Tours, Pháp, hôm 21/6. Ảnh: AP.

Máy điều hòa không khí rất phổ biến trong các tòa nhà, phương tiện giao thông và nhà ở tại các thành phố lớn trên khắp châu Á, nhưng lại hiếm gặp ở châu Âu và người dân đang phải vật lộn để giữ mát khi cái nóng như thiêu đốt cướp đi sinh mạng, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và khiến trường học phải đóng cửa .

Để tránh cái nóng như thiêu đốt, người dân và các công ty trên khắp châu Âu đang đổ xô mua máy điều hòa không khí di động và cố định khi một số quốc gia cảnh báo đợt nắng nóng có thể còn dữ dội hơn.

“Với dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng từ tháng 6 trở đi, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu sẽ duy trì ổn định trong suốt mùa cao điểm làm mát” - Samsung Electronics cho biết. Các thị trường trọng điểm, bao gồm Ý, Tây Ban Nha và Pháp, đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hai chữ số trong nửa đầu năm nay, công ty này cho biết thêm.

Đối thủ cạnh tranh LG Electronics cho biết các dây chuyền sản xuất máy điều hòa tại một trong những nhà máy của họ ở Hàn Quốc đã hoạt động hết công suất kể từ tháng 4 để chuẩn bị cho "nhu cầu mùa hè ở Hàn Quốc và thị trường toàn cầu".

Tình hình tương tự cũng xảy ra với hãng Midea của Trung Quốc, khi nhu cầu đối với máy điều hòa không khí PortaSplit của hãng tăng vọt. Công ty cho biết lượng đơn đặt hàng quá lớn đến mức giá máy cũ đã vượt quá giá máy mới.

"Đợt nắng nóng trong hai tuần cuối tháng 5 đã thúc đẩy doanh số bán hàng đáng kể, đặc biệt là đối với máy điều hòa không khí PortaSplit, sản phẩm này đã bán hết ở một số kênh phân phối" - Midea cho biết.

Xu hướng châu Âu

Doanh số bán hàng thông qua các kênh thương mại điện tử của Đức đã tăng khoảng 37% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng hàng vận chuyển đến Tây Ban Nha và Pháp tăng vọt 108% so với cùng kỳ năm ngoái, báo cáo cho biết thêm.

Nhu cầu khổng lồ đối với các thiết bị làm mát cho thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người châu Âu khi các quốc gia đang phải đối mặt với những biến đổi khí hậu sâu sắc.

Tuy nhiên, ở châu Âu, các tòa nhà cũ có thể khiến việc lắp đặt máy điều hòa không khí trở nên tốn kém và phức tạp, thường đòi hỏi thời gian chờ đợi lâu để lắp đặt.

Midea cho biết chi phí lắp đặt máy điều hòa không khí ở châu Âu có thể lên tới hơn 1.137 USD (1.000 euro), vượt quá khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tổng số lượng máy điều hòa không khí được sở hữu tại châu Âu vào khoảng 20%.

Khi nhiệt độ tăng cao, các quốc gia có thương hiệu máy lạnh nổi tiếng như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Nắng nóng gay gắt đã khiến cuộc sống trở nên khó khăn, đặc biệt là đối với người già và những người mắc bệnh mãn tính, khi họ phải vật lộn để giữ cho mình mát mẻ.

Các công ty cũng đã áp dụng các biện pháp để giúp bảo vệ người lao động, bao gồm trang bị cho nhân viên giao hàng những "hộp giữ lạnh" chứa khăn làm mát tái sử dụng, vòng đeo tay làm mát bằng nước và tấm bảo vệ cổ chống tia UV.

Hãng Mitsubishi Electric của Nhật Bản cho biết họ cũng đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu về máy điều hòa không khí từ châu Âu, khu vực mà Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết đang ấm lên với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

“Tại châu Âu, doanh số bán máy điều hòa không khí rất mạnh, đặc biệt là ở Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức, những quốc gia bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng” - công ty này cho biết.