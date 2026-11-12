Giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những khâu quan trọng quyết định tiến độ triển khai các dự án chỉnh trang đô thị tại TP.HCM. Với Dự án Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, thành phố đã xác lập thời hạn cụ thể cho toàn bộ quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

Theo kế hoạch vừa được UBND TP.HCM ban hành, dự án triển khai tại khu vực từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, phường Chánh Hưng. Toàn bộ mặt bằng phải được bàn giao trước ngày 31/3/2027.

Theo kế hoạch, TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ tiến độ, nội dung công việc và trách nhiệm trong từng khâu của quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

Điểm đáng chú ý là thành phố không chỉ đặt ra thời hạn hoàn thành mà còn yêu cầu cụ thể hóa trách nhiệm của từng đơn vị tham gia. Các sở, ngành, UBND phường Chánh Hưng, chủ đầu tư và những đơn vị liên quan phải tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ chung.

Giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những khâu quan trọng quyết định tiến độ triển khai các dự án chỉnh trang đô thị tại TP.HCM, nhất là khu vực nhà ven kênh rạch. Ảnh: Gia Linh

Đối với các dự án chỉnh trang đô thị, việc hoàn tất giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tổ chức thi công và triển khai các hạng mục đầu tư tiếp theo. Vì vậy, mốc thời gian 31/3/2027 được xem là yêu cầu tiến độ đáng chú ý trong quá trình thực hiện dự án tại khu vực bờ Nam kênh Đôi.

Thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đúng thẩm quyền và trình tự pháp luật. Những cơ chế, chính sách đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho phép cần được chủ động áp dụng để xử lý khó khăn phát sinh.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, kế hoạch của UBND TP.HCM nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, các tổ chức và cá nhân liên quan phải được bảo đảm theo quy định pháp luật.

Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là các vấn đề liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

UBND TP.HCM yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc để kịp thời xử lý những điểm nghẽn.

Đáng chú ý, thành phố đặt yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả công việc. Nếu phát sinh khó khăn hoặc cần điều chỉnh kế hoạch, các cơ quan liên quan phải gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Với thời hạn bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/3/2027, hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và việc xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định tiến độ triển khai dự án.