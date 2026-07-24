Cháy lớn tại một xưởng sản xuất kính ở Thái Nguyên

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút. Thời điểm này, dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động nên không có công nhân làm việc bên trong khu vực nhà xưởng.

Đám cháy bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng. Ảnh: Thái Nguyên 24h

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng tới hiện trường, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy và ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực xung quanh.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Ảnh: Thái Nguyên 24h

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đám cháy bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng. Các lực lượng chức năng đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để khống chế hỏa hoạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Đến thời điểm hiện tại, vụ cháy chưa gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản cũng như nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra và làm rõ.