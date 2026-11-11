Nữ du khách Australia chia sẻ trải nghiệm massage tuyệt vời nhất đời mình tại Nha Trang. Ảnh: Supplied/Sami Lukis

Trong bài viết đăng ngày 11/11, trên một trang tin Australia, nữ du khách Sami Lukis kể về chuyến ghé thăm Nha Trang và trải nghiệm massage người mù – dịch vụ được thực hiện bởi những kỹ thuật viên khiếm thị.

Ban đầu, Sami không khỏi nghi ngờ đây có phải một chiêu trò nhằm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, người quản lý khu nghỉ dưỡng nơi cô lưu trú khẳng định massage là nghề nghiệp phổ biến và được tôn trọng đối với người khiếm thị tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, giúp họ có thu nhập và độc lập về tài chính.

Massage mù giá chỉ 250.000 đồng khiến nữ du khách kinh ngạc

Địa điểm được giới thiệu là Snow Blind Massage Clinic, nằm bên ngoài khu vực du lịch chính tại Nha Trang. Cơ sở này có ba kỹ thuật viên khiếm thị, trong đó có chủ cửa hàng tên Sassa, 45 tuổi.

Cơ sở massage Snow Blind Massage Clinic. Ảnh: Supplied/Sami Lukis

Anh Sassa bị mất thị lực sau một tai nạn xe máy năm 18 tuổi. Sau đó, anh học nghề và nhận chứng chỉ chuyên môn tại Hà Nội. Hiện anh cùng vợ là chị Tuyet điều hành cơ sở massage, đồng thời nuôi dạy bốn người con.

Sami lựa chọn liệu trình massage chân kéo dài 60 phút. Ngay khi những ngón tay của anh Sassa chạm vào bàn chân, cô đã nhận ra sự thành thạo của người kỹ thuật viên.

Theo nữ du khách, massage người mù, còn được gọi là massage bằng đôi bàn tay cảm nhận (Seeing Hands Massage), có thể mang lại trải nghiệm khác biệt nhờ khả năng cảm nhận xúc giác nhạy bén của người thực hiện, giúp xác định những vùng cơ căng cứng và điểm đau.

Nhờ Google Dịch và sự hỗ trợ của con trai anh Sassa, Sami có dịp trò chuyện với người chủ cơ sở. Anh cho biết đã làm nghề hơn 10 năm và rất yêu thích công việc của mình.

“Tôi thích giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Công việc này cũng giúp tôi kiếm được thu nhập tốt để nuôi sống gia đình”, anh chia sẻ.

Điều khiến Sami bất ngờ hơn cả là mức giá: Chỉ 250.000 đồng cho một giờ massage, tương đương chưa đến 15 USD.

Cô cho rằng mức giá này quá rẻ so với chất lượng dịch vụ nhận được nên đã boa thêm hào phóng, dù vẫn cảm thấy chưa đủ.

Nha Trang có thể trở thành thiên đường du lịch chăm sóc sức khỏe mới?

Biển Nha Trang xanh như ngọc. Ảnh Getty

Không chỉ massage, Sami còn trải nghiệm nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tại Nha Trang.

Cô thử liệu trình quấn bùn trị liệu riêng tư tại spa khách sạn. Dù kết cấu bùn lỏng hơn tưởng tượng, cô đánh giá trải nghiệm rất dễ chịu và làn da trở nên mềm mại sau đó.

Nữ du khách cũng lựa chọn liệu trình tẩy tế bào chết toàn thân bằng gạo, kết hợp gừng và nghệ tây. Theo giới thiệu, phương pháp này giúp kích thích tuần hoàn máu, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn và làm mềm da.

Bên cạnh các dịch vụ spa, Nha Trang còn có nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử đáng khám phá như Tháp Bà Ponagar – quần thể kiến trúc Chăm có lịch sử khoảng 1.200 năm – và chùa Long Sơn, nơi có tượng Phật ngồi ngoài trời nổi tiếng.

Sami nhận định Nha Trang đang được nhắc đến như “Bali mới” hay “Thái Lan mới”, nhờ sở hữu hệ thống nghỉ dưỡng biển, cảnh quan đẹp và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng.

Theo cô, với biển xanh, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và những trải nghiệm wellness có mức giá phải chăng, Nha Trang là điểm đến phù hợp cho những kỳ nghỉ kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc bản thân.

Cuối bài viết, nữ du khách Australia không quên nhắn nhủ những ai có dịp đến Nha Trang hãy ghé Snow Blind Massage Clinic và gửi lời chào của cô đến anh Sassa cùng chị Tuyet.