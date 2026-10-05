Chi mua sắm của du khách thấp hơn Thái Lan, Singapore, du lịch Việt làm sao mở hầu bao?

Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

Từ tăng lượng khách đến tăng giá trị chuyến đi

Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4 năm 2026, diễn ra mới đây, câu chuyện liên kết du lịch và bán lẻ được đặt trong yêu cầu nâng giá trị mà mỗi hành trình mang lại cho nền kinh tế. Khi dòng khách mở rộng, việc tổ chức các hoạt động mua sắm, trải nghiệm và giải trí trở thành một hướng đi để tăng doanh thu, đồng thời lan tỏa lợi ích đến nhiều ngành.

Theo số liệu Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu lượt khách trong năm. Quy mô khách tăng tạo thêm cơ hội kinh doanh, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng khai thác nhu cầu của du khách trong thời gian lưu trú.

TS. Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định, du lịch đã trở thành ngành kinh tế tổng hợp, có vai trò dẫn dắt và lan tỏa tới nhiều lĩnh vực. Việt Nam có cơ hội phát triển các dòng khách giá trị cao hơn thông qua du lịch trải nghiệm, giải trí, hội nghị, sự kiện, chăm sóc sức khỏe và mua sắm. Điểm chung của những phân khúc này là khả năng kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

Trong hệ sinh thái đó, bán lẻ có thể kết nối trực tiếp với ẩm thực, văn hóa, hàng Việt và thương hiệu địa phương. Một sản phẩm được du khách lựa chọn vừa tạo doanh thu cho người bán, vừa có thể mang theo câu chuyện về nơi sản xuất, con người và bản sắc của điểm đến.

Ông Huy Bùi, Giám đốc Boston Consulting Group (BCG), cho rằng bài toán của Việt Nam không nhất thiết chỉ là thu hút thêm 1-2 triệu lượt khách mỗi năm. Điều đáng quan tâm hơn là làm thế nào để những dòng khách đã và đang đến Việt Nam tạo ra nhiều giá trị hơn trong mỗi chuyến đi.

Ông Huy cho biết, chi tiêu mua sắm bình quân của một du khách trong một chuyến đi tại Việt Nam khoảng 162 USD, trong khi Singapore khoảng 235 USD và Thái Lan khoảng 300 USD. Theo ông, mức chi tiêu mua sắm tại Việt Nam còn thấp hơn khoảng 30-45% so với các điểm đến cạnh tranh trong khu vực. Khoảng cách này gợi mở dư địa cho du lịch mua sắm. Tuy nhiên, muốn khách chi tiêu nhiều hơn, điểm đến phải có sản phẩm đáng mua và trải nghiệm đáng dành thời gian. Việc bố trí thêm một cửa hàng trong hành trình chưa đủ nếu hàng hóa thiếu khác biệt hoặc hoạt động mua sắm không gắn với nhu cầu của khách.

Từ góc nhìn doanh nghiệp lữ hành, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel, nhấn mạnh đến tiềm năng của kinh tế ban đêm. Theo ông, khoảng 70% doanh thu du lịch đến từ hoạt động buổi tối và cho rằng Việt Nam đang bỏ lỡ cơ hội khai thác phần thị trường này.

“Tôi cho rằng chúng ta cần phải coi kinh tế ban đêm là “ca kinh tế thứ hai” của đất nước”, ông Kỳ nói. Theo ông, bên cạnh việc tiếp tục thu hút khách, ngành du lịch cần tập trung tăng doanh thu trên mỗi đầu khách, định vị các giá trị văn hóa và chuyển hóa chúng thành giá trị kinh tế bằng công nghệ, đổi mới.

Đặt trong mối liên kết với bán lẻ, hoạt động buổi tối có thể tạo thêm không gian cho du khách thưởng thức ẩm thực, xem biểu diễn và tìm hiểu sản phẩm địa phương. Giá trị của sự kết nối nằm ở khả năng hình thành một trải nghiệm liền mạch, để khách có nhiều lý do ở lại và sử dụng dịch vụ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo HNM

Mua sắm phải trở thành trải nghiệm của điểm đến

Một yêu cầu được ông Huy Bùi đặt ra là mở rộng những “điểm chạm” trong toàn bộ hành trình của du khách. Theo ông, liên kết du lịch và bán lẻ cần vượt ra ngoài việc tăng số lượng cửa hàng, hướng tới những mô hình kết hợp được nhiều nhu cầu trong cùng một không gian. Với outlet, ông cho rằng cần kết nối thương hiệu quốc tế với bản sắc Việt Nam, ẩm thực, giải trí, văn hóa địa phương và các trải nghiệm bổ trợ. Điều quan trọng là trả lời được câu hỏi “Vì sao du khách cần phải dành nửa ngày hay là một ngày trong chuyến đi chỉ để mua sắm”.

Câu hỏi này cũng đặt ra yêu cầu cho cách thiết kế sản phẩm du lịch. Nếu điểm mua sắm chỉ cung cấp những mặt hàng khách có thể dễ dàng tìm thấy ở nơi khác, sức hấp dẫn sẽ hạn chế. Ngược lại, khi hoạt động mua sắm giúp khách hiểu thêm về địa phương, trải nghiệm chuyến đi có thể trở nên phong phú hơn.

Chẳng hạn, sản phẩm thủ công có thể được giới thiệu cùng kỹ thuật chế tác; đặc sản có thể gắn với trải nghiệm ẩm thực và câu chuyện vùng nguyên liệu. Đây là những hướng kết nối để hàng hóa có thêm giá trị trong mắt du khách, đồng thời tạo cơ hội cho người sản xuất tham gia sâu hơn vào chuỗi dịch vụ du lịch.

Ở góc độ hàng tiêu dùng, bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng giám đốc Unilever Việt Nam, nhận định du lịch và bán lẻ có mối quan hệ đồng hành. Khi một điểm đến phát triển, logistics, vận chuyển, bán lẻ và cả nông nghiệp đều có thể hưởng lợi. Theo bà Nhi, mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng và du khách còn là một hình thức quảng bá. Bên cạnh cơ hội kinh doanh, doanh nghiệp có thể cùng kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam thông qua sản phẩm và những chiến dịch gắn với du lịch.

Để hình thành mối liên kết hiệu quả, doanh nghiệp lữ hành, bán lẻ và đơn vị cung cấp trải nghiệm cần cùng xây dựng sản phẩm. Hoạt động mua sắm phải phù hợp với lịch trình, sở thích và khả năng chi trả của từng nhóm khách. Khách cần có quyền lựa chọn, thông tin rõ ràng và đủ thời gian trải nghiệm để việc mua sắm trở thành phần hấp dẫn của chuyến đi.

Với Việt Nam, tăng giá trị mỗi hành trình có thể bắt đầu từ việc giúp du khách có thêm những trải nghiệm đáng nhớ và những sản phẩm đáng lựa chọn. Khi mua sắm gắn với văn hóa, ẩm thực và thương hiệu địa phương, chi tiêu của khách sẽ có thêm cơ hội lan tỏa đến người sản xuất, cơ sở dịch vụ và cộng đồng tại điểm đến.