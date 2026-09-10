Chi phí đi lại bằng xe buýt và metro tại TP.HCM sẽ thay đổi ra sao từ năm 2027?
Gia Linh
10/09/2026 4:08 PM (GMT+7)
Từ năm 2027, người dân TP.HCM có thể sử dụng các gói vé chung xe buýt và metro với mức thấp nhất 47.000 đồng/ngày và 412.000 đồng/tháng. Thành phố cũng dự kiến giảm giá vé xe buýt cho hành khách thanh toán không dùng tiền mặt.
UBND TP.HCM đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định giá vé vận tải hành khách bằng xe buýt và giá vé dùng chung trong giao thông công cộng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027.
Một điểm đáng chú ý là chính sách giá được thiết kế theo hướng khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và tăng khả năng kết nối giữa các phương tiện công cộng.
Theo phương án đề xuất, giá vé xe buýt thanh toán bằng tiền mặt dao động từ 7.000-9.000 đồng/lượt tùy cự ly. Cụ thể, tuyến dưới 15 km có giá 7.000 đồng, tuyến từ 15 đến dưới 25 km là 8.000 đồng và tuyến từ 25 km trở lên là 9.000 đồng.
Nếu thanh toán không dùng tiền mặt, hành khách được giảm 1.000 đồng mỗi lượt, tương ứng các mức 6.000 đồng, 7.000 đồng và 8.000 đồng. Học sinh, sinh viên sử dụng thẻ được đề xuất mức vé 3.000 đồng/lượt.
Với nhóm đi lại thường xuyên, TP.HCM dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn theo thời gian. Vé xe buýt một ngày có giá 18.000 đồng, vé 3 ngày là 40.000 đồng và vé tháng phổ thông 215.000 đồng. Các loại vé này đều không giới hạn số lượt trong thời gian sử dụng.
Người dân đi xe buýt rẻ hơn khi thanh toán không tiền mặt. Ảnh: Gia Linh
Riêng vé tháng dành cho học sinh, sinh viên dự kiến ở mức 108.000 đồng. Cơ chế giảm giá khi thanh toán điện tử được kỳ vọng vừa tạo lợi ích trực tiếp cho hành khách, vừa thúc đẩy quá trình số hóa hệ thống giao thông công cộng của thành phố.
Thay đổi đáng chú ý khác là TP.HCM đề xuất cơ chế vé dùng chung giữa xe buýt và tàu điện, hướng tới giảm chi phí cho những hành trình phải sử dụng nhiều phương tiện.
Với vé lượt thanh toán không dùng tiền mặt, hành khách có thể chuyển tuyến giữa xe buýt - xe buýt hoặc xe buýt - tàu điện trong tối đa 120 phút. Thời gian được tính từ lúc bắt đầu chặng đầu tiên đến khi bắt đầu chặng cuối cùng và không giới hạn số lần chuyển tuyến trong khoảng thời gian này.
Trong hành trình chuyển tuyến, phần giá vé xe buýt được đề xuất còn 3.000 đồng đối với tuyến dưới 15 km, 4.000 đồng với tuyến từ 15 đến dưới 25 km và 5.000 đồng đối với tuyến từ 25 km trở lên.
Thành phố đồng thời tính toán các gói vé tích hợp dành cho người thường xuyên sử dụng cả xe buýt và tàu điện. Vé một ngày dự kiến có giá 47.000 đồng, vé 3 ngày 104.000 đồng và vé tháng 412.000 đồng, đều không giới hạn số lượt.
Học sinh, sinh viên có thể mua vé tháng tích hợp với mức 206.000 đồng. Việc hình thành một hệ thống vé chung được xem là bước quan trọng khi TP.HCM đang mở rộng mạng lưới giao thông công cộng và phát triển các tuyến đường sắt đô thị. Thay vì phải mua vé riêng cho từng phương tiện, hành khách có thêm lựa chọn tính toán chi phí theo toàn bộ hành trình.
Việc hình thành một hệ thống vé chung được xem là bước quan trọng khi TP.HCM đang mở rộng mạng lưới giao thông công cộng và phát triển các tuyến đường sắt đô thị. Thay vì phải mua vé riêng cho từng phương tiện, hành khách có thêm lựa chọn tính toán chi phí theo toàn bộ hành trình.
Đối với các tuyến xe buýt không nhận hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách, doanh nghiệp vận tải sẽ tự xây dựng, quyết định và kê khai giá theo quy định.
Dự thảo đang được TP.HCM lấy ý kiến đến hết ngày 15/9 và dự kiến chính sách giá mới sẽ được áp dụng từ đầu năm 2027.
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