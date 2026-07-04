Chi phí logistics TP.HCM chưa thể rẻ hơn, doanh nghiệp chỉ ra hàng loạt "chi phí ẩn" đang bào mòn lợi nhuận

Đây là những vấn đề được các doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan quản lý cùng mổ xẻ tại chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA lần thứ 90 với chủ đề "Chi phí logistics tăng cao, doanh nghiệp cần làm gì?", diễn ra ngày 4/7 tại TP.HCM.

Logistics TP.HCM còn nhiều điểm nghẽn, doanh nghiệp mong có một cuộc chơi chung

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), logistics đang trở thành một trong những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Muốn hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao, cộng đồng doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động riêng lẻ mà cần tạo ra sức mạnh tập thể.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM chia sẻ tại chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA lần thứ 90. Ảnh: Trần Khánh

Ông Hòa dẫn ví dụ từ các sàn thương mại điện tử. Dù phải trả mức phí không nhỏ, doanh nghiệp vẫn tham gia vì các sàn tổ chức được hệ thống logistics quy mô lớn, giúp tối ưu chi phí và tốc độ giao nhận.

"Tại sao doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp sản xuất không thể cùng xây dựng một mô hình tương tự? Nếu biết trước mỗi tháng sẽ có bao nhiêu container hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp logistics sẽ chủ động phương tiện và có thể giảm giá dịch vụ", ông Hòa đặt vấn đề.

Theo ông Hòa, TP.HCM có thể nghiên cứu hình thành các liên minh chiến lược giữa doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp xuất khẩu. Đây phải là mô hình hợp tác dựa trên cam kết sản lượng, trách nhiệm và lợi ích kinh tế cụ thể, thay vì chỉ dừng ở các thỏa thuận mang tính hình thức.

Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phúc Sinh cho rằng, bài toán logistics TP.HCM không chỉ nằm ở giá cước mà còn ở cách tổ chức hệ thống vận tải.

Theo ông Thông, Việt Nam hiện có nhiều cảng biển nhưng khả năng kết nối giữa cảng, KCN và các phương thức vận tải chưa đồng bộ. Phần lớn hàng hóa vẫn phải vận chuyển bằng đường bộ, trong khi nhiều quốc gia đã kết nối trực tiếp KCN với cảng biển bằng đường sắt.

"Điều doanh nghiệp cần không phải là thêm thật nhiều cảng biển mà là hệ thống kết nối hiệu quả. Nếu hàng hóa vẫn chủ yếu đi bằng xe tải thì rất khó kéo giảm chi phí logistics", ông Thông nói.

Container hàng hóa xuất khẩu tập trung tại cảng Tân cảng – Cát Lái TP.HCM. Ảnh: Trần Khánh

Lãnh đạo Phúc Sinh cũng cho rằng, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu lớn nhưng vẫn chưa có hãng vận tải container đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Điều này khiến doanh nghiệp luôn ở thế bị động khi giá cước vận tải thế giới biến động hoặc thiếu container.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch Hội Sản phẩm nông nghiệp sạch TP.HCM cho biết, doanh nghiệp xuất khẩu hiện còn phải gánh thêm nhiều chi phí do chuỗi logistics quá nhiều tầng nấc.

Theo ông Tùng, từ lúc trái cây được thu hoạch đến khi lên tàu xuất khẩu phải trải qua hàng loạt công đoạn như vận chuyển nội đồng, sơ chế, kiểm dịch, chiếu xạ, hoàn thiện hồ sơ rồi mới đến cảng. Mỗi mắt xích đều làm tăng thời gian và chi phí.

"Nếu các thủ tục được tích hợp tại một đầu mối thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, giảm hao hụt hàng hóa và giảm đáng kể chi phí logistics", ông Tùng đề xuất.

Chuyến tàu xuất khẩu dừa tươi qua ga Sóng Thần, TP.HCM sang Trung Quốc. Ảnh: Trần Khánh

Bà Đặng Thị Minh Phương - Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM cho rằng, mức độ tác động của chi phí logistics không giống nhau giữa các ngành hàng. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận chi phí logistics hiện đã vượt 20%, cao hơn cả thời điểm dịch Covid-19.

Theo bà Phương, ngoài cước vận tải, doanh nghiệp còn phải gánh nhiều "chi phí ẩn" như chi phí công nghệ, bản quyền phần mềm, nhân công, ùn tắc giao thông và yêu cầu chuyển đổi xanh từ các thị trường xuất khẩu.

Logistics TP.HCM kỳ vọng bứt phá nhờ hạ tầng mới và liên kết vùng

Theo ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, logistics hiện là 1 trong 5 ngành kinh tế trọng điểm của thành phố. Mục tiêu không chỉ là tăng quy mô ngành mà còn phải kéo giảm chi phí logistics xuống còn khoảng 11-14%, thấp hơn mức bình quân của cả nước.

Để đạt mục tiêu này, TP.HCM đang triển khai 9 nhóm giải pháp, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức. Các dự án như Vành đai 3, Vành đai 4, hệ thống cao tốc, tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép cùng việc nâng cấp các tuyến đường thủy được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm áp lực cho đường bộ.

Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường thủy tại TP.HCM. Ảnh: Trần Khánh

Theo ông Danh, sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM có thêm điều kiện để quy hoạch lại mạng lưới trung tâm logistics gắn với các KCN, cảng biển và vùng sản xuất, thay vì phát triển phân tán như trước.

Thành phố cũng đang xây dựng khu thương mại tự do và trung tâm logistics tích hợp. Đây sẽ là hệ sinh thái kết nối sản xuất, kho bãi, xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics, tạo động lực thu hút thêm các tập đoàn quốc tế cũng như nguồn hàng xuất khẩu.

Đồng tình với định hướng này, ông Phan Minh Thông cho rằng, khu thương mại tự do sẽ phát huy hiệu quả nếu đi cùng cải cách thủ tục hành chính. Theo ông, có những dự án đầu tư nhà máy doanh nghiệp phải mất gần 2 năm mới hoàn tất thủ tục, làm tăng chi phí và bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh.

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ảnh: Trần Khánh

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Tùng đề xuất các trung tâm logistics trong tương lai cần được tổ chức theo mô hình một điểm đến, nơi doanh nghiệp có thể hoàn tất kiểm dịch, hải quan, chiếu xạ và các thủ tục xuất khẩu ngay tại một địa điểm thay vì phải di chuyển qua nhiều nơi như hiện nay.

Khép lại tọa đàm, ông Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng, cùng với các dự án hạ tầng lớn, điều doanh nghiệp có thể làm ngay là tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn hàng và xây dựng các mô hình hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp logistics với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu để từng bước giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp TP.HCM.