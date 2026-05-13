Chỉ số SIPAS 2025: Quảng Ninh giữ vững vị thế nhóm đầu, bám sát "ngôi vương" Hải Phòng

Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (SIPAS 2025) cho thấy sự ổn định của tỉnh Quảng Ninh trong công tác cải cách hành chính.

Với tỉ lệ hài lòng đạt 88,33%, Quảng Ninh xuất sắc giữ vị trí thứ 2 trong số 34 tỉnh, thành phố được khảo sát, chỉ đứng sau TP. Hải Phòng (đạt 91,12%) và xếp trên tỉnh Đồng Nai (đạt 87,16%). Con số này không chỉ là một chỉ số thống kê đơn thuần mà còn là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của chính quyền vùng mỏ trong việc tối ưu hóa bộ máy phục vụ nhân dân.

Để có được kết quả định lượng này, Bộ Nội vụ đã triển khai đo lường trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã, phường. Tính khách quan được đảm bảo tối đa khi thu về hơn 35.000 phiếu hợp lệ. Hệ thống SIPAS 2025 bao gồm 98 chỉ số chi tiết, phản ánh toàn diện từ khâu ban hành chính sách đến chất lượng cung ứng dịch vụ thực tế, cho thấy cái nhìn khắt khe và thực chất từ phía người dân đối với các đơn vị.

Theo Bộ Nội vụ, kết quả SIPAS 2025 cho thấy cải cách hành chính trong giai đoạn tới cần tập trung nâng cao năng lực thực thi ở cấp cơ sở, siết chặt kỷ luật hành chính, thu hẹp khoảng cách chất lượng phục vụ giữa các địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Ảnh Quang Sơn

Mặc dù Quảng Ninh và một số địa phương duy trì phong độ cao, nhưng bức tranh chung toàn quốc lại có dấu hiệu "hạ nhiệt". Mức độ hài lòng trung bình của người dân năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Trong đó, lĩnh vực cung ứng dịch vụ hành chính công ghi nhận mức giảm mạnh nhất (giảm 0,91%). Điều này cho thấy áp lực ngày càng lớn lên hệ thống hành chính khi kỳ vọng của người dân ngày một cao hơn.

Theo định hướng của Bộ Nội vụ, kết quả SIPAS 2025 là hồi chuông nhắc nhở các địa phương cần tập trung mạnh mẽ hơn vào năng lực thực thi ở cấp cơ sở. Trong giai đoạn tới, mục tiêu trọng tâm sẽ là siết chặt kỷ luật hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất và lấy người dân làm trung tâm. Việc thu hẹp khoảng cách chất lượng phục vụ giữa các địa phương và xây dựng kênh giao tiếp hiệu quả giữa chính quyền với người dân sẽ là yếu tố quyết định để cải thiện chỉ số hài lòng trong những năm tiếp theo.