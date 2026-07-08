Chia sẻ gây xúc động của nữ du khách Ấn Độ khi đi du lịch Việt Nam

Việt Nam mang lại cảm giác an toàn cho du khách nữ. (Nguồn ảnh: Swarupa Tripathy)

Trong bài viết đăng trên Indian Express, nhà báo Swarupa Tripathy đã kể lại hành trình kéo dài 10 ngày ở Đà Nẵng, Bà Nà Hills, Hội An, Hà Nội, Ninh Bình và vịnh Hạ Long. Điều khiến cô ấn tượng nhất không phải là cảnh đẹp, ẩm thực hay các điểm du lịch nổi tiếng, mà là cảm giác an toàn hiếm có khi đi lại ở Việt Nam.

Điều hạnh phúc nhất không phải đồ ăn hay phong cảnh

Theo tác giả, ngay khi đặt chân đến Việt Nam, cô đã cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn khác biệt.

Đường phố sạch sẽ, giao thông trật tự, ít tiếng còi xe. Người dân di chuyển bằng xe máy trong không gian khá yên bình, trái ngược với sự ồn ào quen thuộc ở nhiều thành phố lớn của Ấn Độ.

Ngay tối đầu tiên tại Đà Nẵng, cô và gia đình đã thoải mái đi dạo dọc bãi biển, thưởng thức hải sản và trở về khách sạn mà không hề cảm thấy bất an.

Suốt hành trình, cô lần lượt khám phá Bà Nà Hills, phố cổ Hội An, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn, khu phố cổ Hà Nội, Ninh Bình và vịnh Hạ Long. Mỗi điểm đến đều để lại những kỷ niệm tuyệt đẹp.

"Chúng tôi tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế nổi tiếng ở Đà Nẵng, và tôi không hề nói quá khi khẳng định đó là một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất mà tôi từng được chứng kiến. Buổi tối hôm đó là cuộc thi giữa Việt Nam và Pháp, và đứng giữa hàng ngàn người chứng kiến ​​bầu trời bừng sáng rực rỡ sắc màu, tôi không thể diễn tả bằng lời. Chỉ có thể nói: kỳ diệu", nữ nhà báo Ấn Độ mô tả.

Trình diễn pháo hoa Đà Nẵng. (Nguồn ảnh: Swarupa Tripathy)

Tới Hà Nội, cô viết: "Hà Nội có một nguồn năng lượng sống động, đa tầng hơn nhiều so với Đà Nẵng. Chúng tôi dành cả ngày ở Khu Phố Cổ, khám phá các ngôi chùa, len lỏi qua những con phố nhỏ hẹp, tham quan những khu phố nổi tiếng. Thành phố vừa mang vẻ cổ kính vừa toát lên sự năng động không ngừng".

Tại Ninh Bình, sau khi tham quan một ngôi chùa, đạp xe qua vùng nông thôn với những vách đá vôi xanh mướt và hùng vĩ, sau đó đi thuyền qua những hang động nổi tiếng của vùng, nữ nhà báo Ấn Độ nhấn mạnh: "Đó là một trong những ngày khó quên".

Và một điểm nhấn đặc biệt khác trong hành trình của nữ nhà báo Ấn Độ là Hạ Long. Cô viết: "Một đêm nghỉ trên du thuyền năm sao, lần đầu tiên tôi đi du thuyền. Một chiếc thuyền nhỏ đưa chúng tôi đến du thuyền, nơi chúng tôi được tận hưởng thực đơn hải sản trước khi được đến tham quan Hang Sửng Sốt - một trong những hang động nổi tiếng nhất của Vịnh Hạ Long. Bên trong hang là những khoang đá rộng lớn cùng vô số khối thạch nhũ kỳ ảo được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm, tạo nên khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng".

Ngoài phong cảnh tuyệt đẹp, trải nghiệm khiến nữ nhà báo Ấn Độ ấn tượng và xúc động nhất lại đến từ những điều rất đời thường. Cô "nhận thấy mình không còn cảnh giác liên tục như trước đây". .

"Tôi nhận ra mình không còn phải cảnh giác liên tục"

Khoảng ngày thứ ba hoặc thứ tư của chuyến đi, cô bắt đầu nhận thấy một sự thay đổi.

Một buổi tối sau bữa ăn, cô một mình đi bộ trở về khách sạn lúc đã hơn 22 giờ. Mặc chiếc váy sát nách, cô chợt nhận ra mình không còn liên tục quan sát xung quanh hay tính toán các phương án đảm bảo an toàn như vẫn làm ở Ấn Độ.

Không ai nhìn chằm chằm, không ai quay lén, cũng không ai theo dõi từng bước chân của cô.

"Tôi nhận ra mình cảm thấy... vô hình. Tôi nhận thấy mình không còn cảnh giác liên tục như trước đây", nữ nhà báo Ấn Độ viết.

Theo cô, ở Việt Nam, phụ nữ xuất hiện trong không gian công cộng là điều hoàn toàn bình thường. Họ bán hàng, lái xe máy, ngồi một mình trong quán cà phê vào đêm muộn mà không thu hút sự chú ý đặc biệt.

"Tôi thích mặc gì thì mặc"

Một điều khác khiến cô bất ngờ là lần đầu tiên có thể mặc đúng những bộ quần áo đã chuẩn bị cho kỳ nghỉ.

Trong chuyến du lịch trước tại Kerala (Ấn Độ), nhiều bộ đồ mùa hè và đồ bơi vẫn nằm nguyên trong vali vì cô lo ngại những ánh mắt soi mói.

Ở Việt Nam, cô tự tin mặc áo sát nách, quần short, váy trên đầu gối và đồ bơi khi ra biển.

"Ở Việt Nam, tôi thích mặc gì thì mặc. Không ai quay phim tôi. Không ai nhìn chằm chằm. Không ai khiến tôi cảm thấy trang phục của mình là lời mời gọi hay điều gì đáng để bình phẩm", cô chia sẻ.

Các chuyên gia tâm lý được phỏng vấn trong bài báo cho rằng nhiều phụ nữ phải sống trong trạng thái cảnh giác kéo dài đến mức họ coi đó là điều bình thường.

Chỉ khi đến một môi trường thực sự an toàn, họ mới nhận ra mình đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng để liên tục đánh giá rủi ro, lựa chọn tuyến đường, cân nhắc thời gian về nhà hay lo lắng về ánh nhìn của người khác. Khi áp lực đó biến mất, cơ thể và tinh thần cũng dần được thư giãn.

Việt Nam mang đến một góc nhìn khác

Theo chuyên gia du lịch DK Ghatani, cảm giác an toàn không chỉ đến từ luật pháp hay lực lượng cảnh sát mà còn xuất phát từ chuẩn mực xã hội.

Đường phố luôn có người qua lại, giao thông công cộng thuận tiện, ánh sáng đầy đủ và đặc biệt là thái độ tôn trọng phụ nữ trong không gian công cộng góp phần tạo nên môi trường mà du khách nữ cảm thấy thoải mái.

Nhà báo Swarupa Tripathy cho rằng ở Việt Nam, điều khác biệt nhất là mọi người mặc nhiên chấp nhận rằng phụ nữ có quyền xuất hiện, đi lại và tận hưởng cuộc sống nơi công cộng mà không cần bị soi xét hay đánh giá. Chính điều đó đã tạo nên cảm giác tự do mà cô hiếm khi có được tại quê hương.