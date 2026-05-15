Chiếc túi đầu hổ con trai Elon Musk đeo ở Trung Quốc gây sốt mạng xã hội
V.N (Theo SCMP)
15/05/2026 8:05 PM (GMT+7)
Một chiếc túi đeo vai hình đầu hổ do Trung Quốc sản xuất mà con trai của Elon Musk mang theo trong chuyến thăm Bắc Kinh đã bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nước này.
Chiếc túi đầu hổ của con trai Elon Musk gây sốt trên mạng Trung Quốc
Một chiếc túi đeo vai hình đầu hổ do Trung Quốc sản xuất mà con trai nhỏ của Elon Musk mang theo trong chuyến thăm Bắc Kinh đã bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nước này.
Cậu bé X Æ A-Xii, 6 tuổi, con trai của Elon Musk, xuất hiện trong bộ áo gấm kiểu Trung Hoa và đeo chiếc túi màu nâu có hình mặt hổ khi cùng cha tới Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
Ông chủ Tesla là thành viên của phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh, kết thúc vào ngày thứ Sáu.
Truyền thông Trung Quốc cho biết chiếc túi được sản xuất bởi Yaxiaoqi Handmade, một doanh nghiệp có trụ sở tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.
Tối thứ Năm, sản phẩm này đã bán hết trên nền tảng thương mại điện tử Taobao, nhưng vẫn cho phép đặt trước với giá 338 nhân dân tệ (khoảng 50 USD).
Doanh nghiệp cho biết doanh số bán hàng tăng hơn 10 lần so với mức trung bình hàng ngày. Một buổi phát trực tiếp để quảng bá sản phẩm cũng thu hút hàng trăm người theo dõi, trong đó nhiều người kêu gọi công ty “tận dụng làn sóng lan truyền”.
Hiện cửa hàng của Yaxiaoqi Handmade đã có hơn 390.000 người theo dõi trên nền tảng Taobao.
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