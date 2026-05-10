Chiến dịch gọi vốn cộng đồng giải cứu hãng hàng không Mỹ Spirit Airlines gây sốt
V.N (Theo NewsNation)
10/05/2026 9:45 PM (GMT+7)
Sau khi hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines ngừng toàn bộ hoạt động, một chiến dịch gọi vốn cộng đồng nhằm “giải cứu” Spirit Airlines đã thu hút hơn 300 triệu USD.
Theo USA Today, nhà sáng tạo nội dung trên TikTok Hunter Peterson đã đăng một video đề xuất kế hoạch mua lại Spirit Airlines bằng hình thức huy động vốn từ công chúng.
“Đây là một ý tưởng thiên tài: Chúng ta quốc hữu hóa Spirit Airlines, để hãng thuộc sở hữu của người dân. Hãng cũ đã không còn. Chúng ta sẽ tạo ra một hãng hàng không mới” - Peterson nói trong video.
Sau đó, anh lập trang web letsbuyspiritair.com để tiếp nhận các khoản đóng góp. Tính đến chiều thứ Bảy, chiến dịch đã huy động được chính xác 337 triệu USD, với mức cam kết trung bình 907 USD mỗi người.
Peterson cho biết trong một video sau đó rằng ý tưởng ban đầu chỉ là một trò đùa, nhưng “mọi thứ đang nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát theo cách tuyệt vời nhất có thể”.
Mô hình mà Peterson đề xuất dựa trên cách vận hành của đội bóng bầu dục Green Bay Packers thuộc Giải NFL - một trong số ít đội thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ thuộc sở hữu của công chúng.
Ngày 2/5, Spirit Airlines chính thức chấm dứt hoạt động và hủy toàn bộ các chuyến bay sau 34 năm khai thác. Hãng hiện đang trong quá trình thanh lý tài sản.
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