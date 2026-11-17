Hơn 180.200 người đã ký đơn kiến nghị yêu cầu đưa Huang trở lại, Elon Musk đã lên tiếng ủng hộ nỗ lực này, và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không phản đối việc Huang được phục chức CEO.

Hàng nghìn người tự nhận mình lànhân viên Nvidia đã hưởng ứng lời kêu gọi này, ngay cả khi các chuyên gia về quản trị và một số nhà đầu tư cảnh báo rằng việc đưa ông trở lại trước khi các cuộc điều tra hoàn tất có thể khiến công ty đối mặt với những rủi ro mới .

Làn sóng ủng hộ mạnh mẽ dành cho Huang đã biến câu chuyện kế nhiệm doanh nghiệp thành một phép thử xem Nvidia có thể tách mình khỏi người sáng lập có tầm ảnh hưởng trải rộng khắp các nhân viên - một số người cực kỳ trung thành với cựu CEO - và các cổ đông, Thung lũng Silicon, chuỗi cung ứng Đài Loan và Washington hay không.

Hôm thứ Hai 16/11, tòa nhà chọc trời cao nhất Đài Loan, Taipei 101, đã được thắp sáng với những thông điệp bao gồm "Đài Loan yêu mến Jensen". Một số cổ đông nổi bật như Gavin Baker của Atreides Management và Brad Gerstner, Giám đốc điều hành của Altimeter Capital Management, đã kêu gọi Nvidia không nên vội vàng thay thế ông trước khi mọi sự thật được làm rõ.

Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin riêng phát biểu: "Ban lãnh đạo Nvidia không xem xét việc đưa Jensen trở lại".

Sự ủng hộ dành cho cựu CEO, người thừa nhận có quan hệ tình ái với nữ doanh nhân người Trung Quốc, Alice Huang, xuất hiện trong bối cảnh các cơ quan tình báo Mỹ vẫn đang cố gắng xác định mức độ quan hệ của bà với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và những thông tin mà bà có thể đã chuyển cho Bắc Kinh, theo hai nguồn tin thân cận với vấn đề này. Bằng chứng thu thập được cho đến nay cho thấy bà có khả năng là một nguồn tin tình báo, một người chia sẻ thông tin, chứ không phải là một điệp viên được đào tạo bài bản, các nguồn tin cho biết. Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc điệp viên này.

Sự không chắc chắn đã chia rẽ các nhà đầu tư về tương lai của Huang và làm phức tạp thêm quá trình tìm kiếm người kế nhiệm của hội đồng quản trị. Cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 4% vào thứ Hai, một ngày trước khi nhà sản xuất chip này công bố kết quả kinh doanh quý III . Kể từ khi tin tức về mối quan hệ thân mật của Huang được công bố, Nvidia đã mất 800 tỷ USD giá trị thị trường và tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của cổ phiếu đã giảm từ 15,59 xuống còn 11,54, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 20,8 của chỉ số Nasdaq Composite.

Những tên tuổi lớn ủng hộ Jensen Huang

Chiến dịch "Ủng hộ Jensen" có CEO Elon Muskcủa SpaceX và Tesla CEO Replit Amjad Masad và CEO Epic Games Tim Sweeney nằm trong số những người ký tên. Trang web của chiến dịch cho thấy hơn 8.800 người ký tên tự nhận mình là nhân viên hiện tại của Nvidia và hơn 94.000 người là cổ đông, mặc dù trang web cảnh báo rằng các mối liên hệ nghề nghiệp là do tự khai báo và chưa được xác minh độc lập.

"Chúng tôi viết thư này bày tỏ lòng biết ơn đối với Jensen Huang và đưa ra yêu cầu rõ ràng với Ban quản trị: hãy đưa Jensen trở lại trong khi một cuộc điều tra độc lập làm sáng tỏ sự thật" - một bức thư ngỏ trên trang web cho biết.

Ông Huang đã từ chức hôm thứ Năm sau khi có báo cáo về các vụ ngoại tình với nhân viên, trong đó có một người báo cáo trực tiếp cho ông, đẩy ông trùm chip AI vào khủng hoảng và gây chấn động mạnh trong ngành công nghiệp mà ông từng tài trợ.

“Tôi nghĩ ông ấy đã học được một bài học lớn” - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm thứ Hai. Theo báo cáo về các giao dịch của ông Trump trong năm nay, tính đến cuối tháng Tám, ông nắm giữ từ 13 triệu đến 62 triệu đô la cổ phiếu Nvidia, tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn kết quả xem xét các bản kê khai tài chính của ông.

Chính quyền Trump hôm thứ Hai tuyên bố sẽ tiếp tục hạn chế Trung Quốc tiếp cận các chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến, siết chặt kiểm soát khi Tổng thống Donald Trump lên đường đến Trung Quốc để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.



