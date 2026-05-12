Chiến tranh Iran có thể mang lại lợi ích bất ngờ cho nền kinh tế toàn cầu

Giá xăng đã tăng mạnh ở Mỹ và khắp thế giới. Ảnh: GI.

Dù đây là nhận định khó chấp nhận trong bối cảnh chiến tranh gây ra nhiều thương vong và ảnh hưởng tới hàng tỷ người, cuộc xung đột này có thể buộc thế giới thực hiện những thay đổi căn bản trong hệ thống năng lượng.

Chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều khả năng sẽ được củng cố và đa dạng hóa, để eo biển Hormuz - tuyến đường thủy rộng chỉ 23 dặm nhưng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thế giới - không còn là “nút thắt cổ chai” mà Iran có thể dễ dàng phong tỏa.

OPEC có thể thu hẹp hoặc tan rã, giúp giảm giá dầu khí. Các tuyến đường ống mới có thể được xây dựng để đi vòng qua Hormuz, trong khi quá trình chuyển sang năng lượng tái tạo sẽ được thúc đẩy, làm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Hiện chưa rõ liệu có thể đạt được thỏa thuận nào để chấm dứt chiến tranh hay không, và Iran cũng có thể không suy yếu như Mỹ và Israel kỳ vọng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế và quân sự cho rằng cuộc chiến này vẫn có thể tạo ra một số tác động tích cực trong dài hạn.

Củng cố chuỗi cung ứng năng lượng

Cuộc chiến đã phơi bày điểm yếu lớn của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên theo phân tích của CNN, kịch bản nhiều khả năng nhất là Trung Đông sẽ xây dựng thêm các tuyến ống dẫn dầu và khí đốt qua Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhằm tránh hoàn toàn eo biển Hormuz.

“Các quốc gia không ngốc. Họ sẽ phát triển các tuyến đường ống và tăng mạnh công suất” - ông Jay Hatfield của Infrastructure Capital Advisors nói. “Sẽ không ai đặt cược toàn bộ tương lai của mình vào eo biển Hormuz thêm một lần nào nữa. Đó là một điều cực kỳ tích cực”.

Theo các chuyên gia, điều này có thể giúp nguồn cung năng lượng trong dài hạn trở nên an toàn và rẻ hơn, nhờ giảm chi phí bảo hiểm và rủi ro vận chuyển qua vùng biển căng thẳng.

“Nhiều khi phải có những cú sốc bất ngờ thì người ta mới nhận ra rằng mọi thứ cần thay đổi” - ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird, nhận định.

Những điều chỉnh tương tự đã diễn ra sau đại dịch Covid-19, cuộc chiến Nga-Ukraine và các mức thuế của Tổng thống Donald Trump, vốn đều làm thay đổi sâu sắc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng mạnh do các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng điện khổng lồ, Mỹ có thể hưởng lợi nếu thế giới giảm phụ thuộc vào Trung Đông, bởi nước này sở hữu nguồn khí đốt tự nhiên dồi dào và năng lực xuất khẩu ngày càng lớn.

“Điều này hoàn toàn có thể trở thành một diễn biến tích cực, bất chấp những xáo trộn kinh tế tạm thời, nếu sau cuộc khủng hoảng này quyền tự do hàng hải được khôi phục... và cartel tan rã” - ông Joe Brusuelas, kinh tế trưởng của RSM tại Mỹ, cho biết.

Những thay đổi đã bắt đầu

Một số chuyển biến đã xuất hiện. OPEC - đối thủ lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch – đang có dấu hiệu rạn nứt khi UAE, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong tổ chức, tuyên bố sẽ rời khỏi liên minh.

“Việc đa dạng hóa nguồn cung ra khỏi OPEC và chuyển sang các nhà cung cấp đáng tin cậy hơn, đặc biệt là Mỹ, sẽ giúp tăng cường an ninh năng lượng toàn cầu và ổn định giá cả theo thời gian” - ông Rob Thummel của Tortoise Capital nhận định.

Cùng lúc đó, xuất khẩu công nghệ năng lượng mặt trời, pin và xe điện của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục, cho thấy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch đang được đẩy nhanh.

Không phải mọi thay đổi đều tích cực

Tuy nhiên, những kết quả lạc quan này không được bảo đảm. Chính quyền mới tại Iran có thể còn cứng rắn hơn với Mỹ, Israel cùng các đồng minh.

“Chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ giới lãnh đạo của họ. Tôi không nghĩ họ sẽ trở thành bạn thân của chúng ta” - ông Hatfield nói.

Ngoài ra, nếu eo biển Hormuz mất vai trò chiến lược, các tuyến vận tải và đường ống khác có thể trở thành những điểm nóng mới.

Việc OPEC suy yếu cũng có mặt trái: thế giới sẽ khó phối hợp hơn trong các cuộc khủng hoảng năng lượng tương lai.

Quá trình chuyển sang năng lượng tái tạo cũng có thể gây thiệt hại cho ngành dầu khí Mỹ, đặc biệt là lưu vực Permian ở Texas. Nếu nhu cầu dầu suy giảm trong dài hạn, giá dầu có thể xuống thấp hơn cả mức trước chiến tranh.

“Phần lớn mọi thứ phụ thuộc vào điều gì sẽ mang tính lâu dài và điều gì chỉ là tạm thời” - ông Brusuelas kết luận.