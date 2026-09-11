Chiến tranh thương mại Mỹ - Canada có thể thay đổi cách nông dân Mỹ canh tác trong nhiều năm tới

Cánh đồng lúa mì, miền trung Oregon. Ảnh: Jeffrey St. Clair.

Cuộc chiến thương mại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Canada đang trở nên ngày càng gần gũi hơn với đời sống của nông dân Mỹ.

Sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai đồng minh lâu năm đổ vỡ vào giữa tháng 8/2026, Tổng thống Trump áp mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada, trị giá khoảng 20 tỷ USD (27 tỷ CAD). Đáp lại, ngày 25/8, Canada công bố kế hoạch áp thuế trả đũa từ 15% đến 50% đối với lượng hàng hóa Mỹ có giá trị tương đương, bắt đầu từ ngày 8/9.

Danh sách hàng hóa chịu thuế của Canada bao gồm các sản phẩm sữa và thiết bị nông nghiệp. Đáng chú ý, Ottawa còn để ngỏ khả năng mở rộng biện pháp trả đũa sang một thành phần quan trọng trong phân bón mà nông dân Mỹ phụ thuộc.

Theo tác giả Jayash Paudel, nếu chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, tác động lâu dài đối với ngành nông nghiệp Mỹ sẽ không chỉ nằm ở một vụ mùa thất bát. Trên hàng nghìn trang trại, nông dân có thể phải giảm lượng phân bón sử dụng khi giá tiếp tục tăng, trong bối cảnh nguồn cung vốn đã chịu ảnh hưởng bởi những gián đoạn liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Tác động ban đầu có thể chưa dễ nhận thấy. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, hậu quả có thể xuất hiện trong những năm sau đó dưới dạng năng suất mùa vụ thấp hơn.

Thuế của Canada có nhằm vào nông dân Mỹ?

Các mức thuế của Canada không trực tiếp nhắm vào nông dân Mỹ, nhưng các trang trại chắc chắn sẽ chịu tác động nếu những biện pháp này được triển khai.

Thuế quan về bản chất là khoản thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu và do bên nhập khẩu chi trả, qua đó làm tăng giá hàng hóa. Khi Trung Quốc đáp trả các mức thuế của Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump năm 2018, Bắc Kinh áp thuế lên đậu tương và ô tô Mỹ, tác động trực tiếp đến ngành nông nghiệp Mỹ.

Nghiên cứu cho thấy xuất khẩu nông sản Mỹ sang Trung Quốc đã giảm 7-10 tỷ USD mỗi năm khi các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển sang mua hàng từ các nhà cung cấp Brazil.

Danh sách hàng hóa Canada áp thuế từ ngày 8/9 dường như được xây dựng tương ứng với giá trị hàng hóa Mỹ chịu thuế, theo nguyên tắc gần như “đồng USD đổi đồng USD”. Vì vậy, có thể nói nông nghiệp Mỹ đang bị cuốn vào những tác động lan tỏa rộng hơn của cuộc chiến thương mại, thay vì là mục tiêu trực tiếp.

Tuy nhiên, ảnh hưởng cuối cùng vẫn sẽ đến các trang trại.

Canada là một trong những thị trường lớn nhất đối với thực phẩm Mỹ, nhập khẩu khoảng 28 tỷ USD nông sản Mỹ trong năm 2025. Mỹ và Canada cũng có mối liên kết rất sâu trong thương mại nông nghiệp và thị trường thiết bị phục vụ nông nghiệp.

Các thiết bị nông nghiệp được lắp ráp từ nhiều linh kiện qua lại giữa hai nước. Gia súc sống và thực phẩm chế biến cũng được vận chuyển theo cả hai chiều.

Thuế quan có thể làm tăng chi phí ở nhiều khâu trong chuỗi này. Nhận thức được nguy cơ đó, chính phủ Canada đã dành khoản hỗ trợ trị giá vài tỷ USD cho nông dân nước này khi công bố kế hoạch áp thuế trả đũa.

Một phân tích về các mức thuế mà Tổng thống Trump áp dụng đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia trên thế giới trong năm 2025 cho thấy thương mại nông sản có thể tái cấu trúc nhanh đến mức nào dưới áp lực của các biện pháp thuế quan.

Khi hàng rào thương mại tại Bắc Mỹ được dựng lên, lượng rau quả Mỹ nhập khẩu từ Canada và Mexico thường giảm, trong khi các nhà nhập khẩu chuyển sang Australia và Argentina. Hệ quả thường là giá nhiều mặt hàng nông sản quan trọng tại Mỹ tăng lên đối với người tiêu dùng.

Rủi ro từ phân bón

Canada cũng là một trong những nguồn cung kali (potash) lớn cho Mỹ. Đây là nguyên liệu phân bón quan trọng mà nông dân Mỹ phụ thuộc.

Nếu căng thẳng bị đẩy quá xa, Canada có thể áp thuế xuất khẩu đối với kali và thậm chí cả dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và điện. Điều này sẽ đẩy giá các mặt hàng trên tăng đối với người mua Mỹ.

Tác động rộng đến giá tiêu dùng tại Mỹ nếu Canada thực hiện bước đi này có thể trở thành một đòn bẩy quan trọng của Ottawa trong thời gian tới.

Cây trồng cần ba chất dinh dưỡng chính gồm nitơ, phốt pho và kali. Kali gần như hoàn toàn đến từ nguồn potash.

Các mỏ của Mỹ chỉ sản xuất chưa đến 1% nguồn cung potash toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ nhập khẩu hơn 80% lượng kali từ lưu vực Elk Point ở Saskatchewan, Canada. Đây là một hạn chế mang tính địa chất mà nông nghiệp Mỹ khó có thể nhanh chóng khắc phục.

Đáng chú ý, potash không nằm trong danh sách hàng hóa chịu thuế của Mỹ. Nếu áp thuế lên nguyên liệu nông nghiệp quan trọng này, chi phí sản xuất của nông dân Mỹ sẽ tăng lên đáng kể.

Chính sách thương mại có thể làm thay đổi quyết định canh tác

Nông dân Mỹ vốn đã chịu sức ép lớn từ chi phí phân bón.

Khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, một nguồn cung lớn phân bón nitơ bị ảnh hưởng, khiến giá phân bón và nhiên liệu tăng. Một khảo sát của Cục Nông trại Mỹ hồi tháng 4/2026 cho thấy 70% nông dân cho biết họ không đủ khả năng mua toàn bộ lượng phân bón cần thiết cho vụ gieo trồng mùa xuân.

Nitơ dễ bị rửa trôi khỏi đất và phải được bổ sung hàng năm. Trong khi đó, kali và phốt pho có thể tích tụ trong đất dưới dạng nguồn dự trữ.

Điều này có nghĩa khi giá phân bón tăng cao, nông dân có thể bỏ qua một lần bón phân và tạm thời sử dụng lượng dưỡng chất dự trữ trong đất. Các nhà nghiên cứu thuộc hệ thống khuyến nông cũng đưa ra lời khuyên tương tự, ví việc này giống như nhìn vào đồng hồ nhiên liệu: có thể thực hiện một hoặc hai chuyến mà chưa cần đổ thêm xăng, nhưng không thể kéo dài mãi.

Potash là chất dinh dưỡng lớn duy nhất không chịu tác động trực tiếp từ cú sốc nguồn cung liên quan đến Iran. Tuy nhiên, nếu Canada đẩy giá potash lên cao, tác động đối với nông nghiệp Mỹ có thể tương tự.

Khi giá phân bón tăng mạnh, nông dân thường cắt giảm việc sử dụng phốt pho và kali trước, trong khi cố gắng duy trì lượng nitơ.

Tuy nhiên, việc khôi phục lượng kali trong đất cần thời gian. Để bổ sung một đơn vị kali theo kết quả xét nghiệm đất, có thể cần nhiều đơn vị phân bón và quá trình này phải được thực hiện trong nhiều năm.

Do đó, ngay cả việc nguồn cung potash bị hạn chế chỉ trong một năm cũng có thể để lại tác động lâu dài đối với đất và năng suất cây trồng.

Bất ổn khiến nông dân thay đổi quyết định

Các nghiên cứu kinh tế cho thấy sự bất định về chính sách thương mại có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất nông nghiệp ngay cả trước khi thuế quan chính thức có hiệu lực.

Một nông dân không thể dự đoán chi phí trong năm tới có thể trì hoãn việc mua phân bón với hy vọng giá sẽ giảm.

Phân bón thường được mua trước thời điểm gieo trồng nhiều tháng. Vì vậy, việc chần chừ trong mùa thu có thể khiến lượng phân bón được đưa xuống đất vào mùa xuân ít hơn.

Chỉ riêng sự bất định cũng có thể khiến nông dân giảm lượng phân bón sử dụng, ngay cả khi chưa có mức thuế nào được áp dụng.

Nếu nông dân Mỹ cuối cùng phải đối mặt với giá phân bón kali cao hơn hoặc tình trạng thiếu nguồn cung, những tác động tích lũy theo thời gian, trong đó có nguy cơ năng suất mùa vụ giảm, có thể xuất hiện trên các kệ hàng siêu thị dưới dạng giá thực phẩm cao hơn.

Điều đáng chú ý là những tác động này có thể chỉ bộc lộ rõ sau khi các mức thuế quan đã được dỡ bỏ từ lâu.