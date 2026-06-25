Chính quyền 2 cấp tại Cao Bằng: Hành trình hướng tới quản trị hiện đại

Hiệu quả từ cuộc "cách mạng" tinh gọn bộ máy

Tọa đàm “Nhìn lại một năm vận hành mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Cao Bằng” do UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức ngày 25/6 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng đã thẳng thắn đánh giá toàn diện bức tranh thực tế sau một năm chuyển đổi. Đây được xem là một bước đi có tính cách mạng, đổi mới căn bản tổ chức bộ máy hành chính.

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu Khai mạc Tọa đàm “Nhìn lại một năm vận hành mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Cao Bằng”. Ảnh: Trọng Hải

Phát biểu Khai mạc Tọa đàm, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận định, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước; là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

“Đối với Cao Bằng - một tỉnh miền núi, biên giới, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa là yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới tổ chức bộ máy; vừa là cơ hội để xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, gần dân, sát dân hơn; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia”, ông Hòa cho biết thêm.

Một góc Tọa đàm “Nhìn lại một năm vận hành mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Cao Bằng”. Trọng Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, qua một năm triển khai, từ 161 đơn vị hành chính cấp xã trước đây, Cao Bằng đã thực hiện sáp nhập tinh gọn chỉ còn 56 xã, phường, giảm 105 đơn vị. Đồng thời, tỉnh đã kết thúc hoạt động của 10 đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập mới 168 cơ quan chuyên môn và 56 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để phục vụ người dân trực tiếp tại cơ sở.

Sự thay đổi mang tính lịch sử này đã đem lại những kết quả tốt: Toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 173.000 hồ sơ thủ tục hành chính; số lượng hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đạt hơn 111.000, chiếm tỷ lệ 64%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt mức cao, trên 97%; phương thức quản trị dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng trực tiếp, giảm hẳn tình trạng chồng chéo về chức năng, thẩm quyền giữa các tầng nấc trung gian.

Cũng theo ông Hòa, để bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt ngay từ đầu, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 203 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 12.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện điều động 2.399 cán bộ, công chức và bố trí 11.123 viên chức về các địa phương; giải quyết chế độ tinh giản biên chế đối với 825 trường hợp theo quy định. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên của tỉnh đạt 98,2%, riêng cấp xã đạt 97,7%.

Áp lực từ cơ sở và những "điểm nghẽn" hạ tầng

Bên cạnh những “trái ngọt” ban đầu, qua tham luận của các đại biểu, mô hình mới không tránh khỏi những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Theo đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, trong số cán bộ, công chức cấp xã có khoảng 80% là cán bộ, công chức cơ sở ở các xã cũ trước đây, trong khi ngoài các nhiệm vụ như trước, phải đảm nhiệm thêm hơn 80% công việc mới từ cấp huyện chuyển về. Nhiều cán bộ, công chức cơ sở phải đảm nhiệm các công việc mới trong khi chưa được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Đước Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tham luận tại Tọa đàm “Nhìn lại một năm vận hành mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Cao Bằng”. Trọng Hải

Đồng chí Nguyễn Đức Hà nhận định, do khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều việc mới, khó, nên nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay chịu áp lực công việc khá lớn, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Khối lượng công việc đổ dồn về cấp xã tăng lên rất lớn, thậm chí được nhiều cán bộ cơ sở mô tả là "bằng toàn bộ công việc của xã cũ và huyện cũ cộng lại" trong khi công việc tăng mạnh, nguồn nhân lực lại chưa được bổ sung tương xứng, dẫn đến áp lực quá tải cục bộ tại các lĩnh vực nóng như đất đai.

Các đại biểu chăm chú lắng nghe các ý kiến, tham luận của các chuyên gia tại Tọa đàm “Nhìn lại một năm vận hành mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Cao Bằng”. Trọng Hải

Một số ý kiến cho rằng, hạ tầng công nghệ và năng lực thích ứng tại khu vực miền núi, biên giới cũng là một rào cản lớn như: Trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin tại một số xã còn thiếu, chưa đồng bộ; nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ số do tình trạng “lõm sóng, thiếu sóng”, thậm chí có xóm chưa có điện lưới và internet; một bộ phận cán bộ cấp xã vẫn đang trong quá trình thích ứng với yêu cầu mới về năng lực quản trị và chuyển đổi số khi không còn cấp trung gian hỗ trợ; quy trình phối hợp liên thông giữa nhiều cấp, nhiều ngành đôi lúc chưa đồng bộ dẫn đến việc giải quyết thủ tục còn chậm trễ…

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy tối đa hiệu năng, đích đến tiếp theo của Cao Bằng, các chuyên gia cho rằng phải chuyển mạnh từ mục tiêu “vận hành ổn định” sang “nâng cao chất lượng quản trị”. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cần đổi mới tư duy một cách mạnh mẽ, chuyển từ phong cách “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”.

Tiến sĩ Hồ Đức Thắng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khi gợi ý giải pháp giảm tải áp lực quá tải công việc tại Tọa đàm. Trọng Hải

Về áp lực quá tải công việc, Tiến sĩ Hồ Đức Thắng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề xuất giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực thi công vụ. Với khả năng tự tạo ra các công cụ xử lý việc chất lượng cao, AI sẽ là trợ thủ đắc lực giúp cán bộ cấp xã nâng cao năng lực và đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số.

Song song đó, tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng số đồng bộ, xóa bỏ các vùng "lõm sóng" và tập trung bồi dưỡng kỹ năng công nghệ cho cán bộ. Việc kiên trì hoàn thiện thể chế và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo tối cao sẽ giúp nền hành chính Cao Bằng ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và kiến tạo phát triển bền vững.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo QĐND phát biểu kết luận Tọa đàm “Nhìn lại một năm vận hành mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Cao Bằng”. Trọng Hải

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo QĐND nhấn mạnh, từ thực tiễn hoạt động, các tham luận đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện đặc thù miền núi, biên giới ở Cao Bằng nhằm khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập, giúp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành trơn tru, phát huy hiệu quả hơn nữa.

“Ban Tổ chức tin tưởng rằng, những kết quả tích cực của Tọa đàm sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần tiếp tục củng cố niềm tin, sự đồng thuận, quyết tâm cao cũng như tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân trong tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, những kinh nghiệm, bài học quý; kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc, bất cập… để việc tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự thành công, không chỉ ở riêng Cao Bằng mà trong phạm vi cả nước”, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ bày tỏ.