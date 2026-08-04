Chỉnh trang nhà ven kênh rạch: TP.HCM tính bài toán vốn, đất và tái định cư

Không chỉ bài toán tái định cư mà còn "hồi sinh" các dòng kênh

Những dãy nhà tạm bợ bám dọc các tuyến kênh từng là hình ảnh quen thuộc của TP.HCM trong nhiều năm qua. Không chỉ làm thu hẹp dòng chảy, gia tăng ô nhiễm môi trường, các khu dân cư này còn đặt ra nhiều thách thức về hạ tầng, phòng cháy chữa cháy và an sinh đô thị.

Trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch đang trở thành một trong những chương trình ưu tiên nhằm tái thiết không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đồng thời, việc tái định cư, ổn định cuộc sống người dân được xem là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo kế hoạch vừa được TP.HCM rà soát, đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu triển khai 117 dự án, di dời khoảng 41.540 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch.

Đây được xem là một trong những chương trình chỉnh trang đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tổng nhu cầu vốn lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đề án được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, thành phố dự kiến triển khai 54 dự án, tác động đến gần 20.000 hộ dân, với tổng vốn đầu tư hơn 149.500 tỷ đồng. Giai đoạn tiếp theo sẽ thực hiện 63 dự án, liên quan khoảng 21.600 căn nhà, cần thêm trên 232.800 tỷ đồng.

Hàng chục nghìn căn nhà nằm trên và ven kênh rạch tại TP.HCM sẽ được di dời trong giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Gia Linh

Điểm đáng chú ý là mục tiêu của chương trình không dừng ở việc giải tỏa nhà ở xuống cấp. Sau khi hoàn thành, nhiều tuyến kênh sẽ được cải tạo đồng bộ về hạ tầng thoát nước, chỉnh trị dòng chảy, tăng khả năng chống ngập và kiểm soát triều cường. Song song đó là việc hình thành các tuyến cảnh quan ven sông, tạo thêm không gian công cộng và góp phần cải thiện môi trường đô thị.

Theo đánh giá của giới quy hoạch, đây là hướng đi phù hợp khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, trong khi hệ thống sông, kênh, rạch vẫn còn nhiều dư địa để phát triển không gian xanh và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Bài toán lớn là quỹ nhà tái định cư và nguồn lực đầu tư

Để chương trình đạt tiến độ, TP.HCM xác định việc chuẩn bị nơi ở mới cho người dân là yếu tố quyết định. Các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và nhà tái định cư. Riêng khu vực Nhà Bè đã quy hoạch quỹ đất dự kiến đáp ứng khoảng 6.750 chỗ ở, phục vụ các hộ dân thuộc diện di dời.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời rà soát bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội để người dân có thêm lựa chọn khi chuyển đến nơi ở mới.

TP.HCM xác định việc chuẩn bị nơi ở mới cho người dân là yếu tố quyết định. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư công, TP.HCM sẽ tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, sớm lựa chọn các nhà đầu tư đủ năng lực đối với những dự án ngoài ngân sách. Đồng thời, các thủ tục về quy hoạch, đầu tư và phê duyệt dự án sẽ tiếp tục được đơn giản hóa nhằm rút ngắn thời gian triển khai.

Việc phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho các địa phương cũng được xem là giải pháp giúp xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Khi hoàn thành, chương trình không chỉ góp phần thay đổi diện mạo những khu vực ven kênh vốn tồn tại nhiều năm, mà còn tạo động lực cho quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững, đồng thời mở rộng không gian sống xanh và an toàn hơn cho hàng chục nghìn hộ dân TP.HCM.