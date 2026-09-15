Chợ lâu đời ở Hà Nội đóng cửa sau 34 năm
Trần Hoàng
15/09/2026 10:29 AM (GMT+7)
Chợ Kim Liên là chợ lâu đời tại phường Kim Liên (Hà Nội), chợ hoạt động từ năm 1992, tuy nhiên cơ quan chức năng chỉ ra một số tồn tại về an toàn PCCC nên đã đình chỉ hoạt động chợ này.
Từ trưa 14/9, chợ Kim Liên tại địa chỉ số 23 Lương Định Của (phường Kim Liên, Hà Nội) dừng hoạt động. Lực lượng chức năng cắt điện, nước, dựng barie quanh khu vực chợ.
Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là địa điểm kinh doanh, mua sắm gắn bó với đời sống nhân dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Trước thời điểm đóng cửa, có gần 200 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ. Nhiều hộ dân yêu cầu chính quyền thông báo rõ thời gian chợ được hoạt động trở lại, hoặc có phương án bố trí chợ tạm để đảm bảo thu nhập, cuộc sống cho người dân.
Đại diện UBND phường Kim Liên cho biết việc đóng cửa chợ hiện nay nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng về PCCC.
Ngày 13/5/2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức kiểm tra, xác định các tồn tại, hạn chế về điều kiện an toàn PCCC tại Chợ Kim Liên.
Ngày 10/6 và 22/6, Công an thành phố Hà Nội đã có 2 văn bản về khắc phục các tồn tại, vi phạm PCCC tại chợ. Đồng thời cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về PCCC tại chợ Kim Liên.
Trên cơ sở yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và kết quả rà soát thực tế, ngày 7/8, UBND phường Kim Liên ban hành Thông báo số 516/TB-UBND về việc dừng hoạt động Chợ Kim Liên để khắc phục các tồn tại về PCCC.
Ngày 9/9, lãnh đạo UBND phường Kim Liên trực tiếp thông tin, trao đổi với các hộ kinh doanh, tiểu thương đang hoạt động tại chợ về chủ trương, lý do dừng hoạt động và phương án tổ chức triển khai, đồng thời lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Sau quá trình công khai thông tin, tuyên truyền, trao đổi và vận động, UBND phường Kim Liên tổ chức dừng hoạt động Chợ Kim Liên cho đến khi các điều kiện an toàn về PCCC và các điều kiện có liên quan được bảo đảm theo quy định.
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