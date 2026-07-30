Cho nhận cọc từ khi dự án mới được chấp thuận đầu tư: Thị trường nhà ở sẽ thêm vốn hay thêm sóng giá?

Trong quá trình góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất cho phép chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc tối đa 5% giá trị bất động sản ngay khi dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, thay vì phải chờ đủ điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh như quy định hiện hành.

Theo HoREA, doanh nghiệp hiện phải bỏ ra nguồn vốn lớn để tạo lập quỹ đất, hoàn tất nghĩa vụ tài chính và các thủ tục pháp lý nhưng chưa thể huy động vốn từ khách hàng. Việc cho phép nhận một khoản đặt cọc nhỏ sẽ góp phần cải thiện dòng tiền, giảm áp lực tài chính và giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình phát triển dự án.

Chia sẻ với Thế Giới Tiếp Thi Online, một doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM cho rằng cơ chế này còn giúp doanh nghiệp thăm dò nhu cầu thực tế, từ đó điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp. Người mua cũng có cơ hội giữ chỗ và chốt mức giá từ giai đoạn đầu.

Đề xuất cho phép chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc ngay sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đang có nhiều ý kiến. Ảnh: Gia Linh

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo mặt trái của chính sách có thể lớn hơn lợi ích nếu thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ. Theo ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập, việc cho phép nhận cọc khi dự án chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý có thể khiến ranh giới giữa đặt cọc và huy động vốn trở nên mong manh. Khi đó, người mua sẽ là bên chịu nhiều rủi ro nếu dự án chậm tiến độ hoặc phát sinh vướng mắc pháp lý.

Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng nếu được áp dụng rộng rãi, cơ chế này có thể tạo điều kiện để giới đầu tư và các sàn môi giới "ôm cọc" từ rất sớm rồi chuyển nhượng quyền mua khi dự án đủ điều kiện mở bán. Những thông tin như "cháy booking", "hết căn đẹp" hay "sắp tăng giá" có thể xuất hiện nhiều hơn, tạo tâm lý FOMO và đẩy mặt bằng giá sơ cấp tăng ngay trước thời điểm mở bán chính thức.

Lo ngại này càng đáng chú ý trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại TP.HCM vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng. Theo CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ mở bán trong nửa đầu năm 2026 vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc trung và cao cấp, trong khi sản phẩm vừa túi tiền tiếp tục khan hiếm. Savills Việt Nam cũng nhận định nguồn cung hạn chế đang là một trong những nguyên nhân khiến giá bán sơ cấp duy trì xu hướng tăng.

Khảo sát từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy mức độ quan tâm của người mua đối với căn hộ TP.HCM vẫn ở mức cao, dù mặt bằng lãi suất chưa giảm mạnh. Điều này đồng nghĩa bất kỳ yếu tố nào làm gia tăng kỳ vọng tăng giá đều có thể nhanh chóng tác động đến tâm lý thị trường.

Theo các chuyên gia, hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản là cần thiết, nhưng giải pháp nên tập trung vào tháo gỡ thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian phê duyệt dự án và cải thiện khả năng tiếp cận vốn thay vì nới điều kiện huy động tiền từ khách hàng.

Trong văn bản tiếp thu ý kiến, Bộ Xây dựng cũng giữ quan điểm không nên cho phép nhận tiền đặt cọc ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Cơ quan này cho rằng quy định hiện hành là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng huy động vốn trái phép, bán "lúa non" và bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

Trong bối cảnh giá nhà tại TP.HCM vẫn neo ở mức cao và nguồn cung chưa thực sự cải thiện, việc lựa chọn giữa hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp và đảm bảo tính minh bạch của thị trường sẽ là bài toán cần được cân nhắc kỹ trước khi sửa đổi chính sách.