Chủ sở hữu iPhone ở Mỹ có thể nhận 95 USD tiền bồi thường từ Apple

Vụ kiện tập thể, được đệ trình tại tòa án liên bang ở Khu vực phía Bắc California thay mặt cho người tiêu dùng Mỹ, cáo buộc rằng Apple đã lừa dối khách hàng bằng cách tiếp thị "các tính năng Siri nâng cao" mà thực tế chưa tồn tại, dẫn đến việc họ mua iPhone dựa trên quảng cáo sai sự thật.

Theo hồ sơ tòa án gần đây, các nguyên đơn đang yêu cầu khoản bồi thường dàn xếp trị giá 250 triệu USD. Nếu được thẩm phán chấp thuận, đây có thể là một trong những khoản dàn xếp lớn nhất liên quan đến Apple.

"Apple đã đạt được thỏa thuận giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc cung cấp hai tính năng bổ sung" - một phát ngôn viên của Apple cho biết. "Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này để tập trung vào việc làm tốt nhất của mình, đó là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo nhất cho người dùng."

Chiến lược tiếp thị AI của Apple đã dẫn đến một vụ kiện lớn từ người tiêu dùng.

Vụ tranh chấp pháp lý bắt nguồn từ tháng 3 năm 2025, khi cư dân California Peter Landsheft đệ đơn kiện, và vụ kiện nhanh chóng leo thang thành một vụ kiện tập thể với nhiều nguyên đơn tham gia. Trọng tâm của cuộc chiến là cách Apple tiếp thị iPhone 16 sau khi ra mắt vào tháng 9/2024. Theo đơn kiện, Apple đã sử dụng lời hứa về “Trí tuệ Apple” để thúc đẩy doanh số bán hàng, mặc dù công nghệ này chưa sẵn sàng để sử dụng rộng rãi.

Các nguyên đơn đặc biệt nhắm vào việc tiếp thị một phiên bản “Siri được nâng cấp vượt bậc”, được định vị là viên ngọc quý của bộ phần mềm trí tuệ nhân tạo mới. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý lập luận rằng phiên bản Siri này và hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo rộng lớn hơn thực chất chỉ là “hàng ảo” trong lần ra mắt sản phẩm ban đầu.

Đơn kiện không hề nương tay, cáo buộc Apple “đã lừa dối hàng triệu người tiêu dùng khiến họ phải chi hàng trăm đô la cho một chiếc điện thoại mà họ không cần, dựa trên những tính năng không hề tồn tại”.

Apple vẫn kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái. Các hồ sơ tòa án cho thấy công ty khẳng định đã triển khai thành công hơn 20 tính năng Apple Intelligence độc đáo, và có lộ trình để giới thiệu thêm các cải tiến cho Siri thông qua các bản vá phần mềm sắp tới.

Bất chấp sự bào chữa của Apple, một hồ sơ được đệ trình vào ngày 5/5 cho thấy cả hai bên đã lựa chọn thỏa thuận dàn xếp trị giá 250 triệu USD để tránh một phiên tòa kéo dài. Mặc dù thỏa thuận đã được hoàn tất trên giấy tờ, nhưng hiện tại nó đang chờ chữ ký của thẩm phán. Sau khi được phê duyệt, những người sở hữu iPhone đủ điều kiện sẽ có cơ hội nhận được phần tiền bồi thường của mình.

Ai có thể được hưởng một phần trong khoản tiền bồi thường 250 triệu đô la?

Sau thỏa thuận khổng lồ trị giá 250 triệu USD của Apple để giải quyết tranh chấp về Apple Intelligence, sự chú ý hiện chuyển sang tòa án. Phiên điều trần phê duyệt cuối cùng được ấn định vào ngày 17/6/2026, nơi thẩm phán sẽ quyết định liệu thỏa thuận và các khoản thanh toán phát sinh có thể chính thức được tiến hành hay không. Những người được bồi thường là người đã mua một trong những thiết bị đủ điều kiện sau đây trong khoảng thời gian từ ngày 10/6/2024 đến ngày 29/3/2025:

Dòng iPhone 16: Bao gồm các phiên bản tiêu chuẩn 16, 16e, Plus, Pro và Pro Max.

Dòng sản phẩm iPhone 15 Pro: Cụ thể là 15 Pro và 15 Pro Max.

Giá trị yêu cầu bồi thường là bao nhiêu?

Nếu tòa án chấp thuận thỏa thuận trị giá 250 triệu USD, những người sở hữu iPhone đủ điều kiện hiện sẽ nhận được khoản thanh toán cơ bản là 25 USD cho mỗi thiết bị. Tuy nhiên, con số này không cố định. Tùy thuộc vào số lượng người thực sự nộp đơn yêu cầu bồi thường, khoản thanh toán cho mỗi người có thể tăng lên đến 95 USD cho mỗi chiếc iPhone.

Về cơ bản, số tiền cuối cùng phụ thuộc vào kết quả xổ số – càng ít người đăng ký, số tiền mà những người được chấp thuận càng lớn. Với khoảng 37 triệu thiết bị có khả năng đủ điều kiện, số tiền cuối cùng người dùng nhận được qua đường bưu điện (hoặc trực tuyến) sẽ phụ thuộc vào tổng số đơn được chấp thuận sau phiên điều trần ngày 17/6/2026.

