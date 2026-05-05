Chủ tịch HĐTV một ngân hàng đăng ký mua tới 30 triệu cổ phiếu VPB

Theo công bố thông tin trên HoSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM), bà Phạm Thị Nhung, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB), Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) vừa đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/5 đến ngày 5/6 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Nhung sở hữu hơn 46 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng tỷ lệ 0,58% vốn điều lệ VPBank. Nếu giao dịch thành công, bà sẽ nâng sở hữu tại VPBank lên hơn 76 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,96% vốn.

Trước thông báo đăng ký mua cổ phiếu hôm nay, bà Nhung đã mua vào 30 triệu cổ phiếu VPB vào đầu năm 2025, sau đó nâng sở hữu thêm 10 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 8/2025.

Trụ sở Ngân hàng VPBank tại Hà Nội. Ảnh: DNCC

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu VPB hiện giao dịch quanh ngưỡng 28.000 đồng, tăng gần 4% trong phiên 5/5/2026 và tăng khoảng 50% so với thời điểm giữa năm 2025. Diễn biến này đến từ sự cộng hưởng của kết quả kinh doanh khả quan năm 2025, kế hoạch tăng trưởng cao năm nay và chiến lược xây dựng hệ sinh thái mở rộng khác biệt.

Năm 2026, VPBank đặt ra kế hoạch kinh doanh tham vọng với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%, đi cùng với quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 40%.

Đồng thời, ngân hàng này dự kiến tăng vốn điều lệ năm 2026 từ 79.339 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng. Khi hoàn tất, VPBank sẽ củng cố vững chắc vị thế trong nhóm ngân hàng có năng lực tài chính dẫn đầu thị trường.

Đi cùng kế hoạch tham vọng năm nay là hệ thống các trụ cột chiến lược được xây dựng đồng bộ và có tính liên kết cao. Trong đó, “cộng hưởng hệ sinh thái và quản trị tập đoàn” tiếp tục được xác định là một trụ cột chiến lược trọng tâm, nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ sinh thái.

Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất tăng 9%, đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, duy trì vị thế dẫn đầu trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân không có vốn Nhà nước. Quy mô tín dụng hợp nhất vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025, đi cùng với quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 822.000 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Tổng tài sản hợp nhất đến cuối năm 2025 của VPBank đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36,4%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lên mức cao nhất lịch sử, đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53%.