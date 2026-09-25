Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia thăm, làm việc tại Hải Phòng





Hải Phòng hướng tới thành phố cảng biển quốc tế hiện đại

Ngày 24/9, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, chủ trì hội nghị tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia do Ngài Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, làm trưởng đoàn.

Dự hội nghị có bà Touch Sorpharath, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; bà Trần Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng; ông Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (phải ảnh) và ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn (giữa ảnh) tiếp đón Ngài Hun Many – Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội LHTN và Đoàn đến thăm, làm việc tại Hải Phòng. Ảnh: Trang thông tin điện tử Thanh Niên

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đào Trọng Đức nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ này luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm, gìn giữ, vun đắp và phát triển.

Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Campuchia tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Hoạt động giao lưu nhân dân ngày càng được quan tâm, thúc đẩy. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2027).

Giới thiệu về Hải Phòng, ông Đào Trọng Đức cho biết đây là thành phố cảng biển lớn, cửa ngõ ra biển của khu vực phía Bắc, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Sau sáp nhập, Hải Phòng có diện tích gần 3.200km², dân số hơn 4,6 triệu người, đứng thứ 4 cả nước. Quy mô kinh tế của thành phố đạt hơn 29 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. Hải Phòng cũng là địa phương duy nhất duy trì mức tăng trưởng hai con số liên tục trong 11 năm.

Ngài Hun Many – Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia và ôngĐào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao tặng quà lưu niệm

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng thu ngân sách hơn 146.700 tỷ đồng, thu hút hơn 3,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 73,3 tỷ USD.

Hải Phòng đang định hướng phát triển theo mô hình “thành phố cảng biển quốc tế hiện đại”, lấy cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện làm hạt nhân, đồng thời từng bước phát triển khu bến Nam Đồ Sơn trở thành cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế.

Thành phố cũng tập trung xây dựng hệ sinh thái tích hợp cảng biển – logistics – công nghiệp – thương mại quốc tế; ưu tiên phát triển cảng thông minh, cảng xanh và logistics xanh thông qua ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi năng lượng và các giải pháp giảm phát thải.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Ảnh: Trang thông tin điện tử Thanh Niên

Hiện Hải Phòng có 3 khu kinh tế, 48 khu công nghiệp và Khu thương mại tự do với các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226 của Quốc hội. Đây được kỳ vọng là động lực mới thúc đẩy phát triển logistics, dịch vụ cảng biển và thu hút đầu tư quốc tế.

Tăng cường giao lưu, kết nối thanh niên Việt Nam – Campuchia

Trong thời gian qua, Thành Đoàn Hải Phòng phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với chuyển đổi số, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Thành Đoàn hiện duy trì 559 tổ công nghệ số với 4.429 đoàn viên nòng cốt, hỗ trợ hơn 50.000 người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Thành phố cũng huy động hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp; triển khai hơn 100 công trình thanh niên và hỗ trợ hơn 1.500 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh hội nghị

Các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh cấp thành phố đã thu hút 37.280 thí sinh tham gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức bày tỏ mong muốn, trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, Ngài Hun Many sẽ quan tâm, ủng hộ việc tăng cường kết nối, giao lưu và trao đổi giữa thanh niên Campuchia với thanh niên Hải Phòng.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia vào năm 2027, thanh niên hai nước được kỳ vọng sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động giao lưu thiết thực, qua đó tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và cùng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

“Tôi tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Ngài Phó Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia tại Hải Phòng lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ”, ông Đào Trọng Đức nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, chuyến thăm cũng mở ra thêm cơ hội trao đổi, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa Hải Phòng với các địa phương, cơ quan, đối tác của Campuchia trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ Việt Nam – Campuchia.