Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phố đi bộ trung tâm phải trở thành điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn
Hà Thanh
01/11/2026 8:37 AM (GMT+7)
Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khánh thành Phố đi bộ trung tâm tại phường Phan Đình Phùng. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, sinh hoạt cộng đồng văn minh, tạo sức hút thường xuyên đối với người dân và du khách.
Phố đi bộ trung tâm mở thêm không gian văn hóa, thương mại và du lịch
Tối 31/10, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Taseco tổ chức Lễ khánh thành Phố đi bộ trung tâm tỉnh, một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh.
Công trình nằm bên Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho không gian đô thị trung tâm, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa của người dân và du khách.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Mạnh – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, phố đi bộ không chỉ đơn thuần là một công trình hạ tầng đô thị mà còn là không gian phục vụ đời sống tinh thần, tạo điều kiện để người dân và du khách giao lưu, thưởng thức các giá trị văn hóa, nghệ thuật.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026. Cùng với các công trình, dự án trọng điểm được khởi công, hoàn thành, những không gian đô thị phục vụ cộng đồng như Phố đi bộ trung tâm được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh kỳ vọng phố đi bộ sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, sinh hoạt cộng đồng văn minh, với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc địa phương, hấp dẫn người dân và du khách. Không gian này cũng có thể trở thành nơi kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời giới thiệu sản phẩm đặc trưng và những lợi thế của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mong muốn nơi đây sẽ trở thành một không gian hội tụ, phản ánh những nét đặc trưng về kinh tế, văn hóa và truyền thống thân thiện của Thái Nguyên. Qua đó, người dân có thêm địa điểm sinh hoạt, trải nghiệm, còn du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về vùng đất được biết đến với danh xưng “Đệ nhất danh trà”.
Được khởi công ngày 19/8/2025, dự án Khu đô thị mới Phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên – Center Square Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) thực hiện đã hoàn thành sau gần 14 tháng thi công.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Taseco Land cho biết, dự án đã hoàn thành theo tiến độ cam kết và chính thức được đưa vào phục vụ người dân, du khách.
Theo chủ đầu tư, tuyến phố đi bộ kết nối trực tiếp với Quảng trường Võ Nguyên Giáp, được đầu tư các hạng mục như nhạc nước, trình diễn ánh sáng 3D Mapping, tháp đồng hồ, sân chơi nước, sân chơi ánh sáng và khu vực tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hai bên tuyến phố có 174 căn shophouse cao 6 tầng với kiến trúc đồng bộ, cùng khu trung tâm thương mại, hướng tới hình thành không gian kinh doanh, dịch vụ hoạt động thường xuyên.
Với cách tổ chức không gian kết hợp giữa vui chơi, trải nghiệm, thương mại và các hoạt động cộng đồng, Center Square được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành điểm đến mới tại khu vực trung tâm tỉnh. Việc công trình được khánh thành đúng dịp Festival Trà Quốc tế cũng mở ra cơ hội để người dân, du khách trải nghiệm không gian văn hóa, nghệ thuật trong chuỗi hoạt động của sự kiện.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm vận hành văn minh, giữ sức hút lâu dài
Tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, việc hoàn thành công trình mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là tổ chức quản lý, vận hành hiệu quả, bảo đảm phố đi bộ thực sự trở thành điểm đến có sức sống, gắn bó với đời sống người dân và tạo được sức hút đối với du khách.
Từ thực tế đó, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị chủ đầu tư Taseco tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục còn dang dở, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình triển khai. Công tác hoàn thiện cần gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân, du khách khi tham quan, vui chơi và sử dụng các tiện ích tại đây.
Đối với các sở, ngành và chính quyền phường Phan Đình Phùng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, thống nhất phương án quản lý, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác duy trì, bảo dưỡng công trình, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.
Một trong những yêu cầu được lãnh đạo tỉnh lưu ý là các hoạt động tại phố đi bộ phải giữ gìn bản sắc văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục, đồng thời kết hợp hài hòa với phát triển du lịch và quảng bá sản phẩm địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan được xây dựng chương trình hoạt động phù hợp, tạo những điểm nhấn mới, duy trì sức hấp dẫn đối với người dân và du khách. Các hoạt động cần phát huy lợi thế văn hóa của địa phương, đồng thời khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân, văn nghệ sĩ và cộng đồng dân cư.
Theo đó, phố đi bộ cần từng bước hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng thường xuyên. Việc giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, lợi thế của tỉnh cũng cần được chú trọng, qua đó tạo sự kết nối giữa hoạt động văn hóa với thương mại, dịch vụ và du lịch.
Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Minh Hải cho biết Taseco Land sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, thực hiện các cam kết về chất lượng sản phẩm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, vận hành tuyến phố theo hướng văn minh, sạch đẹp và an toàn.
Việc khánh thành Phố đi bộ trung tâm trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đánh dấu sự hình thành thêm một không gian công cộng tại khu vực trung tâm tỉnh. Tuy nhiên, để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh đầu tư hạ tầng, yêu cầu đặt ra là duy trì các hoạt động có chất lượng, bảo đảm môi trường và an ninh trật tự, tạo được sự gắn kết với cộng đồng.
Khi đó, phố đi bộ sẽ có thêm điều kiện để trở thành điểm hẹn văn hóa, thương mại và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và từng bước phát triển kinh tế đêm theo hướng văn minh, bền vững.
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