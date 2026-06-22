Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Sáng 22/6, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn. Ảnh: PS.

Tại Dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2 (xã Trường Giang, huyện Nông Cống cũ), đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án. Công trình có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Đến nay, công trình đã hoàn thành việc lao lắp dầm cho 6/6 nhịp cầu, cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, 13/13 hộ dân thuộc diện di dời đã bàn giao mặt bằng. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống (cũ). Ảnh: PS.

Kiểm tra tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2026. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

Tại Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn, có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng, liên danh các nhà thầu hiện đã thực hiện khối lượng xây lắp khoảng 372/729 tỷ đồng, đạt 51,7% giá trị hợp đồng.

Kiểm tra tại hiện trường dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tập trung tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; các nhà thầu chủ động nguồn vật liệu phục vụ thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% vốn được giao trước ngày 31/12/2026. Đồng thời, các đơn vị phải đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và an toàn cho người dân trong khu vực dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia. Ảnh: PS.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác đã kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn và Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Hai dự án trên đều do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.



Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn được đầu tư xây dựng gồm 2 tuyến giao thông.



Tuyến số 1 là tuyến đường tỉnh 512, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn, có chiều dài khoảng 10,4 km. Trong đó, đoạn qua phường Tân Dân dài 3,95 km; đoạn qua xã Các Sơn dài 3,7 km; đoạn qua xã Tượng Lĩnh dài 2,7 km.



Tuyến số 2 là tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn từ cầu Hổ đến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có chiều dài 3 km.







