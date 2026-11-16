Phú Quốc, Việt Nam. Ảnh Katrina Nichole

Theo chia sẻ với tạp chí PEOPLE, nữ du khách Katrina Nichole, 35 tuổi, đang trong chuyến nghỉ dài 4 tháng qua nhiều quốc gia vào mùa hè. Sau khoảng 6 tuần khám phá Croatia, cô dự định đến Việt Nam và dành trọn một tháng để tham quan Hà Nội, Hội An và TP.HCM.

Mọi thứ gần như đã được chuẩn bị xong, từ vé máy bay đến chỗ ở. Nichole cũng đã nộp hồ sơ xin visa theo thời gian xử lý dự kiến từ 5-7 ngày làm việc. Tuy nhiên, khi ngày khởi hành từ Munich (Đức) đến gần, visa vẫn chưa được cấp.

Không biết phải xoay xở thế nào, cô quyết định đến sân bay để hỏi trực tiếp hãng hàng không. Sau khi nghe trình bày, nhân viên Vietnam Airlines đưa ra một phương án bất ngờ: bay nối chuyến từ Hà Nội đến Phú Quốc, nơi có chính sách miễn thị thực dành cho khách quốc tế đủ điều kiện.

Vấn đề là Nichole chưa từng nghe đến hòn đảo này.

“Tôi thậm chí còn chưa biết Phú Quốc tồn tại. Nơi này chưa bao giờ nằm trong danh sách những điểm đến tôi dự định ghé thăm”, cô kể.

Dù vậy, Nichole vẫn quyết định làm theo lời tư vấn và đặt vé. Khi đến sân bay Hà Nội, cô phát hiện có khoảng 7-8 hành khách khác cũng rơi vào tình huống tương tự, phải bay tiếp ra Phú Quốc để chờ visa.

Hòn đảo xa lạ khiến nữ du khách mê đắm

Nữ du khách Katrina Nichole tại đảo Phú Quốc, Việt Nam. Ảnh Katrina Nichole

Theo chính sách nhập cảnh áp dụng cho khách đủ điều kiện, trong đó có công dân Mỹ, Phú Quốc cho phép lưu trú miễn thị thực tối đa 30 ngày nếu đáp ứng các yêu cầu quy định.

Điều trớ trêu là visa của Nichole được cấp ngay khi cô vẫn đang trên máy bay từ Munich. Tuy nhiên, cô không thể đơn giản bay từ Phú Quốc vào đất liền để tiếp tục hành trình như dự định.

Cô phải rời Việt Nam rồi nhập cảnh trở lại bằng visa mới. Cuối cùng, nữ du khách phải đặt liên tiếp các chuyến bay trong cùng ngày, từ Phú Quốc đến Bangkok rồi quay lại Hà Nội.

Sự cố khiến cô thiệt hại khoảng 800 USD do phải mua vé máy bay gấp và hủy nhiều kế hoạch đã đặt trước.

Thế nhưng, những phiền toái nhanh chóng bị lu mờ khi cô tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của Phú Quốc.

Ngay từ hành trình rời sân bay, Nichole đã ấn tượng với kiến trúc khác biệt của hòn đảo. Cô cho biết khung cảnh nơi đây khiến mình liên tưởng đến vùng Caribe hoặc châu Âu hơn là những gì từng thấy ở các quốc gia châu Á khác.

Căn Airbnb cô đặt gấp với giá 120 USD mỗi đêm cũng vượt xa kỳ vọng. Nơi lưu trú nằm cách khu vực trung tâm khoảng một giờ di chuyển, có tầm nhìn hướng ra núi rừng xanh mướt và làn nước biển trong xanh.

“Cảm giác như một nơi đáng giá 500 USD mỗi đêm. Nó chẳng khác gì khách sạn 5 sao. Những bức ảnh đã rất đẹp, nhưng cảnh tượng ngoài đời còn ngoạn mục hơn nhiều”, cô chia sẻ.

Chợ ở Phú Quốc. Ảnh Katrina Nichole

Thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí yên bình, người dân thân thiện và ẩm thực hấp dẫn khiến Phú Quốc nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của cô.

“Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp nơi đây. Tôi cảm thấy như mình đang ở thiên đường”, Nichole nói với PEOPLE.

Việt Nam lọt top 5 điểm đến yêu thích

Nữ du khách Katrina Nichole tại Phú Quốc. Ảnh Katrina Nichole

Sau chuyến đi bất đắc dĩ đến Phú Quốc, Nichole quyết định dành phần còn lại của hành trình tại Hà Nội thay vì tiếp tục di chuyển đến nhiều thành phố như kế hoạch ban đầu.

Cô cho biết không hề hối tiếc. Tại Việt Nam, nữ du khách kết bạn với nhiều người, trải nghiệm may đo quần áo và thậm chí gặp được nhà thiết kế váy cưới cho mình.

Sau khi đặt chân đến khoảng 36 quốc gia, Nichole xếp Việt Nam vào nhóm 5 điểm đến yêu thích nhất và đang lên kế hoạch quay trở lại để thử váy cưới.

Lần tới, cô dự định xin visa trước ít nhất một tháng và lựa chọn loại visa 90 ngày để chủ động hơn về lịch trình.

Nhìn lại sự cố khiến mình mất tiền và phải thay đổi toàn bộ kế hoạch, Nichole cho rằng đó lại là một trong những điều may mắn nhất từng xảy ra.

“Phú Quốc là tai nạn tuyệt vời nhất, bởi vẻ đẹp thuần khiết của hòn đảo. Tôi cảm thấy mình được kết nối với một điều gì đó lớn lao hơn, đồng thời hiểu thêm thế giới rộng lớn đến nhường nào”, cô chia sẻ.