Chùm ảnh: Bừng sáng đêm nghệ thuật "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể"
Chiến Hoàng
16/05/2026 10:55 PM (GMT+7)
Đêm trình diễn nghệ thuật với chủ đề "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể" được tổ chức tại hồ Ba Bể, xã Ba Bể của tỉnh Thái Nguyên đêm 16/5 không chỉ lan tỏa giá trị văn hóa bản địa mà còn cho thấy sự đa dạng, phong phú với các vỉa tầng văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.
Chương trình "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể" diễn ra trong đêm 16/5 tại hồ Ba Bể, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên đã gửi gắm thông điệp về phát triển du lịch xanh, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy di sản và nâng cao đời sống Nhân dân.
Chương trình đã thu hút được đông đảo người dân địa phương cùng du khách trong nước và nước ngoài thưởng thức và cùng trải nghiệm đặc sắc văn hóa vùng hồ Ba Bể.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, trưng bày sản phẩm văn hóa, ẩm thực, nông sản OCOP, trò chơi dân gian, tour trải nghiệm hồ Ba Bể và chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” được tổ chức đã thu hút đông đảo du khách thưởng lãm và trải nghiệm.
Chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”, nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa độc đáo của thủ đô gió ngàn Việt Bắc.
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