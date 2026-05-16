Chùm ảnh: Bừng sáng đêm nghệ thuật "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể"

Chương trình "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể" diễn ra trong đêm 16/5 tại hồ Ba Bể, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên đã gửi gắm thông điệp về phát triển du lịch xanh, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy di sản và nâng cao đời sống Nhân dân.

Chương trình đã thu hút được đông đảo người dân địa phương cùng du khách trong nước và nước ngoài thưởng thức và cùng trải nghiệm đặc sắc văn hóa vùng hồ Ba Bể.

Phía sau sân khấu hoành tráng của chương trình "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể" là một hồ Ba Bể lãng mạn, trữ tình, ánh đèn phản chiếu trong đêm càng trở nên lung linh diệu vợi.

Dù trời đêm mịt mùng nhưng người dân vẫn không quên ghi lại những hình ảnh ấn tượng từ ngay trên mặt nước loang loáng ánh đèn.

Sau diễn văn khai mạc chương trình "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể" của bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên là các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tiết mục múa bát đặc sắc của người dân địa phương tại chương trình "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể".

Nghệ sĩ nhân dân Xuân Ái thể hiện ca khúc Ba Bể cảnh tiên tại chương trình "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể".

Một trong những tiết mục đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên được thể hiện trong đêm chương trình "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể".

Cùng với đó là âm hưởng hiện đại được phối trộn với chất liệu dân gian tại chương trình "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể".

Đêm trình diễn ghệ thuật "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể" nhìn từ phía lòng hồ Ba Bể, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.

Khán giả chăm chú dõi theo chương trình "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể".

Du khách nước ngoài thích thú chụp hình lưu niệm với những cô gái Tày bản địa tại chương trình "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể".

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, trưng bày sản phẩm văn hóa, ẩm thực, nông sản OCOP, trò chơi dân gian, tour trải nghiệm hồ Ba Bể và chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” được tổ chức đã thu hút đông đảo du khách thưởng lãm và trải nghiệm.

Chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”, nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa độc đáo của thủ đô gió ngàn Việt Bắc.