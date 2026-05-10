Chùm ảnh: Đắm say câu hát sli tại Chợ tình Xuân Dương ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên

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Chiến Hoàng

10/05/2026 3:20 PM (GMT+7)

Chợ tình Xuân Dương, phiên chợ truyền thống lơn nhất ở khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Không chỉ là nơi bảo tồn mà còn phát huy rất hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống trong dịp tháng 3 âm lịch hằng năm. Chợ tình Xuân Dương đã thực sự trở thành một sản phẩm du lịch mà người người ngóng đợi vào mỗi dịp tháng 3 âm lịch.

Ông Nông Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Chợ tình Xuân Dương, phiên Chợ tình có một không hai của người Nùng trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Chiến Hoàng
Hoạt cảnh tái hiện nguồn gốc Chợ tình Xuân Dương hết sức sinh động của người dân xã Xuân Dương tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng
Bờ sông Băc Sen, nơi gắn bó mật thiết với chợ tình Xuân Dương trong ngày hội chính. Ảnh: Chiến Hoàng
Du khách dồn về nơi bờ sông Bắc Sen, xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên trong ngày hội chính. Ảnh: Chiến Hoàng
Những cuốc sli tình tứ bên bờ sông Bắc Sen trong phiên chợ tình Xuân Dương (xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Chiến Hoàng
Sự tích về câu chuyện làm nên Chợ tình Xuân Dương được những người dân ở xã Xuân Dương tái hiện lại trong phiên Khai mạc. Ảnh: Chiến Hoàng
Người dân Xuân Dương háo hức trong phiên chợ tình xuân tại chợ tình Xuân Dương, xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng
Những người yêu nhau không đến được với nhau gặp gỡ trong phiên chợ tình độc nhất vô nhị của người Nùng tại xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng
Những cuộc hát Sli của người Nùng bên bờ sông Bắc Sen, xã Xuân Dương, tỉnh Bắc Kạn khiến du khách mê mân trong phiên chợ tình xuân của xã Xuân Dương. Ảnh: Chiến Hoàng
Bờ sông Bắc Sen vào những ngày diễn ra phiên Chợ tình Xuân Dương luôn ăm ắp tiếng nói cười và những yêu thương, quyến luyến. Ảnh: Chiến Hoàng
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