Chùm ảnh: Đắm say câu hát sli tại Chợ tình Xuân Dương ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
Chiến Hoàng
10/05/2026 3:20 PM (GMT+7)
Chợ tình Xuân Dương, phiên chợ truyền thống lơn nhất ở khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Không chỉ là nơi bảo tồn mà còn phát huy rất hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống trong dịp tháng 3 âm lịch hằng năm. Chợ tình Xuân Dương đã thực sự trở thành một sản phẩm du lịch mà người người ngóng đợi vào mỗi dịp tháng 3 âm lịch.
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