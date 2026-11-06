Chứng khoán Mỹ bốc hơi 2,5 nghìn tỉ USD, cơn địa chấn phố Wall gây hoảng loạn thị trường châu Âu, châu Á
V.N (Theo CNN)
06/11/2026 6:38 PM (GMT+7)
Một đợt bán tháo trên thị trường toàn cầu do các cổ phiếu công nghệ gây ra đã lan rộng vào thứ Sáu 6/11, khiến chứng khoán châu Á và châu Âu giảm điểm, trong bối cảnh lo ngại rằng Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát có thể cản trở sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.
Các chỉ số công nghệ cao ở châu Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào thứ Sáu, sau đợt sụt giảm mạnh trên Phố Wall khiến giá trị thị trường giảm khoảng 2,5 nghìn tỉ USD. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đều giảm 6%, trong khi chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 4,5%. Chỉ số Kospi chuẩn của Hàn Quốc giảm mạnh tới 8,8% trong phiên giao dịch đầu ngày, kích hoạt lệnh tạm ngừng giao dịch tự động 20 phút nhằm kiềm chế tình trạng bán tháo hoảng loạn.
Những động thái này phản ánh sự rút lui của các nhà đầu tư khỏi một số giao dịch nóng nhất năm nay. Các công ty công nghệ châu Á, đóng vai trò không thể thiếu trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, đã được thúc đẩy bởi nhu cầu không ngừng đối với các linh kiện như chip bán dẫn cần thiết để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI khổng lồ.
Vụ sụp đổ cũng đã làm mất hơn 18 tỷ đô la khỏi tổng tài sản của 22 ông trùm công nghệ giàu nhất châu Á, theo Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg. Người sáng lập SoftBank, Masayoshi Son, chịu tổn thất lớn nhất với 3,9 tỉ USD, trong khi gia đình kiểm soát Samsung chứng kiến tài sản của họ giảm khoảng 2,5 tỉ USD.
Các thị trường châu Âu cũng giảm điểm. Chỉ số Stoxx 600 của khu vực giảm 1,1% ngay sau 10h sáng giờ địa phương, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp và DAX của Đức lần lượt giảm 1,4% và 1,3%.
Cổ phiếu của ASML, nhà sản xuất thiết bị chip của Hà Lan và là công ty lớn nhất châu Âu liên quan đến ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo, đã giảm 6,6% vào thứ Năm, nhưng đã thu hẹp phần lớn mức giảm đó vào sáng thứ Sáu và tăng gần 6%.
Chỉ số hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu, với chỉ số Dow Jones giảm 0,8%, trong khi S&P 500 và Nasdaq (chủ yếu là các cổ phiếu công nghệ) tăng lần lượt 0,3% và 1,4%. Thị trường thường phục hồi nhẹ sau đợt bán tháo khi một số nhà đầu tư mua vào cổ phiếu với giá chiết khấu.
Một số cổ phiếu của Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang phục hồi trước giờ mở cửa thị trường, với Nvidia và SpaceX đều tăng khoảng 4% sau khi giảm hơn 9% vào thứ Năm.
Các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Meta, Amazon và Google được biết đến với tên gọi "những nhà cung cấp dịch vụ siêu quy mô" vì chi tiêu mạnh tay cho các trung tâm dữ liệu mới để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Một nghiên cứu của Trường Kinh doanh Columbia ước tính rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng liên quan đến AI đã thúc đẩy gần như toàn bộ tăng trưởng GDP của Mỹ vào cuối năm ngoái.
Phản ứng từ bầu cử giữa kỳ cảu Mỹ
Tình trạng hỗn loạn bắt đầu trên Phố Wall vào thứ Năm, khi một đợt bán tháo ồ ạt nổ ra do lo ngại sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các nhà đầu tư cho rằng các đại diện đảng Dân chủ có thể ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo mới, đe dọa một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho cả Mỹ và châu Á.
Đảng Dân chủ đã giành được đa số ghế tại cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba, qua đó giành lại quyền kiểm soát Quốc hội từ tay đảng Cộng hòa. Các ứng cử viên vận động chống lại việc phát triển các trung tâm dữ liệu mới cũng đã thắng trong các cuộc đua tranh chức thống đốc ở Texas và Georgia, hai tiểu bang từ lâu đã đưa ra các ưu đãi thuế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ.
Theo Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm, các thống đốc mới đắc cử tại các bang chiếm khoảng 40% tổng công suất trung tâm dữ liệu dự kiến của Mỹ đã hứa sẽ tạm dừng hoặc ngừng xây dựng.
“Đã đến lúc cần phải điều chỉnh, nhưng chúng tôi cảm thấy có thể có một số phản ứng thái quá đối với kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ” - ông Jun Kwang-woo, chủ tịch Viện Kinh tế Toàn cầu có trụ sở tại Seoul, nói với Reuters.
Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã chịu áp lực từ tháng 10, khi ước tính 2 nghìn tỉ USD bị xóa sổ khỏi chỉ số Nasdaq-100. Các nhà đầu tư ngày càng hoài nghi rằng việc chi tiêu khổng lồ cho cơ sở hạ tầng AI sẽ tạo ra lợi nhuận đủ lớn.
Chính quyền Trump đã tuyên bố cam kết đầu tư hơn 3 nghìn tỉ USD vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo kể từ tháng 1 năm 2025, mặc dù phần lớn số tiền cam kết vẫn chưa được chi tiêu.
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