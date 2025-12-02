Chuyên gia tiết lộ "thời điểm hoàn hảo" để mua và bán Bitcoin giữa biến động giá mạnh

Phương Đăng (theo Benzinga)

02/12/2025 9:00 AM (GMT+7)

Giữa bối cảnh thị trường tiền số biến động mạnh, Changpeng Zhao (CZ) - nhà sáng lập Binance - đã chia sẻ quan điểm của mình về thời điểm tốt nhất để giao dịch Bitcoin làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng tiền điện tử.

Changpeng Zhao (CZ) - nhà sáng lập Binance. Ảnh IT

Trong một bài đăng trên X, Zhao cho rằng bí quyết tối đa hóa lợi nhuận trong các chu kỳ thất thường của Bitcoin là bán khi thị trường tham lam nhất và mua khi nỗi sợ hãi lên đến cực điểm.

“Ý kiến không phổ biến lắm, nhưng tốt nhất là bán khi lòng tham đạt tối đa, và mua khi nỗi sợ đạt cực điểm", ông chia sẻ.

Đáng chú ý, lời khuyên này được đưa ra đúng lúc các chỉ báo tâm lý thị trường Bitcoin đang dao động dữ dội giữa hai thái cực.

Nhiều bình luận viên đồng tình với Zhao, nhấn mạnh rằng trader nên quan sát thị trường một cách tỉnh táo thay vì phản ứng bằng cảm xúc.

Biểu đồ Fear & Greed Index gần đây cho thấy lòng tham tăng vọt khi giá bật mạnh, trong khi nỗi sợ bùng lên mỗi khi thị trường điều chỉnh sâu.

Một số người cho rằng nguyên tắc “bán khi tham, mua khi sợ” nên được áp dụng trên tất cả các loại tiền mã hóa đáng tin cậy để tối ưu hóa lợi nhuận.

Lời khuyên của Zhao được đưa ra trong lúc các chỉ báo tâm lý thị trường Bitcoin đang ở mức biến động cực đoan. Quan điểm về việc giao dịch theo lòng tham – nỗi sợ phản ánh triết lý chung của cộng đồng tiền điện tử: đưa ra quyết định lý trí, không chạy theo cảm xúc. Nếu được áp dụng một cách kỷ luật trên các đồng tiền mã hóa đáng tin cậy, chiến lược này có thể giúp trader gia tăng lợi nhuận.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý:

Nghe thì thông minh, nhưng thị trường thật không báo chuông mỗi khi lòng tham hay nỗi sợ đạt đỉnh. Nếu bạn thực sự xác định được đáy – đỉnh, bạn đã điều hành quỹ đầu cơ chứ không phải lên mạng tweet. Ai cũng nghĩ là mình đang ‘bắt đáy’… cho đến khi…”, một người dùng Twitter nhấn mạnh.

Những tranh luận xoay quanh chia sẻ của Zhao cũng cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Chuyên gia tiết lộ 'thời điểm hoàn hảo' để mua và bán Bitcoin giữa biến động giá mạnh

Chuyên gia tiết lộ "thời điểm hoàn hảo" để mua và bán Bitcoin giữa biến động giá mạnh

Giữa bối cảnh thị trường tiền số biến động mạnh, Changpeng Zhao (CZ) - nhà sáng lập Binance - đã chia sẻ quan điểm của mình về thời điểm tốt nhất để giao dịch Bitcoin làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng tiền điện tử.

