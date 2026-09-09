Chuyện lạ ở Việt Nam lên báo nước ngoài: Vợ chồng đồng ý cho nhau gặp lại người yêu cũ tại 'chợ tình' trăm năm tuổi

Chợ tình Khâu Vai nơi bắt đầu tình yêu đôi lứa, viết tiếp những câu chuyện đẹp giữa đời thường. Ảnh: Tuệ Linh

Mỗi năm, vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 dương lịch, chợ tình Khâu Vai lại thu hút hàng trăm người từng yêu nhau tìm về. Tại đây, gặp lại người yêu cũ không bị nhìn nhận như một hành động phản bội. Trái lại, đó được xem là cách thừa nhận rằng có những mối duyên dù đã kết thúc nhưng vẫn xứng đáng được trân trọng.

Năm 2021, Bộ Văn hóa Việt Nam đã công nhận chợ tình Khâu Vai là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chợ tình Khâu Vai – nơi người yêu cũ hẹn gặp mỗi năm

Hàng năm, từ ngày 26 đến 28/3 âm lịch, chợ tình Khâu Vai ở tỉnh Hà Giang lại trở nên nhộn nhịp.

Nhưng đây không phải phiên chợ thông thường, nơi người bán tập trung buôn bán hay nông dân mang nông sản tới trao đổi.

Điều đặc biệt của Khâu Vai nằm ở chính lý do người ta tìm đến.

Những người từng yêu nhau – có người đã lập gia đình, có người vẫn độc thân – tìm về chợ tình lâu đời này để trò chuyện, nhớ lại những kỷ niệm và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trở về với một phần quá khứ trước khi quay lại cuộc sống hiện tại.

Ngày nay, chợ tình Khâu Vai đã trở thành một điểm đến du lịch đặc biệt.

Tuy nhiên, nơi đây không cổ súy chuyện ngoại tình. Người dân địa phương trân trọng những mối duyên từng tồn tại và tin rằng có những mối quan hệ, dù cuối cùng không thể đi đến hôn nhân, vẫn đủ ý nghĩa để được nhớ tới mỗi năm một lần.

Truyền thuyết về mối tình dang dở

Với người dân địa phương, chợ tình không đơn thuần là một ngày hội. Đây là truyền thống được cho là đã tồn tại ít nhất hàng trăm năm.

Theo truyền thuyết, ngày xưa có một chàng trai người H'Mông đem lòng yêu một cô gái người Giáy. Hai cộng đồng vốn không có quan hệ tốt đẹp khiến tình yêu của đôi trẻ trắc trở.

Họ yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng phải đối mặt với lựa chọn đau đớn: từ bỏ tình yêu hoặc quay lưng với cộng đồng của mình.

Thay vì lựa chọn một trong hai, đôi trai gái quyết định chia tay nhưng hẹn mỗi năm gặp nhau một lần tại Khâu Vai để trò chuyện và nhớ về những ngày tháng đã qua.

Hai cộng đồng cuối cùng đồng ý với quyết định đó.

Năm tháng trôi qua, đôi tình nhân vẫn tìm về Khâu Vai vào ngày đã hẹn. Dù họ cuối cùng không còn trên cõi đời, nghi lễ gặp gỡ ấy vẫn được duy trì.

Từ một cuộc hội ngộ riêng tư của hai người, truyền thống dần trở thành dịp để cộng đồng người H'Mông và Giáy cùng tụ họp. Sau đó, những người khác có nhu cầu gặp lại người xưa cũng bắt đầu tìm đến.

Điều quan trọng là những mối tình ấy từng thực sự có ý nghĩa. Chúng từng tồn tại và để lại dấu ấn, dù cuối cùng không thể kéo dài.

Những người đã kết hôn trong cộng đồng cũng hiểu giá trị của truyền thống này. Việc trân trọng một mối quan hệ trong quá khứ không nhất thiết đồng nghĩa với việc phá vỡ mối quan hệ ở hiện tại.

Lễ hội văn hóa rộng lớn hơn

Ngày nay, chợ tình Khâu Vai đã phát triển thành một lễ hội văn hóa rộng lớn hơn.

Bên cạnh những cặp đôi đã kết hôn trở về để gặp lại người xưa, những người trẻ cũng tìm đến để gặp gỡ và tìm kiếm người có thể trở thành bạn đời tương lai.

Lễ hội kéo dài ba ngày, bắt đầu bằng nghi lễ cầu mong mùa màng bội thu. Sau đó là các trò chơi dân gian, những màn múa trống và trình diễn dân ca của người Giáy.

Ngày thứ hai có hoạt động nấu cơm cộng đồng cùng nhiều nghi lễ, hoạt động mang ý nghĩa “đi tìm hạnh phúc”.

Đến ngày cuối cùng, du khách tham gia nghi thức tắm tượng Phật, khép lại lễ hội.

Ẩm thực địa phương cũng là một phần không thể thiếu. Du khách có thể thưởng thức rượu ngô lên men, mật ong hương bạc hà, thịt lợn hun khói hay lẩu dê.

Những người yêu thích trải nghiệm văn hóa cũng có thể thuê trang phục truyền thống để chụp ảnh, đồng thời dành hàng giờ quan sát các nghệ nhân chế tác sáo hoặc dệt vải lanh thủ công.

Chợ tình Khâu Vai ngày càng thu hút cả du khách Việt Nam lẫn quốc tế. Nhiều người tìm đến vì tò mò trước một nơi có cách nhìn đặc biệt về quá khứ: thay vì xóa bỏ những mối tình đã qua, người ta dành cho chúng một ngày để được nhớ lại và trân trọng.



