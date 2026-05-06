Chuyển nhầm 198 triệu đồng cho người lạ, người phụ nữ ở Hà Nội nhận lại tiền sau 2 ngày
Vũ Thượng
06/05/2026 8:13 PM (GMT+7)
Nhờ sự trung thực của một giám đốc doanh nghiệp tại Ninh Bình và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an xã Hiển Khánh, chị Hoàng Thị Ngọc (Hà Nội) đã nhận lại đầy đủ số tiền gần 200 triệu đồng do sơ ý chuyển nhầm.
Bất ngờ nhận được số tiền lạ
Chiều ngày 6/5, thông tin từ Công an xã Hiển Khánh (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp thực hiện việc trao trả lại số tiền 198 triệu đồng cho người dân bị chuyển nhầm tài khoản.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4/5, tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH xây dựng thương mại Linh Quang bất ngờ nhận được số tiền 198 triệu đồng. Nhận thấy đây là một giao dịch lạ, không nằm trong các hoạt động kinh doanh của đơn vị, ông Muộn Xuân Cơ (SN 1975) – Giám đốc công ty, trú tại xã Hiển Khánh đã chủ động liên hệ và trình báo Công an xã Hiển Khánh.
Ông Cơ chia sẻ, ngay khi thấy số tiền lớn đổ vào tài khoản mà không rõ nguồn gốc, ông đã nghi ngờ đây là một sự cố chuyển khoản nhầm lẫn và mong muốn sớm tìm lại chủ nhân để họ khỏi lo lắng.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Hiển Khánh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và ngân hàng để tiến hành tra soát, xác minh thông tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được người chuyển nhầm là chị Hoàng Thị Ngọc (SN 1979), trú tại chợ Đồng Dinh, phường Long Biên, Hà Nội.
Đến sáng ngày 6/5, tại trụ sở Công an xã Hiển Khánh, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, ông Muộn Xuân Cơ đã trực tiếp thực hiện các thủ tục hoàn trả lại số tiền 198 triệu đồng cho chị Ngọc.
Nhận lại số tiền lớn chỉ sau chưa đầy 2 ngày thất lạc, chị Hoàng Thị Ngọc không giấu nổi sự xúc động. Trong thư cảm ơn gửi đến Công an xã Hiển Khánh, chị Ngọc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các cán bộ chiến sĩ công an, cũng như sự trung thực, tử tế của ông Muộn Xuân Cơ.
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