Chuyến tàu du lịch cao cấp “Kết nối miền Di sản” Hà Nội - Ninh Bình

Đột phá mới cho du lịch đường sắt kết hợp trải nghiệm cao cấp

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến có sự tham gia của khoảng 140 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Các đại biểu tham dự trải nghiệm chuyến tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình. Ảnh: NB

Điểm nhấn của đoàn tàu là được nghiên cứu và tổ chức theo hướng cao cấp, tiện nghi, giàu trải nghiệm với dự kiến gồm 14 toa, bao gồm các toa khách chất lượng cao và toa nhà hàng sang trọng.

Sản phẩm này đang được các đơn vị tiếp tục hoàn thiện để hướng tới mục tiêu phục vụ du khách thường xuyên, hằng ngày theo cả hai chiều Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại.

Du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hoá trên tàu. Ảnh: NB

Sự kết hợp đồng bộ giữa phương tiện vận chuyển hiện đại, dịch vụ chu đáo, không gian ẩm thực tinh tế và trải nghiệm độc đáo trên tàu hứa hẹn tạo nên một hành trình du lịch liền mạch. Qua đó, cảm xúc và trải nghiệm của du khách sẽ được khơi nguồn ngay từ khoảnh khắc rời Thủ đô.

Mở ra không gian kết nối các miền di sản

Với chủ đề “Kết nối miền Di sản”, hành trình Hà Nội - Ninh Bình không chỉ đơn thuần kết nối hai địa phương, mà còn là nhịp cầu giao thoa giữa hai không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc sắc.

Từ những giá trị ngàn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội đến không gian di sản thiên nhiên thế giới cùng đời sống bản địa tại Ninh Bình, chuyến tàu sẽ biến phương tiện di chuyển thành một phần không thể tách rời của trải nghiệm du lịch.

Chuyến tàu sẽ giúp du khách có một hành trình trực quan, thống nhất. Ảnh: NB

Trong khuôn khổ chương trình trải nghiệm, sau khi đặt chân đến ga Ninh Bình, đoàn đại biểu sẽ tiếp tục hành trình tham quan các danh thắng nổi tiếng như: Thung Ui, Cố đô Hoa Lư và Tuyệt Tịnh Cốc trước khi trở về Hà Nội.

Chuyến đi thực tế này là dịp quan trọng để cơ quan quản lý, ngành đường sắt và các doanh nghiệp lữ hành trực tiếp đánh giá toàn bộ chuỗi dịch vụ — từ thời gian, chất lượng vận hành, dịch vụ trên tàu cho đến khả năng kết nối từ ga Ninh Bình tới các khu, điểm du lịch.

Đây sẽ là cơ sở thực tiễn vững chắc để các bên hoàn thiện sản phẩm, thiết kế các chương trình tour hấp dẫn, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết “đường sắt - lữ hành - điểm đến” và quảng bá hiệu quả hành trình “Hà Nội - Ninh Bình, hành trình qua các miền di sản”.

Dư địa lớn từ sức hút du lịch Ninh Bình

Ninh Bình hiện sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình du lịch đường sắt. Nằm trên trục đường sắt Bắc - Nam với kết nối trực tiếp thuận lợi từ Hà Nội, địa phương sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú.

Chương trình góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm và tăng sức hấp dẫn của hành trình du lịch. Ảnh: NB

Nổi bật nhất là Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động, cùng hệ thống làng nghề truyền thống, các điểm du lịch sinh thái và không gian văn hóa đặc trưng. Từ ga Ninh Bình, du khách có thể dễ dàng tiếp tục hành trình khám phá, tạo thuận lợi lớn trong việc xây dựng các chương trình du lịch trong ngày, du lịch nghỉ cuối tuần hoặc lưu trú dài ngày.

Sức hút của Ninh Bình càng được khẳng định mạnh mẽ qua những con số ấn tượng trong thời gian qua. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh ước đón trên 21 triệu lượt khách (tăng khoảng 25,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó có khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế (tăng mạnh 51,7%). Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 22 nghìn tỷ đồng.

Du khách tham quan Ninh Bình dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2026. Ảnh: NB

Những kết quả này minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn bền vững của điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, gia tăng trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong và ngoài nước.

Việc nghiên cứu và đưa vào khai thác sản phẩm tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình kỳ vọng sẽ là lời giải hoàn hảo, góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận điểm đến, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương.

