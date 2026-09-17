CitiGym dừng hai cơ sở, làn sóng thu hẹp của các chuỗi phòng gym tiếp diễn

Hội viên lo ngại bất tiện khi phải chuyển địa điểm tập luyện

Theo nội dung thông báo CitiGym gửi tới hội viên được báo chí đăng tải ngày 15/9, hai cơ sở Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ sẽ tạm ngừng hoạt động tại địa điểm hiện tại từ ngày 1/10/2026. Đại diện doanh nghiệp sau đó xác nhận việc điều chỉnh này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu hệ thống, sắp xếp lại mạng lưới câu lạc bộ và phân bổ nguồn lực theo nhu cầu thực tế của thị trường.

Doanh nghiệp chưa công bố địa chỉ mới cũng như thời điểm các phòng tập thay thế đi vào hoạt động. Vì vậy, trước mắt, những hội viên đang tập tại hai cơ sở trên sẽ phải chuyển sang các địa điểm khác trong hệ thống nếu muốn tiếp tục sử dụng gói tập.

Để hỗ trợ khách hàng, CitiGym đề xuất nâng cấp miễn phí lên hạng Classic Plus đối với hội viên sở hữu gói tập tại một chi nhánh, gồm Express, Off-peak và Classic. Khách hàng được giữ nguyên thời gian còn lại của hợp đồng, có thể tập tại nhiều cơ sở và nhận voucher giảm 30% khi tái ký.

Với hội viên sở hữu gói từ Classic Plus trở lên, mua trực tiếp và có lịch sử check-in tại Vạn Hạnh Mall hoặc Điện Biên Phủ trong sáu tháng gần nhất, doanh nghiệp đề xuất tặng thêm thời gian tập đồng hạng thẻ cùng voucher giảm 30% khi tái ký. CitiGym cho biết hệ thống sẽ tự động lọc danh sách khách hàng đủ điều kiện để chủ động liên hệ hoặc hỗ trợ tra cứu.

Dù vậy, phương án chuyển đổi chưa giải quyết được hết những bất tiện phát sinh, nhất là với người lựa chọn phòng tập dựa trên khoảng cách từ nhà hoặc nơi làm việc. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Lê Bữu Duy, 31 tuổi, sống tại phường Bình Thạnh, cho biết các cơ sở còn lại đều xa và không thuận tiện. Việc một số lớp Group X anh thường sử dụng bị cắt giảm cũng khiến anh cân nhắc khả năng tiếp tục gắn bó với hệ thống.

Những ngày trước khi có thông báo dừng hai cơ sở, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là ghi nhận tình trạng vệ sinh, dịch vụ tại một số phòng tập của CitiGym không được bảo đảm. Tuy nhiên CitiGym chưa có phản hồi cụ thể.

Ngày 12/9, cơ sở Vạn Hạnh Mall từng thông báo tạm đóng cửa bốn ngày để bảo trì hệ thống điện, dự kiến mở lại từ ngày 15/9, nhưng sau đó hoạt động trở lại ngay từ ngày 13/9.

Theo thông tin CitiGym từng công bố trên website, hệ thống có chín cơ sở. Khi Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ tạm ngừng hoạt động, mạng lưới còn bảy địa điểm đang vận hành.

Các chuỗi gym lớn bước vào giai đoạn co cụm

Việc CitiGym thu hẹp mạng lưới không phải diễn biến riêng lẻ. Từ đầu năm 2026, thị trường đã chứng kiến nhiều chuỗi phòng tập quy mô lớn đóng bớt cơ sở hoặc rút khỏi một số địa bàn.

Tháng 8, CORE Fitness & Yoga thông báo tạm dừng hoạt động trong bối cảnh khó khăn kinh tế ảnh hưởng đến khả năng duy trì vận hành. Trước đó, Elite Fitness đóng cửa cơ sở cuối cùng tại TP.HCM vào tháng 6. California Fitness & Yoga cũng lần lượt dừng hoạt động một số câu lạc bộ tại TP.HCM và Hà Nội để rà soát hợp đồng thuê mặt bằng, hiệu quả đầu tư và mô hình vận hành. Tại Hà Nội, Lumi Fitness & Yoga thông báo đóng cửa cơ sở Times City từ đầu tháng 8 sau khi cân nhắc hiệu quả kinh doanh.

Các diễn biến nối tiếp nhau cho thấy phân khúc gym chuỗi, đặc biệt là mô hình đầu tư mặt bằng lớn và cung cấp nhiều tiện ích, đang chịu sức ép đáng kể. Chi phí thuê địa điểm, máy móc, điện nước, bảo trì và nhân sự luôn ở mức cao, trong khi doanh thu phụ thuộc nhiều vào khả năng bán trước các gói tập dài hạn. Khi lượng hội viên mới tăng chậm hoặc khách hàng không tái ký, dòng tiền vận hành dễ chịu áp lực.

Cùng với đó, thói quen tập luyện của nhiều người cũng đang phân tán sang nhiều lựa chọn khác. Chạy bộ, đạp xe, pickleball, cầu lông hay các câu lạc bộ thể thao theo nhóm thu hút thêm người tham gia nhờ tính cộng đồng, linh hoạt và không buộc người dùng phải cam kết một hợp đồng dài. Ở phân khúc phổ thông, các phòng gym quy mô vừa và nhỏ nằm gần khu dân cư còn cạnh tranh bằng giá thấp, thời gian mở cửa linh hoạt và khoảng cách thuận tiện.

Trong bối cảnh đó, việc chuyển hội viên sang một cơ sở khác chỉ là giải pháp ban đầu. Điều quyết định khả năng giữ chân khách hàng vẫn là chất lượng dịch vụ, lịch học, khoảng cách và mức độ minh bạch trong xử lý hợp đồng.

Làn sóng tái cơ cấu chưa đồng nghĩa nhu cầu rèn luyện suy giảm, nhưng cho thấy thời kỳ mở rộng bằng mặt bằng lớn và hợp đồng dài hạn đang gặp thử thách. Sau mỗi lần một phòng tập đóng cửa, câu hỏi của hội viên không chỉ là còn bao nhiêu tháng tập, mà còn là những dịch vụ họ đã trả tiền có tiếp tục được cung cấp đúng như cam kết hay không.