Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy nội địa, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng) đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp thuyền viên vi phạm quy định về nồng độ cồn khi đang làm nhiệm vụ trên các phương tiện thủy.

Xử lý 06 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn đối với thuyền viên trên sông. Ảnh CAHP.

Cụ thể là, hồi 09h30’ ngày 21/10/2026, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tổ công tác của đơn vị đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với toàn bộ thuyền viên làm việc trên phương tiện mang số hiệu NB89XX. Qua kiểm tra, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng phát hiện thuyền viên N.M.S có kết quả 0,355 mg/l khí thở (thuộc mức vi phạm vượt quá 0,25 mg/l đến 0,4 mg/l khí thở).

Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trong đợt cao điểm vừa qua, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 05 trường hợp thuyền viên vi phạm quy định về nồng độ cồn khi vận hành phương tiện.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ thuyền viên, chủ phương tiện, chủ động phòng ngừa tai nạn và giữ gìn bình yên trên các tuyến giao thông đường thủy.