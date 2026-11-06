Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Lưu Bá Mạc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện các sở, ban, ngành, hội, hiệp hội của tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác phía Nga, do ông Vladimir Murashkin - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội trưởng đoàn, cùng đại diện các doanh nghiệp Việt - Nga.



Tại buổi làm việc ông Lưu Bá Mạc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh và tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương.

Đại diện phía tỉnh Lạng Sơn tham gia chương trình. Ảnh: Hoàng Tính

Tỉnh Lạng Sơn đã giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh qua các thước phim sinh động: "Xứ Lạng miền biên viễn", "Du lịch cộng đồng Hữu Liên", "Quỳnh Sơn – Làng du lịch tốt nhất" và "Công viên địa chất Lạng Sơn".

Những hình ảnh đặc sắc qua các thước phim đã mang đến cho đoàn công tác cái nhìn toàn diện về một vùng đất biên cương giàu bản sắc văn hóa truyền thống, sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ cùng các mô hình du lịch cộng đồng đặc sắc.

Đoàn Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Chương trình. Ảnh: Hoàng Tính

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga và các doanh nghiệp Việt – Nga đã giới thiệu, trao đổi nhiều nội dung thiết thực về giáo dục, học bổng...

Các đại biểu thảo luận các vấn đề nhằm đẩy mạnh cơ hội hợp tác. Ảnh: Hoàng Tính

Hai bên tập trung thảo luận sâu rộng về các cơ hội hợp tác đầy tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu nông sản, giao thông đường sắt, du lịch, triển vọng xuất nhập khẩu...

Tỉnh Lạng Sơn kỳ vọng sự kiện này sẽ là cầu nối quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn và các đối tác Nga. Ảnh: Hoàng Tính

Tỉnh Lạng Sơn kỳ vọng sự kiện này sẽ là cầu nối quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn và các đối tác Nga, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Xứ Lạng đến bạn bè quốc tế.