Cỗ máy AI của Mỹ đang "hút máu" châu Âu? Sự thật phũ phàng đằng sau "kho báu" hàng trăm tỷ euro nằm ngủ quên
Phương Dung (theo Euronews)
17/09/2026 10:12 AM (GMT+7)
Trong khi các hộ gia đình châu Âu vẫn giữ thói quen cất trữ hàng nghìn tỷ euro trong tài khoản tiết kiệm, dòng vốn nhàn rỗi ấy lại đang âm thầm chảy sang Phố Wall để tiếp sức cho cơn bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã phải gióng lên hồi chuông cảnh báo về nghịch lý mang tính hệ thống này.
Kho báu nằm ngủ quên và dòng tiền "chảy máu" sang Phổ Wall
Châu Âu không hề thiếu tiền. Theo phân tích mới đây từ ECB, tính đến tháng 5/2026, các hộ gia đình trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang nắm giữ gần 10 nghìn tỷ euro tiền gửi ngân hàng.
Người dân khu vực này dành tới 1/3 tài sản tài chính để nằm im trong các khoản tiền gửi, trong khi con số này ở Mỹ chỉ là 11%. Đáng chú ý, có tới khoảng 80% hộ gia đình Eurozone không hề nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ đầu tư nào do rào cản kiến thức, tâm lý e ngại rủi ro và sự thiếu hụt niềm tin.
Trớ trêu thay, những người châu Âu muốn tìm kiếm lợi nhuận từ công nghệ lại đang đổ dồn vốn ra nước ngoài. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết các hộ gia đình Eurozone hiện nắm giữ khoảng 440 tỷ euro cổ phiếu tại các tập đoàn công nghệ Mỹ như Nvidia hay Alphabet.
Không dừng lại ở đó, các "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ còn phát hành hơn 100 tỷ euro tiền trái phiếu chỉ trong năm ngoái, với các quỹ bảo hiểm và hưu trí châu Âu đóng vai trò chủ chốt trong việc mua vào để cho các doanh nghiệp Mỹ vay vốn trực tiếp.
Hậu quả là gì? Dòng vốn khổng lồ này đã góp phần đẩy lợi suất toàn cầu lên cao, khiến chính các doanh nghiệp và chính phủ châu Âu phải gánh chịu chi phí đi vay đắt đỏ ngay trên sân nhà, trong khi những thành quả kinh tế béo bở nhất từ AI lại thuộc về nước Mỹ.
Hố sâu tụt hậu và cái giá phải trả của lục địa già
Bà Lagarde cảnh báo rằng châu Âu đang đối mặt với một thực tế phũ phàng: tiền của người châu Âu đang trả tiền cho cơn sốt AI, nhưng lục địa già lại không nhận lại được tỷ trọng lợi ích kinh tế tương xứng.
- Khoảng cách công nghệ: Năm ngoái, Mỹ sản xuất tới 59 mô hình AI nổi bật, Trung Quốc đạt 35, trong khi Anh và Pháp chỉ có vỏn vẹn... mỗi nước một mô hình.
- Thế độc quyền hạ tầng: Mỹ hiện kiểm soát khoảng 75% năng lực điện toán AI toàn cầu, trong khi châu Âu chỉ nắm vỏn vẹn 5%. Ủy ban Châu Âu ước tính khoảng cách thiếu hụt trung tâm dữ liệu tại EU có thể chạm mức 19 gigawatt vào năm 2036, đòi hỏi khoản đầu tư lên tới 600 tỷ euro để san lấp.
Vấn đề lớn của châu Âu nằm ở khâu khơi thông dòng vốn. Những startup AI tiềm năng trong nước như Mistral của Pháp - đơn vị vừa gọi vốn thành công 3 tỷ euro - hoàn toàn ngoài tầm với của các nhà đầu tư nhỏ lẻ vì không được niêm yết công khai. Trong khi đó, các cổ phiếu công nghệ khổng lồ tại Mỹ lại quá dễ tiếp cận.
Loay hoay tìm lối thoát cho dòng vốn
Để đảo ngược tình thế, Liên minh Châu Âu đang thúc đẩy các sáng kiến lớn như Liên minh Tiết kiệm và Đầu tư cùng Đạo luật Niêm yết, với mục tiêu cắt giảm rào cản xuyên biên giới và đơn giản hóa thủ tục để doanh nghiệp dễ dàng gọi vốn công khai.
Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng việc đơn thuần kêu gọi người dân hướng dòng tiền vào lĩnh vực công nghệ chỉ giải quyết được phần ngọn. Thách thức cốt lõi đối với châu Âu không chỉ là thiếu vốn, mà là tạo ra môi trường kinh doanh đủ sức hút, nới lỏng các quy định khắt khe và nuôi dưỡng những "cây đại thụ" công nghệ đẳng cấp thế giới, giúp các doanh nghiệp trong nước đủ sức giữ chân dòng tiền và sòng phẳng cạnh tranh trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
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