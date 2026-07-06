Cổ phiếu PNJ: Dòng vốn ngoại kẹt giữa rào cản ESG

Áp lực định giá

Tối 2/7, thông tin người đứng đầu Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab) bị khởi tố vì liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương như gáo nước lạnh dội vào thị trường. Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn mài bỏ mã số cũ, khắc mã số mới và cấp giấy chứng nhận kiểm định nội bộ để hợp thức hóa nguồn gốc.

Chỉ sau một đêm, niềm tin, thứ tài sản vô hình làm nên sức mạnh cốt lõi của ngành bán lẻ trang sức cao cấp bị lung lay, bảng điện lập tức phản ứng cực đoan. Mở cửa phiên sáng 3/7, cổ phiếu PNJ bị xả bán, rơi tự do xuống mức giá sàn 58.700 đồng/cổ phiếu. Khối lượng dư bán lên tới hàng chục triệu đơn vị. Chỉ một phiên giao dịch, "vua trang sức" bốc hơi hơn 2.260 tỷ đồng vốn hóa. Phiên đầu tuần này, ngày 6/7, PNJ nằm ở mức gia sàn toàn phiên, đóng cửa ở mức 54.600 đồng/cổ phiếu, vốn hoá cổ phiếu này tiếp tục giảm thêm hơn 2.000 tỷ…

Phiên đầu tuần, PNJ đóng cửa mức 54.600đ/CP.

Nhìn về ngắn hạn, đà rơi của PNJ nhiều khả năng chưa thể dừng lại ngay. Tâm lý hoảng loạn bán tháo trên thị trường chứng khoán thường có độ trễ và dư chấn kéo dài nhiều phiên.

Dù Chủ tịch hội đồng quản trị PNJ đã nhanh chóng phát đi thông điệp khẳng định hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng và giữ nguyên chính sách thu đổi, giới đầu tư vẫn cần thời gian để quan sát. Rủi ro sụt giảm doanh thu mảng kim cương trong quý III là một kịch bản hoàn toàn hiện hữu.

Nếu làn sóng khách hàng mang sản phẩm đi kiểm định lại gia tăng hoặc đồng loạt bán lại theo chính sách thu đổi, PNJ sẽ phải đối mặt với áp lực lớn về dòng tiền. Đồng thời, chi phí xử lý và thu hồi sản phẩm cũng có thể làm thu hẹp biên lợi nhuận trong các quý tới.

Tuy nhiên, bóc tách cấu trúc tài chính, giới phân tích chuyên môn lại nhìn thấy một lằn ranh mỏng manh giữa sự hoảng loạn đám đông và giá trị thực của doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính gần nhất minh chứng một thực tế khác biệt. Đóng góp hôm 80% tổng doanh thu, trang sức vàng mới thực sự là "con gà đẻ trứng vàng". Mảng kinh doanh kim cương dù mang lại biên lợi nhuận gộp cao nhưng không phải là trụ cột sống còn duy nhất quyết định sự tồn vong.

Quý I/2026, doanh nghiệp này báo lãi kỷ lục gần 1.500 tỷ đồng, cho thấy bộ đệm tài chính vẫn rất dày dặn. Do đó, nếu áp lực từ khủng hoảng truyền thông sớm được kiểm soát, nhịp giảm sâu hiện nay có thể đưa giá PNJ xuống dưới vùng định giá hợp lý. Đây lại là tín hiệu kích hoạt dòng tiền thông minh của nhóm nhà đầu tư giá trị nhảy vào bắt đáy.

Khối ngoại "mắc kẹt"

Cổ phiếu rớt giá không chỉ làm các nhà đầu tư cá nhân bị thiệt hại. Đằng sau những phiên trắng bên mua là sự chao đảo của hàng chục quỹ đầu tư tổ chức nước ngoài đang nắm giữ.

Dựa trên dữ liệu thị trường mới nhất tính đến đầu tháng 7/2026, Có khoảng 50 quỹ đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu PNJ với tổng tài sản ước tính hơn 4.200 tỷ đồng (xấp xỉ 49% vốn điều lệ của PNJ).

Trong đó, Dragon Capital là cổ đông tổ chức lớn nhất với tỷ lệ sở hữu khoảng 6,02%; tiếp theo là T. Rowe Price (5,79%), VinaCapital (trên 5%), Sprucegrove Investment Management (4,81%) cùng nhiều quỹ ngoại quy mô lớn như VEIL, CTBC Vietnam Equity Fund và Norges Bank.

Việc PNJ giảm mạnh ngay đầu quý III tạo thêm áp lực lên hiệu suất danh mục của nhiều quỹ đầu tư. Điều này buộc các nhà quản lý quỹ phải tìm kiếm cơ hội sinh lời ở những nhóm ngành khác nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến NAV (giá trị tài sản ròng) trong kỳ báo cáo tiếp theo.

Để đảm bảo giá trị tài sản, quỹ ngoại bắt buộc luân chuyển dòng tiền đầu tư vào nhóm ngành khác. Ảnh Minh Khuê.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối với các định chế tài chính ngoại lúc này hoàn toàn không nằm ở những khoản lỗ trên sổ sách. Xung đột trực tiếp với các tiêu chuẩn đầu tư khắt khe mới là bài toán hóc búa nhất. Các tổ chức tỷ đô như Norges Bank hay T. Rowe Price vận hành nguyên tắc giải ngân dựa trên bộ lọc Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) cực kỳ khắt khe.

Việc một giám đốc công ty con nội bộ lợi dụng chức vụ, cấp giấy kiểm định giả tiếp tay cho tội phạm buôn lậu bị đánh giá là một vết đen nghiêm trọng về quản trị doanh nghiệp (chữ G - Governance) và vi phạm chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Theo quy chế kiểm soát rủi ro, Nếu các hội đồng đầu tư đánh giá sự cố này là vi phạm nghiêm trọng đối với tiêu chí quản trị doanh nghiệp (Governance), một số quỹ có thể buộc phải giảm tỷ trọng hoặc thoái vốn theo quy định nội bộ về ESG.

Khi mệnh lệnh thoái vốn tuân thủ ESG được kích hoạt, họ bắt buộc sẽ phải bán tháo bằng mọi giá. Khoản lỗ trên giấy sẽ ngay lập tức được hiện thực hóa thành những con số âm trên báo cáo tài chính.

Bài toán thanh khoản lúc này trở thành chiếc thòng lọng siết chặt chiến lược thoái vốn của khối ngoại. Trong phiên thứ 6 (3/7) giá cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn với dư bán hơn 12 triệu đơn vị. Với khối lượng cổ phiếu nắm giữ lên tới hàng chục triệu đơn vị mỗi quỹ, lực cầu nhỏ giọt từ dòng tiền cá nhân trên thị trường hoàn toàn không đủ sức hấp thụ nếu các "cá mập" đồng loạt xả hàng.

Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm mạnh, việc nhiều quỹ cùng lúc bán ra có thể khiến chính họ cạnh tranh nguồn cầu trên thị trường, qua đó kéo dài thời gian thoái vốn và làm gia tăng chi phí giao dịch. Như vậy, dòng vốn nghìn tỷ bị chôn chân tại chỗ, các nhà quản lý quỹ không thể luân chuyển dòng tiền sang giải ngân vào các nhóm ngành đang được hưởng lợi lớn từ vĩ mô, chẳng hạn như nhóm ngân hàng vừa được nới dư địa tín dụng trung dài hạn từ Thông tư 25.

Sự phân hóa chiến lược chắc chắn sẽ xuất hiện rõ nét trong các phiên giao dịch tới. Những quỹ có quy định ESG nghiêm ngặt có thể chủ động giảm tỷ trọng để bảo đảm tuân thủ quy chế đầu tư. Ngược lại, các quỹ theo trường phái đầu tư giá trị có thể tiếp tục nắm giữ nếu đánh giá những khó khăn hiện tại chỉ mang tính ngắn hạn và không làm thay đổi nền tảng kinh doanh cốt lõi của PNJ.