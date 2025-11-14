“Cởi trói” cho hoạt động kinh tế đêm tại Quảng Ninh

Động lực phát triển từ kinh tế đêm

Số liệu từ sở VHTTDL Quảng Ninh cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, khu vực dịch vụ - du lịch tăng trưởng khoảng 15,18% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đón khoảng 17,11 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 44.250 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tại khu vực Hạ Long, hoạt động kinh tế đêm đóng góp khoảng 70% doanh thu du lịch, ước tính mỗi du khách có thể tăng chi tiêu thêm 300-400 USD.

Tham luận ý kiến tại Hội thảo sơ kết tình hình triển khai đề án “Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm” giai đoạn 2023-2025, định hướng triển khai trong giai đoạn 2026-2030 mới đây, ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó giám đốc sở VHTTDL Quảng Ninh đánh giá, kết quả trên có được do toàn ngành đã xây dựng các sản phẩm du lịch ban đêm nổi bật.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. (Ảnh: Bùi My)

Cụ thể, ông Nguyên cho biết, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm. Toàn tỉnh đã lựa chọn 6 địa phương thí điểm Đề án gồm: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều, Cô Tô và Vân Đồn. Đề án cũng đã quy định khung thời gian cho các dịch vụ ban đêm ở các khu vực thí điểm được hoạt động đến 6h sáng cho rất nhiều hoạt động dịch vụ.

“Kết quả bước đầu khi thực hiện Đề án cho thấy, mô hình kinh tế đêm đã trở thành một động lực mới cho tăng trưởng du lịch, đóng góp tích cực vào phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch, đồng thời tạo tiền đề cho việc hình thành “đô thị du lịch sống về đêm” đặc trưng vùng Đông Bắc”, ông Nguyên nêu nhận định.

Hiện tại, nhiều sản phẩm du lịch, văn hóa, giải trí đêm đã được tỉnh Quảng Ninh tổ chức như: Đại nhạc hội “Halo! Halo Fest!”, Skyware Hạ Long 2025, VuiFest Sun Carnival, Superfest 2025 - Mùa hè rực sáng, Show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc”, Du thuyền trên Vịnh Hạ Long hay các đêm trình diễn pháo hoa tại quảng trường Sun Carnival,...

Tính chung, Quảng Ninh đã có thêm khoảng 20 sản phẩm (thuộc 5 huyện/thị/thành phố cũ) đi vào hoạt động từ năm 2024. Trong đó, nhiều sản phẩm kinh tế ban đêm cơ bản như: Du thuyền ngắm Vịnh Hạ Long đêm; Biểu diễn nghệ thuật hoặc các nhà hàng lớn, một số lễ hội văn hóa được tổ chức vào ban đêm, giới thiệu phong tục tập quán và nét đặc sắc của người dân Quảng Ninh; Chợ đêm Hạ Long, các khu chợ đêm với nhiều gian hàng ẩm thực, đồ lưu niệm và đặc sản địa phương,…

Cần thay đổi tình trạng chợ đêm đóng cửa từ 23h

Tuy nhiên, ngành VHTTDL Quảng Ninh cũng thẳng thắn thừa nhận, những mô hình trên đang là động lực tăng trưởng kinh tế nhưng cũng xuất hiện nhiều hạn chế. Điển hình, quy mô hoạt động còn nhỏ, chưa đồng đều, dù các “điểm sáng” đã có những vẫn ở mức “chập chờn”.

Ví dụ cụ thể nhất là các hoạt động chợ đêm, phố đi bộ, thường đóng cửa trước 23h và thiếu các tổ hợp vui chơi giải trí đêm quy mô lớn, đặc sắc, mang tính quốc tế để giữ chân khách du lịch lâu hơn.

Chính sách phát triển, chưa có cơ chế đặc thù về du lịch đêm từ trung ương đến địa phương, cơ chế pháp lý, khung quản lý dành cho kinh tế đêm, dịch vụ ban đêm chưa hoàn thiện.

Vẫn thiếu cơ chế quản lý, hỗ trợ cho các mô hình kinh tế, du lịch đêm tại Quảng Ninh.

Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng phụ trợ ban đêm (giao thông, dịch vụ vệ sinh, an ninh, chiếu sáng, quản lý tiếng ồn) còn nhiều yếu điểm. Rủi ro về môi trường, an ninh trật tự - sản phẩm dịch vụ đêm cùng với đó là sự thiếu liên kết sản phẩm du lịch giữa các vùng đang thí điểm phát triển kinh tế đêm (Hạ Long, Móng Cái, Cô Tô...).

Trước những vấn đề trên, lãnh đạo sở VHTTDL Quảng Ninh cho rằng, thời gian tới, toàn tỉnh cần rút kinh nghiệm từ việc quy hoạch đồng bộ, phân khu, đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng và vận hành quản lý ban đêm.

Cùng với đó là hoạt động nâng tầm du lịch đêm, tập trung phát triển một số sản phẩm mũi nhọn. Định kỳ có kiểm soát, đánh giá chất lượng và thống kê số liệu hiệu quả cụ thể.

Đặc biệt, trong việc xây dựng chính sách cần thiết lập khung pháp lý rõ ràng, nghiên cứu và áp dụng cơ chế đặc thù cho kinh tế đêm khuyến khích đầu tư bằng các hình thức như ưu đãi, tạo khu vực phố đi bộ đêm, miễn phí hoặc ưu đãi lệ phí, phí thuê vỉa hè, hỗ trợ dịch vụ vận hành...

Liên kết - hợp tác chặt chẽ, là chìa khóa để kinh tế đêm trở thành “hệ sinh thái giá trị” chứ không chỉ là chuỗi hoạt động riêng lẻ. Xây dựng mô hình hợp tác rõ vai trò ba bên: Nhà nước quy hoạch - doanh nghiệp đầu tư - cộng đồng cùng tham gia cung ứng dịch vụ. Liên kết vùng du lịch và kết nối sản phẩm đêm Hạ Long - Cẩm Phả - Móng Cái - Vân Đồn để hình thành “chuỗi kinh tế đêm Quảng Ninh”.